Quarantäne ist nicht vom Tresen: Gäste der Frauenfelder Bar müssen immer noch damit rechnen, dass sie zu Hause bleiben müssen Am Samstag vor einer Woche besuchte ein Mann ein Frauenfelder Lokal. Was er erst Tage später erfuhr: Er trug bereits am Wochenende das Coronavirus in sich. Nun erklärt der Kanton, wieso bisher lediglich die Barmitarbeiter in Quarantäne geschickt wurden. Doch auch die rund 300 weiteren Gäste sind noch nicht aus dem Schneider. Sebastian Keller 15.08.2020, 05.10 Uhr

Bisher wurde nur ein Gast wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Bild: Urs Lindt / freshfocus

Es tönt zwar nach einer grossen Sache. Nach einem Ereignis, das man nicht verpassen darf. Doch einen Superspreader-Event will niemand: Dabei handelt es sich um einen Anlass, bei dem ein Corona-Infizierter eine ungewöhnlich hohe Zahl anderer angesteckt. So geschehen etwa in Zürcher Clubs.

Nun fragt man sich: Hat sich auch im Thurgau ein Superspreader-Event ereignet? Denn: Am vergangenen Samstag war ein Gast im Frauenfelder Lokal Peggy’s. Er trug – ohne es zu wissen und fühlen– das Coronavirus in sich. Als dies Tage später bekannt wurde, verordnete der Kanton Quarantäne für die Barmitarbeiter.

Andere Gäste erhielten ein E-Mail. Darin informierte sie der Lokalbetreiber über den Vorfall. Zudem werden sie gebeten, den eigenen Gesundheitszustand genau zu überwachen. Bei typischen Symptomen solle man sich isolieren und einen Arzt anrufen. Vorerst deuten die vorliegenden Indizien nicht auf einen Superspreader-Event hin. Auf Anfrage teilt der kantonale Informationsdienst mit: Es wurden keine weiteren Personen positiv getestet. Aufatmen. Vorerst.

So verfahren auch andere Kantone

Wieso wurden die weiteren rund 300 Gäste, die gleichzeitig mit dem Infizierten im Lokal waren, nicht in Quarantäne geschickt? Mirjam Fonti vom Informationsdienst erklärt: Wenn nur ein Fall in einer Bar oder einem Club registriert werde, wird lediglich die infizierte Person isoliert; ferner die engen Kontaktpersonen – meist Mitarbeiter – in Quarantäne geschickt. Das geschehe im Konsens mit anderen Kantonen, verfahren wird nach dem Zürcher Modell.

Zehn neue Fälle innerhalb eines Tages So viele gab es letztmals im April

(seb.) Bis gestern wurden im Kanton Thurgau 519 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das sind zehn mehr als am Vortag. Ein höherer Anstieg wurde zuletzt am 23. April verzeichnet, als sich die Schweiz im totalen Corona-Lockdown befand. Derzeit sind im Thurgau aufgrund der Viruserkrankung vier Personen hospitalisiert, zwei davon auf der Intensivstation.



Doch aus dem Schneider sind die anderen Gäste vorerst nicht. Das wird in dem E-Mail der Bar, das dieser Zeitung vorliegt, angetönt: «Falls zwischenzeitlich noch weitere Personen auf Covid-19 positiv getestet werden, ist die Verfügung der Quarantäne in den nächsten Tagen möglich.»

Der Kanton bestätigt dies: «Wenn eine weitere Person positiv getestet wird, ist eine Quarantäneanordnung für alle Gäste möglich.» Die Situation müsse dann genau analysiert werden. Derzeit sind kantonsweit 449 in Quarantäne; bei 276 handelt es sich um Ferienrückkehrer.

Ausweispflicht ist bis Ende November befristet

Um die Infektionsketten besser verfolgen zu können, gilt in Thurgauer Bars und Clubs seit Freitag eine Ausweispflicht. Sie ist bis Ende November befristet. Der Entscheid des Kantons ist im Amtsblatt zu lesen. Darin wird verdeutlicht, wieso Gäste sich nur in diesen Lokalen ausweisen müssen: Es bestehe ein stark erhöhtes Ansteckungsrisiko, «zumal viele Menschen ohne Gesichtsmaske in geschlossenen Räumen zusammenkommen». Zu lesen ist auch, dass erwogen wurde, die Anzahl Gäste zu begrenzen oder Clubs zu schliessen.

Eine Schliessung wird aber angesichts der immer noch tiefen Coronafallzahlen als unverhältnismässig taxiert. Der Kanton setzt zwar auf Eigenverantwortung, aber nicht nur. «Es ist mit unangemeldeten Kontrollen vor Ort zu rechnen», sagt Fonti. Lokalen, die sich nicht an die Regeln halten, droht eine Busse oder gar eine Betriebsschliessung.