RAUM FÜR VIELES Macht Leben! Jetzt! Das Frauenfelder Stadtlabor steht der Bevölkerung ab sofort für visionäre Ideen und konkrete Projekte offen Gastgeber des Stadtlabors ist das Innenstadtaufwertungsprojekt «Miteinander Frauenfeld gestalten – MGF». Den Raum füllen sollen aber Frauenfelderinnen und Frauenfelder. Per sofort soll die Nutzung und Bewirtschaftung der Räume in der Altstadt beginnen. Falls es möglich ist, gibt es am 21. März ein Eröffnungsfest. Mathias Frei 13.02.2021, 04.30 Uhr

Die Verantwortlichen vor dem Stadtmapping im Stadtlabor: vorne Sara Huber (externe Projektunterstützung) und Projektassistentin Olivia Trenkle, hinten Christian Wälchli von der MFG-Leitungsgruppe und Projektleiterin Sabina Ruff. Bild: Kevin Roth

Fasnacht lässt einen derzeit nicht kalt, Corona zum Trotz. Auch das Schaufenster an der Zürcherstrasse 158 in der Altstadt haben die Frauenfelder Narren gekapert. Sie werben für die fünfte Jahreszeit. Zürcherstrasse 158: Das ist seit vergangenem Herbst die Adresse des Frauenfelder Stadtlabors. 200 Quadratmeter auf zwei Stockwerken. Raum, um miteinander weiterzudenken und gemeinsam Projekte zu realisieren. Damit Leben in der Stadt bleibt und noch mehr Leben in die Stadt kommt. Und Fasnacht ist zweifellos auch Leben. Zu dieser Stadt gehören aber nicht nur das Zentrum, sondern auch die Quartiere.

Im Stadtlabor sind alle willkommen, Frauenfelderinnen und Frauenfelder, Frauenfelder Vereine oder andere Institutionen, ja sogar Firmen. Man kann nur eine Sitzung abhalten oder richtig aktiv das Haus bespielen, man kann das Schaufenster nutzen oder einfach mit Menschen zusammenkommen. Wobei die Rahmenbedingungen bei kommerziellen Nutzungen noch nicht festgelegt sind. Den Beteiligten muss einfach Frauenfeld am Herzen liegen. Wer im Stadtlabor zusammenkommen, über Ideen sinnieren oder an Projekten arbeiten will, meldet sich per Mail auf mfg@stadtfrauenfeld.ch.

«Im Stadtlabor hat es ganz viel Platz für ganz viel Kreatives.»

Das sagt Sabina Ruff. Sie ist in ihrer Funktion als Bereichsleiterin Sozialraum beim städtischen Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung auch Stadtlabor-Projektleiterin. Nach Möglichkeit soll am 21. März ein Eröffnungsfest stattfinden – oder sonst auch später im Jahr.

Ab Mitte Februar Befragung zur Freien Strasse Das Teilprojekt C des Innenstadtaufwertungsprojekts «Miteinander Frauenfeld gestalten – MFG» umfasst nebst dem Stadtlabor auch Vorarbeiten zur Umgestaltung der Freien Strasse. Damit diese den definitiven Status einer Begegnungszone bekommt, sind bauliche Anpassungen notwendig. Um eine Grundlage zu haben für die Volksabstimmung kommenden Spätherbst über verkehrliche Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit dem städtischen «Gesamtbild 2040», was die Vorstellungen der Bevölkerung sind, wird ab Mitte Februar einen Monat lang eine Befragung betreffend Freie Strasse stattfinden. Es gibt eine Online-Umfrage, daneben steht die Kritzelbox in der Freien Strasse. Und es werden Interviews geführt. Die Kernfrage lautet: Was willst du auf der Freien Strasse erleben? Mögliche Antworten könnten sein: spielen, Kaffee trinken, verweilen, aber auch Auto fahren oder parkieren. Ergebnisse dieser Befragung sollen diesen Mai vorliegen. Die Resultate übersetzt sodann das Departement für Bau und Verkehr in mögliche Infrastrukturmassnahmen. (ma)

Raiffeisenbank stellt Räume kostenfrei zur Verfügung

Wo heute das Stadtlabor ist, war früher ein Modefachgeschäft. Die Raiffeisenbank Frauenfeld ist Liegenschaftsbesitzerin. Sie kam vergangenen Sommer auf die Stadt respektive auf das von der Stadt und der IG Frauenfelder Innenstadt (IG Fit) getragene Innenstadtaufwertungsprojekt «Miteinander Frauenfeld gestalten – MFG» zu. Die Liegenschaft sollte erst nach 2023 kernsaniert werden. Bis dahin bot die Bank die Räumlichkeiten zur kostenfreien Nutzung an. MFG griff natürlich zu. Ruff sagt:

«Der Raiffeisenbank war wichtig, dass mit der Zwischennutzung auch Belebung für die Innenstadt entsteht.»

