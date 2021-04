Raubtier Indizienprozess: Der Wolf streifte wohl schon früher als bislang bekannt durch den Thurgau Es sind Hinweise und keine Beweise. Und doch: Möglicherweise ist der Wolf bereits früher in den Thurgau zurückgekehrt. Im Zeugenstand sind: gesicherte Wolfsrisse in Grenznähe im Jahr 2014, zwei Beobachtungen im Jahr 2016 sowie das leise und kaum sichtbare Verhalten des Grossraubtieres. Sebastian Keller 23.04.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein europäischer Wolf im Wildpark Bruderhaus bei Winterthur.



Bild: Benjamin Manser (18. Februar 2016)

Der 27. Februar 2017 war ein historischer Tag: Nach über 200 Jahren Abwesenheit wurde im Thurgau erstmals wieder ein Wolf (Canis lupus) nachgewiesen. Die Freude über die Rückkehr des Raubtiers hielt sich allerdings in Grenzen. Denn: Es war ein blutiges Wiedersehen. Die Präsenz des Wolfsrüde M75 wurde erst durch den Riss mehrerer Schafe nachgewiesen. Erst seit 1995 wandern überhaupt Wölfe wieder in die Schweiz ein. Das erste Wolfsrudel liess sich erst 2012 im Calanda-Massiv nieder, wie im neuen Atlas der Säugetiere zu lesen ist.

Nun ist diese Zeitung auf Hinweise gestossen, dass der Wolf schon früher als bisher angenommen durch den Thurgau streifte. So finden sich im Monitoring Center von Kora, dem Kompetenzzentrum für Raubtierökologie und Wildtiermanagement, zwei Beobachtungen aus dem Jahr 2016: Eine am 6. Mai in Bussnang, eine am 8. Mai in Eschenz. Dasselbe Tier? Möglich. Wölfe legen pro Nacht Streifzüge von 60 Kilometer zurück, wie in einer Dokumentation von Kora zu lesen ist.

Alles anzeigen

Doch: Hinweise sind noch keine Beweise. Manuela von Arx von der Stiftung Kora mahnt zur Zurückhaltung bei Sichtungen. «Das heisst, da hat jemand einen Wolf gesehen, aber wir haben keine Belege, ob es tatsächlich einer war.» Vor Gericht würde man wahrscheinlich von einem Indizienprozess sprechen. Beobachtungen von Experten, aber auch von Laien fliessen in die Datenbank ein. Und hier spielt das Verwandtschaftsverhältnis eine Rolle: Wölfe gehören zur Familie der Hunde, gewisse Tiere gleichen dem Wolf sehr stark (Wolfshund); andere weniger (Pudel). Fakt ist: Ein Elefant liesse sich zweifelsfreier von Auge bestimmen als ein Wolf.

Oder doch schon früher?

Auszuschliessen ist nicht, dass der Wolf schon 2014 wieder eine Pfote in den Thurgau gesetzt hatte. Dazu lässt sich eine Kombination eines Nachweises und einer späteren Beobachtung aus dem Jahr 2014 heranziehen: Am 14. Mai riss der Wolfsrüde M45 in Untereggen Schafe. Nachweislich. Drei Tage später wird in Häggenschwil, das an den Thurgau grenzt, ein Wolf beobachtet. Distanz: 9 Kilometer Luftlinie. Für den Wolf ist das lediglich ein Pfotenvertreten. Laut Atlas der Säugetiere beträgt die Abwanderungsdistanz eines Jungwolfes bis zu 1500 Kilometer.

Wie mobil Wölfe sind, zeigt sich am Beispiel des Wolfsrüden M93. Am 11. Oktober 2018 wird er genetisch im Oberengadin nachgewiesen. Ende November reisst er im Thurgau mehrere Schafe, am 5. Dezember werden ihm im st.gallischen Muolen Risse zur Last gelegt, am 10. Dezember in Oberriet, am Weihnachtstag reisst er in Ebnat-Kappel Schafe. M93 stammt von einer italienischen Population ab.

Doch diese Tiere sind meist fast unsichtbar. Beispiel M75, der erste bestätigte Wolfsnachweis im Thurgau. Er riss auch in anderen Kantonen Nutztiere - um die 75. Doch das Zeitfenster für einen bewilligten Abschuss schloss sich, ohne dass ein Schuss das Tier getroffen hätte: Nach dem 2. März 2017 findet sich keine gesicherte Spur mehr.

Sichtungen haben nicht die gleiche Wertigkeit wie andere Belege

Hannes Geisser, Direktor des Naturmuseums Thurgau. Bild: Donato Caspari

Auch Hannes Geisser findet, die jüngere Geschichte des Wolfs im Thurgau müsse wegen der Sichtungen im Jahr 2016 nicht umgeschrieben werden. Der Direktor des Naturmuseums Thurgau sagt: «Solche Beobachtungen werden zwar als Meldungen wohl aufgenommen, gelten aber nicht als sicheren Nachweis oder gar Beleg». Eindeutiger als reine Beobachtungen seinen Fotos oder eben eindeutig identifizierbare Fussabdrücke oder Kot.

In jüngster Zeit ist es im Thurgau wieder ruhig geworden um den Wolf. In der Ostschweiz wurde im laufenden Jahr, am Berchtoldstag, Wölfin F35 in Bad Ragaz genetisch nachgewiesen. Der letzte sicher Nachweis des Fleischfressers im Thurgau ist jener des Wolfsrüden M109. Am 18. Februar 2020 wurde er in Bischofszell geschossen, weil er krank war. Krankheitsbild: Räude und mehrere entzündete Organe. Sein Schädel bildet ein Exponat der aktuellen Sonderausstellung zum Thema Wolf im Naturmuseum. Die Ausstellung beleuchtet auch aktuelle Probleme, welche die Anwesenheit des Grossraubtiers mit sich bringen. Sie läuft bis Ende Oktober.