Nachfrage nach Therapieplätzen enorm: Clienia Littenheid baut aus

Psychotherapie Wegen der steigenden Nachfrage nach Therapieplätzen für Kinder und Jugendliche: Clienia Littenheid erhöht die Kapazitäten Die Privatklinik in Littenheid gliedert die bisherige Kinderstation Linde F ins Haus Sonnegg um. Gleichzeitig entsteht eine neue Linde F, eine Krisen- und Therapiestation für Kinder und Jugendliche. Dies, um der besonders in dieser Altersgruppe stark angestiegenen Nachfrage nach stationärer psychotherapeutischer Behandlung entgegenzuwirken. Miguel Lo Bartolo 03.01.2022, 16.50 Uhr

Ab Anfang 2022 gibt es neu 64 vollstationäre Therapieplätze in Littenheid. Bild: Olaf Kühne

Die Clienia Littenheid AG baut ihr Angebot aus. Genauer gesagt entstehen in der neuen Linde F, einer Krisen- und Therapiestation, Anfang 2022 elf zusätzliche vollstationäre Therapieplätze für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Damit verfügt die Clienia Littenheid nun über deren 64. Die Clienia will so der steigenden Nachfrage nach psychiatrischer und psychotherapeutischer Behandlung entgegenwirken, die sich in dieser Alterskategorie seit Jahren abzeichnet.

Die stationäre Bettenbelegung verharrt auf sehr hohem Niveau. Die Coronapandemie hat bekanntlich ihren Beitrag zur Auslastung geleistet. Aber nicht nur: Bei den Kindern, Jugendlichen und Familien, die mit verschiedenen psychischen Problemen bereits zu tun hatten, habe überdies die Komplexität und Fallschwere zugenommen. Das sagt Lars Wöckel, Chefarzt Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie und

-psychotherapie der Clienia Littenheid AG.

PD Dr. med. Lars Wöckel, Chefarzt Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie der Clienia Littenheid AG. Bild: PD

Auch die ambulanten Angebote erfuhren in den letzten zwei Jahren einen Anstieg. Dieser lässt sich indes nicht ausschliesslich auf die Auswirkungen der Pandemie zurückführen. Zumal sich in der Branche in jüngerer Vergangenheit der Trend «ambulant vor stationär» etablierte.

Wöckel erklärt, dass die Nachfrage im stationären Bereich seit Jahren das Angebot überschreitet.

«Obwohl im Thurgau die kinder- und jugendpsychiatrischen Dienstleistungen gut ausgebaut sind.»

Von dem neuen Angebot werden Kinder und Jugendliche aus dem Thurgau, aber auch aus anderen Kantonen der Ost- und Innerschweiz einen Nutzen haben. Somit ist zumindest mittelfristig ein entlastender Schritt getan.

Kinderstation zieht um

Die bisherige Kinderstation Linde F zieht in das Haus Sonnegg um und heisst bei gleichem Therapieangebot seit dem 1. Dezember 2021 «Psychotherapiestation für Kinder und Jugendliche Sonnegg». In der neuen Linde F werden Jugendliche mit sämtlichen akuten psychischen Erkrankungen behandelt. Dazu gehören etwa suizidale Krisen, Psychosen, Depressionen, Essstörungen. In einer Medienmitteilung der Clienia-Gruppe wird die Linde F als eine «fakultativ schliessbare Krisen- und Therapiestation» beschrieben. Was damit gemeint ist, erklärt Wöckel wie folgt:

«Unter ‹fakultativ schliessbar› ist zu verstehen, dass die Türen der Station zeitweise geschlossen werden können, wenn beispielsweise eine hohe Selbstgefährdung der jungen Patientinnen und Patienten besteht und wir diese schützen müssen.»

Wenn möglich, versuche man aber, die Türen der Station offen zu halten. Die Betreuung erfolgt durchgehend – Tag und Nacht, das ganze Jahr über.