Am Anfang des Stadtlabors steht die 2019 gestartete MFG-Initiative. MFG ist ein von Bund und Kanton mitfinanziertes Projekt, das darauf abzielt, die Frauenfelder Innenstadt hervorzuheben und zu einem regionalen Zentrum zu entwickeln. Das Stadtlabor gehört einerseits zum Teilprojekt C (Räumliche Entwicklungsstrategie), ist aber andererseits auch der physische Ort, wo MFG sicht- und erlebbar wird. Ab Sommer 2019 ging das Café des Visions zu den Menschen in die Quartiere und holte dort Ideen respektive Wünsche für ein zukünftiges Frauenfeld ab. Diese Inputs machten den Weg über den Frauenfelder Kulturtag 2019 und ein Nachtlabor zu einem Stadtmapping, einer Landkarte der Ideen, die heute eben im Stadtlabor steht.

Blick in die schmucken Stadtlabor-Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss. Bild: Kevin Roth

«Das, was einem Bedürfnis entspricht, soll im Stadtlabor entstehen.»

Sabina Ruff sagt das. Christian Wälchli nickt und erklärt: «Früher hat der Stadtrat etwas entschieden, und die Bevölkerung hat es mitgetragen. Aber die Zeiten haben sich geändert.» Wälchli bildet als IG-Fit-Präsident zusammen mit IG-Fit-Vize Elisabeth Steiner sowie Stadtpräsident Anders Stokholm und Stadtrat Andreas Elliker das MFG-Leitungsgremium. Wichtig sei deshalb, sagt Ruff, die verschiedenen Anspruchsgruppen zusammenzubringen, um zu sehen, wo der Konsens liegt. «Was alle tragen können.» In der Innenstadt seien dies nebst den Anwohnern und den Liegenschaftsbesitzern eben auch die Ladenbesitzer und Gastronomen, erklärt Wälchli. Man denke und frage viel, aber irgendwann müsse auch etwas entstehen.

«Dafür müssen wir die Gewerbetreibenden einbeziehen.»

Heute MFG als Gastgeber, später vielleicht eine Trägerschaft

Für Sabina Ruff ist klar: «Derzeit läuft alles nur virtuell.» Die Coronapandemie ist ein grosses Hemmnis. Das sei eine Schwierigkeit. «Aber es ist kein Stillstand. Es passiert immer etwas.» Versuche, vergangenen Spätherbst physische Treffen anzuberaumen, scheiterten pandemiebedingt. Mittlerweile hat im Januar ein erstes fruchtbares Brainstorming per Videokonferenz stattgefunden. In Bälde steht eine nächste Videokonferenz für Interessierte an.

Eines von zwei prominenten Schaufenstern im Erdgeschoss. Bild: Kevin Roth

Für Sara Huber, die das Stadtlabor eine Zeit extern begleitet, ist wichtig, dass sich die verschiedenen Nutzergruppen auch untereinander vernetzen, damit es zu neuen Zusammenarbeiten kommen kann.

«Die Frauenfelderinnen und Frauenfelder sollen im Stadtlabor für das zusammenkommen, worauf sie Lust haben.»

Dann fliesse auch am meisten Herzblut. Aber es solle nicht so sein, dass eine Nutzung dominiere. Der Raum soll multifunktional bleiben. MFG sei aktuell in der Gastgeberrolle, sagt Projektassistentin Olivia Trenkle. «Wir sorgen für Kaffee, W-Lan, WC-Papier und dass regelmässig gereinigt wird.» Sabina Ruff kann sich aber durchaus vorstellen, dass sich aus den aktiven Nutzerinnen und Nutzern eine Trägerschaft, etwa eine Betriebsgruppe, bilden kann.