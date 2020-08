Porträt Puur und Nell statt Sägemehl: Die Schwingerfamilie Kolb aus Affeltrangen trumpft auch beim Jassen auf Vergangenen Donnerstag entschied die Familie Kolb die Fernsehsendung «Donnschtig-Jass» für sich. Die beste Jassfamilie der Schweiz weiss schon ziemlich genau, was sie mit dem Preisgeld anstellen wird. Stefan Marolf 18.08.2020, 18.30 Uhr

Kilian, Pirmin, This, Pius, Alexandra und Arria Kolb präsentieren die Siegertrophäe des «Donnschtig-Jass» in ihrem Gerten in Affeltrangen. Bild: Andrea Stalder

«51 aagseit, 50 gmacht, Differenz 1.» Mit einem Glanzresultat in der letzten Runde sicherte die elfjährige Arria Kolb ihrer Familie vergangenen Donnerstag den Sieg beim «Donnschtig-Jass», einer Sendung des Schweizer Fernsehens SRF.

Die Sechstklässlerin, ihre drei Brüder und die Eltern Alexandra und Pius haben damit für viel Freude gesorgt. Alexandra Kolb erzählt:

«Uns rief ein Herr Kolb aus Chur an und meinte, wir hätten seinem Namen alle Ehre gemacht.»

Der Vater Pius ergänzt: «Jemand hat mir auf dem Arbeitsweg eine Gratulation auf die Strasse geschrieben und auf der Schwägalp wurden wir von einem Pärchen erkannt.»

This, Kilian, Pirmin, Pius und Arria Kolb nach dem Jass-Sieg im Ballenberg. Bild: SRF (via Facebook

Dass die Familie Kolb überhaupt am «Donnschtig-Jass» teilnehmen konnte, ist Zufall. Normalerweise hat die umtriebige Familie im Sommer fast keine Zeit für das Jassen.

Es dreht sich alles um den Schwingsport

Die Familie Kolb ist eine Schwingerfamilie durch und durch. Der 19-jährige Pirmin, sein zwei Jahre jüngerer Bruder This und der 14-jährige Kilian sind selbst im Sägemehl aktiv, die Eltern und die Schwester begleiten sie an jedes Schwingfest.

Zeit zum Jassen hat die Familie diesen Sommer nur, weil ausnahmsweise keine Wettkämpfe stattfinden. Alexandra Kolb sagt:

«Das Schwingen ist unser Familienhobby und hält uns zusammen.»

Auslöser für die Begeisterung sei das Eidgenössische in Frauenfeld gewesen, erzählt der Vater. Nachdem Pirmin und This das erste Mal in einem Sägemehlring gestanden hatten, besuchten sie ein Schnuppertraining und waren sofort begeistert. Kilian zog wenig später nach.

Das bisherige Highlight der Schwingerfamilie Kolb: Am Glarner Nachwuchsschwingertag 2019 in Glarus holten alle drei Brüder den Festsieg in ihrer Alterskategorie.

Damit gibt sich die Familie Kolb nicht zufrieden. «Unser Traum ist es, Pirmin, This und Kilian zusammen an einem Eidgenössischen zu sehen», sagt Alexandra Kolb. Ihr Mann ergänzt:

«Den Einmarsch mit allen dreien zu erleben, würde bei mir für Gänsehaut sorgen.»

Dass selbst Arria davon begeistert wäre, steht für ihre Mutter ausser Frage: «Wenn sie entscheiden muss, ob sie ausschlafen oder um sechs Uhr morgens aufstehen und ihre Brüder an einem Schwingfest unterstützen will, ist der Fall für sie klar.»

Eine bodenständige Familie mit klaren Regeln

In zwei Jahren steht das nächste Eidgenössische in Pratteln an. «Ich hoffe, dass einer meiner Brüder dabei ist», sagt Arria.

Die elfjährige Arria Kolb steigt zwar nicht selbst in die Hosen, verpasst aber kein Schwingfest ihrer drei Brüder. Bild: Andrea Stalder

Für die Kolb-Kinder gilt nämlich: Ans Eidgenössische darf nur, wer mindestens 15 Jahre alt ist – es sei denn, einer aus der Familie qualifiziere sich. Solche klaren Linien sind Alexandra und Pius Kolb wichtig. Er sagt:

«Was Erziehungsfragen angeht, denken wir bodenständig und traditionell.»

Für die Eltern war von Anfang an klar: «Wenn wir Kinder haben, dann bleibt einer von uns zu Hause.» Heute arbeitet Alexandra Kolb zwar im Geschäft ihres Mannes mit, hat ihre alte Rolle aber nicht aufgegeben. «Ich halte meinen Kindern den Rücken frei.»

Selbst am «Donnschtig-Jass» blieb sie sich treu – als einziges Familienmitglied, das nicht mitgejasst hat. «Sie war schon eine Woche vorher nervös», rechtfertigt Pirmin den Entscheid.

Für die Familienmanagerin steht jetzt bereits die nächste Aufgabe an. Mit dem gewonnenen Geld veranstaltet die Familie ein Fest für die mitgereisten Fans. Pius Kolb und die beste Jassfamilie der Schweiz scheinen Grosses zu planen:

«Mal schauen, wo das Budget hinreicht.»