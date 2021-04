Raubgrabungen «Der Mensch ist Jäger und Sammler geblieben»: Warum Diebe das kulturelle Erbe der Thurgauer Bevölkerung stehlen Die Plünderung von Gräbern, Kultstätten und Schätzen vergangener Kulturen ist ein weltweites Milliardengeschäft. Selbst der Kanton Thurgau ist nicht gefeit vor Raubgrabungen. Das Thurgauer Amt für Archäologie ist den Dieben aber nicht wehrlos ausgeliefert. Hans Suter 21.04.2021, 05.30 Uhr

Archäologe Urs Leuzinger ist Konservator des Museums für Archäologie des Kantons Thurgau. Bild: Hans Suter

Es ist Nacht geworden im Naturschutzgebiet Schaaren in der Gemeinde Schlatt am nordwestlichen Rand des Kantons Thurgau. Kurz zuvor hat ein Auto mit deutschem Kontrollschild die Rheinbrücke Diessenhofen-Gailingen passiert. Der Lenker fährt zielstrebig Richtung Schlatt dem Schaaren entgegen, einer spät- bis postglazialen Flussauenlandschaft in weitgehend natürlichem Zustand mit ursprünglichem Eichenmischwald. Der Schaaren hat aber auch eine reiche geschichtliche Vergangenheit aufzuweisen. Darin liegt der Grund für den nächtlichen Besuch.

Auf der Suche nach verborgenen Schätzen

Bereits in der Jungsteinzeit war das Gebiet zeitweise bewohnt. Von der strategisch guten Lage am Rheinknie zeugen Befestigungsanlagen aus der Römerzeit, der Zeit von Napoleon und dem Zweiten Weltkrieg. Das wusste auch jener Mann, der im Schaarenwald in der Nacht heimlich verborgene Schätze aufzuspüren versuchte. Fälle wie diesen gibt es immer wieder im Kanton Thurgau, wie Urs Leuzinger vom Amt für Archäologie des Kantons Thurgau erklärt. Auffallend sei, dass die Täter häufig von auswärts stammen. Den Grund sieht der Archäologe in erster Linie darin, dass beispielsweise in Deutschland ein grosser, wenngleich meist illegaler Markt für gefundene Münzen, Waffen und Kunstgegenstände, aber auch allerlei Militaria wie Gewehrkugeln, Helme oder Namensschilder gefallener Soldaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg besteht.

«Der Mensch ist tief in seinem Innern ein Jäger und Sammler geblieben», sagt der Archäologe. Die Suche nach Verborgenem sei für einige Menschen ein so starker Antrieb, dass sie bereit seien, dafür zu delinquieren. Denn die Suche nach verborgenen Gegenständen im Boden ist in der Schweiz verboten. Gefundenes wird somit illegal mitgenommen. Doch wozu? «Um es zu Hause als Trophäe aufzubewahren oder im Internet an den Meistbietenden zu verkaufen», vermutet Urs Leuzinger die Hauptgründe.

Wenig zu holen im Thurgau

Während in Ländern wie Ägypten, Griechenland, Italien oder dem Irak mit Plünderungen dieser Art – oft über mafiöse Strukturen – Abermillionen umgesetzt werden, halten sich die Raubgrabungen im Thurgau in Grenzen. Zwar werden auch hier immer wieder Fälle bekannt und die Täter nicht selten auch erwischt. Doch ein Mekka ist der Thurgau für die Raubgräber nicht. Das hat besondere Gründe. «Die meisten Überreste vergangener Zivilisationen wie der Kelten und Römer befinden sich im stark überprägten Boden und sind daher nicht so gut erhalten», sagt der Archäologe. Häufig sind die Gegenstände beschädigt oder nur noch als Fragmente vorhanden. «Das bringt auf dem illegalen Markt keinen guten Preis, weshalb sich die Suche nicht lohnt.» Um gar nicht erst einen Markt zu kreieren, verkauft das Amt für Archäologie grundsätzlich keinerlei Fundgegenstände, selbst wenn sie in Überzahl vorliegen, wie Leuzinger erklärt. Ausserdem sind Funde, die man umgangssprachlich als Schatz bezeichnet, im Thurgau äusserst selten.

