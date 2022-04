Zeitenwende: Bürgergemeinde Frauenfeld setzt neue Reben

Rebbau Eine Zeitenwende: Die Bürgergemeinde Frauenfeld setzt die ersten Rebstöcke für den neuen, grünen Bürgerwein – er soll süffiger werden Winzer Markus Frei bewirtschaftet neu den Rebberg der Bürgergemeinde am Holderberg. Der Inhaber des Weinguts Engel aus Uesslingen setzt mit Sauvignac und Prior auf zwei pilzwiderstandsfähige Traubensorten. Am Mittwochnachmittag haben die Verantwortlichen der Bürgergemeinde und der Stadt mit Frei die ersten Stöcke gesetzt. Mathias Frei 21.04.2022, 04.40 Uhr

Stadtrat Andreas Elliker setzt einen Rebstock, Nathalie Gigli von Engelwy, Bürgerrat Bruno Diethelm und Winzer Markus Frei (mit Hut) schauen zu. Im Hintergrund Ali Sinani von der Abteilung Stadtgrün, Bürgerrat Roland Wyss, Bürgerpräsident Titus Moser und Bürgerrat Stefan Habersaat. Bild: Ralph Ribi

Der alte Bürgerwein ist bald tot, lang lebe der neue Bürgerwein. Zwar werden am Bechtelis 2023 sicher noch einmal die alten, teils belächelten Müller-Thurgau und Pinot Noir ausgeschenkt. Aber das neue Zeitalter ist nah. Das Gesicht der Aufbruchstimmung ist der bekannte Winzer Markus Frei vom Uesslinger Weingut Engel. Frei sagt am Mittwochnachmittag beim Setzen der ersten neuen Rebstöcke:

«Für uns war klar, dass es einen kompletten Neuanfang braucht.»

Dieser Meinung war nicht nur der Bürgerrat unter der Leitung von Bürgerpräsident Titus Moser. Denn im August 2021 bewilligte die Bürgerversammlung einen Kredit über 100'000 Franken für den neuen Holderberg-Rebberg.

Erste Ernte im Herbst 2024 Die Übergabe des Rebbergs von Divino an das Weingut Engel sei reibungslos verlaufen, sagt Engelwy-Chef Markus Frei. Anfangs Jahr habe man kleinere Erdumwälzungen am Rebberg durchgeführt, sagt Frei. Dabei seien auch die Terrassen ausgebessert und geebnet worden. Aktuell setzen Frei und sein Team 3200 Rebstöcke. Im Herbst folgen Metallpfähle für die Stöcke. Im Laufe des Winters 2022/23 werden die Drahtanlagen montiert. In der zweiten Hälfte 2023 stellen die Winzer die Netze auf. Eine erste Ernte, etwa mit einem Drittel des Vollertrags, wird im Herbst 2024 erwartet. (ma)

Pachtvertrag per Ende 2021 aufgelöst

Seit bald 50 Jahren besitzt die Bürgergemeinde einen eigenen Rebberg. An den Südhängen des Holderbergs reiften auf rund 200 Aren hauptsächlich Blauburgunder-Trauben, aber auch Müller-Thurgau. 1982 erwarb die Bürgergemeinde die Parzelle beim Philosophenweg und baute auch dort an. In den vergangenen 30 Jahren waren diese Reben an die Weinkellerei Volg in Winterthur (heute: Divino) verpachtet. Divino löste diesen Vertrag per Ende 2021 auf. Die Bürgergemeinde wollte aber am eigenen Wein festhalten und dachte in die Zukunft.

Der neue Rebberg am Holderberg. Bild: Ralph Ribi

«Alle sagten: Die Bürgergemeinde findet doch sowieso keinen neuen Pächter.»

Das erzählt Markus Frei mit einem Schmunzeln. Eine erste Anfrage habe er denn auch negativ beantwortet. Aber dann habe Bürgerpräsident Titus Moser Freis Frau Sonja Holenweger überzeugen können. Gesagt, getan. Durchgesetzt habe sich schliesslich die Idee eines grünen Weinbaus, «bei dem wir auch die Natur mitnehmen». Der Stadt Frauenfeld gehört auch ein Teil des Rebbergs. Stadtrat Andreas Elliker habe sofort ein offenes Ohr gehabt für den biodiversen Weinbau, welcher der Tierwelt ein Eldorado bietet. Die Stadt erstellt dafür noch Hecken, Trockenmauern und anderes mehr.

Im Vollertrag soll es 6000 Flaschen jährlich geben

In seinem Team habe die Leidenschaft zu lodern begonnen, erzählt Frei. 3200 Rebstöcke werden aktuell gesetzt auf 85 Aren. Die Fläche ist auf 100 Aren erweiterbar. Im Vollertrag, der in fünf Jahren erwartet wird, sollen so rund 6000 Flaschen produziert werden können. Eine erste Ernte wird im Herbst 2024 erwartet. Frei sagt, man wolle auf zukunftsträchtige Sorten setzen und möglichst wenig Pflanzenschutz machen müssen.

Eine Angestellte von Engelwein setzt einen Rebstock. Bild: Ralph Ribi

«Wir haben an dieser Lage schon ab 8 Uhr morgens Sonne.»

Darüber freut sich Julian Holenweger, Juniorchef im Weingut Engel. Die weisse pilzwiderstandsfähige (Piwi-) Sorte Sauvignac sei wunderbar fruchtig. Und die rote Piwi-Sorte Prior charakterisiert Holenweger als leicht Allrounder mit einem bekömmlichen Ausbau.

Bürgerpräsident Moser dankt der Stadt für die unkomplizierte Zusammenarbeit und die langfristigen Verträge. Stadtrat Elliker gibt die Blumen gerne zurück. «Uns ist wichtig, dass wir einen Frauenfelder Wein ausschenken können.» Und er spricht vom Mut der Bürger vor 50 Jahren, dem identitätsstiftenden Moment des Bürgerweins sowie der beispielhaften Zusammenarbeit zwischen Stadt und Bürgergemeinde.