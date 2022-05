Thurgau: Historiker für differenzierten Umgang mit "Mohren"

Rassismus-Debatte Nicht jeder Mohr ist rassistisch:Der Vizedirektor des Historischen Museums Thurgau im Interview Dominik Streiff, Vizedirektor des Historischen Museums Thurgau, spricht sich für eine sorgfältige Abklärung mutmasslich rassistischer Objekte aus. Er hat kürzlich in der Reihe «Museumshäppli» einen Vortrag über «Rassismus im Museum» gehalten. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dominik Streiff zeigt Funde aus dem Depot: Ein Kirchstuhlschild und eine Truhendecke der Familie Mörikofer. Ralph Ribi

Sie haben in der Museumssammlung zwanzig Darstellungen sogenannter Mohren gefunden. Sind diese alle rassistisch?

Dominik Streiff: Nein, eben nicht. Denn diese Objekte mit «Mohren»-Abbildungen oder Beschriftungen stammen aus dem Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit, als es die Theorie von menschlichen «Rassen» noch nicht gab.

Auch Rassismus nicht?

Rassismus ist ein Konzept der Moderne, das auf den rassischen Theorien des 19. Jahrhunderts aufbaut und mit wertenden Evolutionsvorstellungen verknüpft wurde. Der Rassebegriff selbst stammt ursprünglich aus der Pferdezucht. Die arabischen Eroberer haben ihn im Mittelalter in Andalusien eingeführt. In der Zeit der Reconquista und der Inquisition wurde er teilweise schon auf die Menschen übertragen. In Spanien bezog sich der «Mohren»-Begriff hauptsächlich auf Muslime aus Nordafrika und ist historisch stärker negativ belastet als bei uns.

In Zürich und anderswo werden Mohren-Inschriften und Darstellungen entfernt.

Man sollte Kulturgut, ob es nun aus einem rassistischen Kontext stammt oder nicht, keinesfalls einfach entfernen und damit der Wissenschaft sowie der öffentlichen Debatte entziehen. Ich bin höchst irritiert, dass solch bilderstürmerische Methoden in einer aufgeklärten und gut informierten postmodernen Gesellschaft politische Unterstützung finden. Es braucht eine saubere Auseinandersetzung. Tabuisierungen und Zerstörungen haben die Menschheit noch nie weitergebracht.

Das Kirchstuhlschild der Familie Mörikofer stammt aus der Kirche St.Johann in Kurzdorf. Ralph Ribi

Was steckt hinter den Funden in Ihrem Depot?

Dass «Mohren» auf Wappen, Bildscheiben und anderen Objekten im Thurgau vor allem als Statussymbole eingesetzt wurden. Beispielsweise von der Familie Mörikofer, deren Ursprung vermutlich auf Mörikon bei Münchwilen zurückzuführen ist. Wie andere Aufsteigerfamilien im Spätmittelalter nutzten die Mörikofer die Wortähnlichkeit von Mörikon und «Mohr», um einen Bezug zum Stereotyp des edlen, königlichen Schwarzafrikaners herzustellen. Das sollte das Ansehen steigern.

Woher kam diese Meinung?

Die meisten Familien, die den «Mohren» ins Wappen gesetzt haben, beziehen sich entweder generell auf den Typus des «edlen Mohren» oder dann auf den heiligen Mauritius oder auf die Dreikönigsgeschichte der Bibel. Die Ehrerbietung gegenüber diesen dunkelhäutigen Heiligen war aussergewöhnlich hoch. Es handelte sich dann gerade nicht um die Vorstellung des wilden Afrikaners, wie das später in der Hochphase des Kolonialismus der Fall war. Dies lässt sich auch daran erkennen, dass «Mohren» auf unseren Objekten vor 300 oder 400 Jahren genau so sorgfältig dargestellt wurden wie alle anderen Köpfe. Auch die Thurgauer Familie Morell versuchte ihr Ansehen zu steigern, indem sie sich drei «Mohren» ins Wappen setzte und dies beispielsweise über leuchtende Glasgemälde öffentlich zu Schau stellte.

Sorgfältige Darstellung: Allianzwappenscheibe der Familien Fels und Morell. Ralph Ribi

Hat das funktioniert?

Wir unterschätzen heute die Funktion und Bedeutung der Glasmalereien. Diese waren ein gefragtes und bestauntes Luxusprodukt, wertvoll wie eine Rolex und stilbildend wie Instagram.

Ist ein edler Mohr nicht umgekehrter Rassismus?

Natürlich haben wir es auch hier mit einer Stereotypisierung zu tun. Entsteht aber ein Objekt in einem positiv konnotierten Kontext, dann ist nicht ein Machtverhältnis abgebildet im Sinne von: Wir sind den Schwarzafrikanern überlegen, sondern wenn schon, dann fast schon umgekehrt. Mit dem Begriff «Mohr» ist übrigens auch von seiner Entstehungsgeschichte her betrachtet bis ins 18. Jahrhundert hinein keine inhärente Abwertung verknüpft – ganz im Unterschied zum Begriff «Neger», der von Beginn weg rassistisch gemeint war.

Was halten Sie von der umstrittenen Bezeichnung einer Süssspeise?

Der «Mohrenkopf» ist leider ein Produkt aus einem rassistischen Kontext, da es ein typisches Kolonialprodukt ist. Die Süssigkeit ist in der Zeit des Kolonialismus entstanden und die damit verbundene Vorstellung von «Mohren» war eine herablassende. Wir verlieren nichts, wenn wir dieses Produkt heute umbenennen – solange wir keine historischen Quellen aus früherer Zeit zerstören. Der Begriff «Mohr» hat sich im 18. Jahrhundert gewandelt und wurde zu einem explizit rassistisch gemeinten Schimpfwort.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen