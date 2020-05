Punk-Rock und Trip-Hop vom Frauenfelder Do-it-yourself-Musiklabel Augeil-Records Das Label um die Frauenfelder Tobias Rüetschi und Rémy Sax hat Musik von Haile Selacid und Kaktus Neus veröffentlicht. 11.05.2020, 16.55 Uhr

Die Punk-Metal-Combo Haile Selacid. (Bild: PD)

(red) Das Do-it-yourself-Musiklabel Augeil-Records aus Frauenfeld war im Lockdown äusserst produktiv. Nach dem Sampler Geil-Tape Volume3, der Ende März herauskam, hat das Label um Tobias Rüetschi und Rémy Sax jüngst wieder Musik veröffentlicht. So lieferte die Frauenfelder Punk-Metal-Gang Haile Selacid pünktlich zum 1.Mai mit der 7-Inch-Vinyl «Haile Selacid Ultras» den laut Medienmitteilung «passenden Soundtrack zur nachbarschaftlichen Strassenschlacht». Das sei eine wilde Hybridgeburt der fünfköpfigen Combo aus New Wave of British Heavy-Metal, Punk und Black-Metal.

Das Cover zu «D Robo Religion» von Kaktus Neus. (Bild: PD)

Und vergangenen Samstag ist vom Winterthurer Musiker Kaktus Neus die Live-Platte «D Robo Religion» herausgekommen. Augeil-Records schreibt von einem «gewohnt meisterhaft produzierten Ambient- und Trip-Hop-Soundtrack». In Mundart werde in «D Robo Religion» die Geschichte einer Seele erzählt, die in einer Maschine entsteht und sich aus dieser befreit.

www.augeil.ch