Sirnach liess 3D-Modell der Gemeinde erstellen

Raumplanung Neues 3D-Modell der Gemeinde Sirnach stösst auf grosses Interesse An einer Veranstaltung der Grünen Bezirk Münchwilen präsentierte die Gemeinde Sirnach ein neues Werkzeug, um das Räumliche Leitbild für Sirnach konkret erlebbar zu gestalten: Ein 3D-Modell des Ortes, in dem virtuell geplant werden kann. 09.05.2022, 16.45 Uhr

Ausschnitt aus dem 3D-Modell der Gemeinde Sirnach. Bild: PD

Eingangs der Veranstaltung der Hinterthurgauer Grünen erinnerte Bezirkspräsident Andreas Schmidt an die Landschaftsinitiative, die in der Volksabstimmung vom 13. März 2013 zur Neuausrichtung der Raumplanung geführt hatte.

Der begrenzte Platz in unserer Landschaft zwingt uns dazu, mit einer Innenverdichtung den vorhandenen Platz in den Ortschaften besser zu nutzen. Wie schaffen wir es, nicht nur einfach Neubauten in Baulücken einzusetzen, sondern neue und alte Häuser in ein funktionierendes und harmonisches Miteinander zu bringen? Dies die Frage, die sich stellte.

Die Gemeinde Sirnach hat dafür eine Antwort gefunden, welche Gemeinderat Samuel Mäder und Gemeindepräsident Kurt Baumann an der Veranstaltung präsentierten. Sie besteht aus zwei Teilen: einem «Räumlichen Leitbild» und einer 3D-Visualisierung des bebauten Gemeindegebiets. Dies im Sinne einer Zukunftsvision: Wie könnte oder sollte Sirnach in zehn oder zwanzig Jahren aussehen?

Gemeinderat Samuel Mäder und Gemeindepräsident Kurt Baumann an einer früheren Gemeindeversammlung. Archivbild: Olaf Kühne

Das Räumliche Leitbild ist jedoch kein klassisches Planungsinstrument im Sinne einer Vorschrift. Es ist die Beschreibung von «Szenen», wie Quartiere, Plätze, Strassenzüge aussehen könnten, sodass sie funktional und ästhetisch harmonieren. Samuel Mäder zeigte sich davon überzeugt, dass bei guter Planung aus dem Mix von bestehenden und künftigen Bauten ein neues Ganzes entsteht, das mehr ist als seine Einzelteile. Dieser Mehrwert rechtfertigt, dass die Allgemeinheit die Eigentumsfreiheit des Einzelnen sachte tangiert.

Um diese räumlichen Ideen erfahrbar zu machen, müssen sie visualisiert werden können. Zu diesem Zweck wurde mittels einer Drohnenüberfliegung ein 3D-Modell des Ortes erstellt und von Kurt Baumann an der Veranstaltung zum ersten Mal öffentlich präsentiert.

Man kann das Modell drehen und von allen Seiten inspizieren. Architekten oder andere Interessenten, denen das neue Tool zur Verfügung gestellt wird, können ihre Ideen in das Modell einbauen. Für den Betrachter wird sichtbar, wie das Erscheinungsbild in der räumlichen Realität aussehen wird. Damit hat die Gemeinde ein vielseitig einsetzbares Tool zur Hand. Sie kann ihre bauliche Zukunft im Modell gestalten, lange bevor sie in Beton gegossen wird. Die anschliessende Fragerunde, die ebenso lange dauerte wie die Präsentation, zeigte, dass das Thema von Interesse ist und grosses Zukunftspotenzial hat. (red)