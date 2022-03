Die SP wirft Kantonsrätin Barbara Müller aus der Partei

Rauswurf Aadorfer SP wirft Thurgauer Kantonsrätin und Coronaskeptikerin Barbara Müller aus der Partei Barbara Müller ist am Freitagabend in Abwesenheit von der eigenen Partei ausgeschlossen worden. Die Aadorfer Ortspartei der SP zieht damit einen Schlussstrich unter einen langen Knatsch. Silvan Meile 12.03.2022, 17.01 Uhr

.

Die SP hat Kantonsrätin Barbara Müller aus der Partei ausgeschlossen. Bild: Donato Caspari

Kantonsrätin Barbara Müller ist nicht mehr Mitglied der SP. Am Freitagabend habe die Versammlung der Ortspartei Aadorf Müller aus der Partei ausgeschlossen, heisst es in einer Mitteilung. Müller, die bis zu ihrem Rauswurf die SP Aadorf selber präsidierte, sei der Versammlung unentschuldigt ferngeblieben.

Damit endet ein monatelanger Knatsch. Barbara Müller hat sich während der Coronapandemie mit der eigenen Partei überworfen. Die 58-jährige Thurgauer SP-Kantonsrätin eckte mit ihrer Haltung zum Virus und den Massnahmen an. Die Geologin trat als Rednerin an Skeptiker-Kundgebungen auf. Und nachdem es im Zug Ärger gab, weil sie keine Maske trägt, verklagte sie Zugbegleiterinnen wegen Nötigung. Die Leitung der Kantonalpartei sah sich gezwungen, sich von Müllers Verhalten zu distanzieren.

Ausserdem warf ihr die Partei vor, Personen aufgrund unterschiedlicher Auffassungen bezüglich Corona zu beleidigen. «Das Verhalten von Barbara Müller wird als Verstoss gegen die Interessen und Ziele der Partei gewertet», schreibt nun die SP Aadorf. Es sei nicht tolerierbar, dass Müller mehrmals Personen strafrechtlich angezeigt habe, die ihrer verordneten Pflicht nachgekommen seien.

SP wird in Aadorf kaum noch wahrgenommen

Die Bezirkspartei Münchwilen setzte Müller bereits im vergangenen Jahr in ihrer Abwesenheit als deren Präsidentin ab. Mit dem Rauswurf aus der Ortspartei ist Müller nun nicht mehr Mitglied der SP und dürfte fortan als Parteilose im Grossen Rat weiterpolitisieren. Im Moment denke sie nicht daran, sich einer anderen Partei anzuschliessen, sagte Müller kürzlich in einem Interview gegenüber einem Bündner Youtuber. An Fraktionssitzungen der SP nahm sie schon lange nicht mehr teil.

Der Vorstand der SP Aadorf ist nun neu besetzt worden. Vesna Calori und Toni Erni übernehmen gemäss Mitteilung als Co-Präsidium. Brigitte Gallucci-Widmer bleibt Kassierin, Simone Arenz amtet als Aktuarin. «Dieses Team will Schwerpunkte setzen und die SP Aadorf spürbar positionieren», heisst es in der Mitteilung. Die parteipolitische Arbeit in der Sektion sei unter Müller schwer vernachlässigt worden, wodurch «die SP in der Gemeinde kaum noch wahrgenommen wird».