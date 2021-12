Rad: Stefan Küng zweitbester deutschsprachiger Profi

RADSPORT Der Thurgauer Stefan Küng ist weltweit der zweitbeste deutschsprachige Rennfahrer Ein deutsches Branchenportal, das sich intensiv mit dem Profiradsport befasst, hat ein Punkteschema für eine Rangliste der Saison 2021 entwickelt. Mit sechs Siegen nimmt Stefan Küng Platz zwei unter den deutschsprachigen Athleten ein. Daniel Good 15.12.2021, 11.47 Uhr

Stefan Küng am 6. Juni 2021 auf dem Weg zum Etappensieg und ins Leadertrikot der Tour des Suisse. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Seinen wohl wichtigsten Erfolg verbuchte Stefan Küng zum Auftakt der Tour de Suisse. Er gewann in Frauenfeld die Prüfung gegen die Uhr und nahm zugleich das Leadertrikot an sich. Einen bedeutenden Sieg errang der Thurgauer auch an der EM in Italien, wo er Europameister im Zeitfahren wurde.

2021 gewann der 28-jährige Küng auch die Valencia-Rundfahrt und damit zum ersten Mal ein Etappenrennen. Pech hatte er an den Olympischen Spiele in Tokio, wo er Bronze um wenige Hundertstelsekunden verpasste. Auch an der Tour de France schrammte er im ersten Zeitfahren knapp an einem Etappensieg vorbei.

Das will Küng im nächsten Jahr nachholen. Weil er für eine französische Mannschaft fährt, hat die Tour de France teamintern eine besonders grosse Bedeutung. Auch in den Frühjahrsklassikern will Küng 2022 wieder vorne mitmischen.

Zeitfahr-Spezialist Stefan Bissegger. Bild: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Ein zweiter Thurgauer in den Top 10

Mit Stefan Bissegger landete noch zweiter Thurgauer unter den ersten zehn beim Online-Portal radsport-news.com. Mit drei Siegen auf World-Tour-Niveau schnitt der 23-Jährige in seiner ersten gesamten Saison als Profi sehr gut ab. Bissegger wurde als Neunter eingestuft.

Den besten deutschsprachigen Rennfahrer hat das Online-Portal noch nicht benannt. Es dürfte aber Maximilian Schachmann sein, der unter anderem die Gesamtwertung von Paris-Nizza für sich entschied.