Diebstahl am Erbe der Gesellschaft

Den Archäologen bereiten die Raubgrabungen trotzdem Sorgen. Es ist aber weniger der materielle Wert des Gestohlenen als vielmehr die Zerstörung wichtiger Informationsquellen. «Ein Raubgräber sieht den Wert eines Goldrings in erster Linie im Goldgehalt», erklärt Leuzinger. Der archäologische Wert bemesse sich hingegen an der Fülle an Informationen, die aus dem Kontext zu gewinnen sind. Aus Details wie der Beschaffenheit des Rings, ob er links oder rechts an der Hand getragen wurde, aus Knochenfunden und weiteren Gegenständen können die Archäologen zum Beispiel herauslesen, aus welcher Zeit und Kultur der Gegenstand stammt oder ob die Fundstelle ritueller Natur sei wie beispielsweise ein Grab oder eine Opfergabe. «Für den Raubgräber dient ein gefundenes Steinbeil bestenfalls noch als Briefbeschwerer, ein Archäologe kann dagegen feststellen, dass das Rohmaterial der Klinge beispielsweise gar nicht von hier stammt und somit von jemandem aus einer bestimmten Gegend oder einem weit entfernten Gebiet hierhergebracht worden sein muss», nennt Leuzinger ein zweites Beispiel.

Raubgrabungen seien deshalb ein viel ernsteres Thema, als es für viele auf den ersten Blick erscheine. Leuzinger verdeutlicht:

«Einem Land und einer Bevölkerung wird mit Raubgrabungen das kulturelle Erbe gestohlen und zerstört, dessen muss man sich bewusst sein.»

Deshalb darf in der Schweiz nur mit Bewilligung nach Überresten vergangener Zeiten gesucht werden. Ausserdem gehören die Fundgegenstände nicht dem Finder, sondern dem Kanton.

Besser zuwarten als übereilt handeln

Im Kanton Thurgau gibt es mehrere bekannte archäologische Fundstellen, bei denen keine wissenschaftlichen Grabungen durchgeführt werden. Besteht da nicht die Gefahr, dass Raubgräber den Archäologen irgendwann zuvorkommen? Leuzinger winkt ab. Zum einen sei das Risiko für Raubgräber im Verhältnis zum materiellen Wert der möglichen Fundgegenstände sehr gross, zum anderen sei es auch nicht so einfach, unentdeckt Raubgrabungen durchzuführen. Dass der Kanton selbst an Stellen, bei denen man weiss, dass man auf Fundgegenstände wie Pfeilspitzen, Keramik oder Holzbauteile stossen wird, keine wissenschaftlichen Grabungen durchführt, hat einen besonderen Grund. «Dieses kulturelle Erbe ist dort, wo es liegt, gut aufgehoben», sagt Leuzinger. Denn Grabungen bedeuten für die Archäologen nicht nur immense Aufwendungen in personeller und finanzieller Hinsicht, sondern bergen auch grosse Konservierungsprobleme. Leuzinger hofft darauf, dass es in einigen Jahrzehnten noch weitaus bessere Methoden geben wird als heute. «Dieses Erbe im Boden ist dadurch tatsächlich auch ein Erbe für künftige Generationen.»

Soziale Kontrolle funktioniert gut im Thurgau

Dass Raubgräber im Thurgau nicht ungestört ihrem zerstörerischen Werk nachgehen können, wird auch durch die soziale Kontrolle eingedämmt. Im Thurgau gibt es 130 sogenannte Prospektoren. Das sind Privatpersonen, die nach einer adäquaten Ausbildung ausserhalb geschützter Zonen nach Gegenständen aus alter Zeit suchen dürfen. Meist arbeiten diese mit Metalldetektoren und haben ihre Augen und Ohren offen. Versuchte Raubgrabungen von Delinquenten fallen ihnen sogleich auf. Eine Mitteilung an die Polizei und das Amt für Archäologie folgt auf dem Fusse.

Aber auch die Bevölkerung leistet in den Augen Leuzingers einen wertvollen Beitrag. Viele Leute seien sich der Bedeutung des kulturellen Erbes bewusst und meldeten Auffälligkeiten wie Fahrzeuge mit fremden Kontrollschildern auf Feld- und Forststrassen vorsichtshalber der Polizei. So ist Leuzinger zuversichtlich, dass das sich im Boden befindliche Erbe unserer Vorfahren weiterhin gut aufgehoben ist.

Die eingangs erzählte Geschichte des Raubgräbers, die aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes hier etwas verändert wiedergegeben wird, endete mit einer Hausdurchsuchung, der Beschlagnahmung der Fundgegenstände und einer gerichtlichen Verurteilung.