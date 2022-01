Psychiatrische Klinik Medikamentenversuche von Münsterlingen: Wie es zu den Skandalen kommen konnte – und warum das heute nicht mehr passieren kann Alt Klinikdirektor Karl Studer analysiert den Skandal um seinen Vorgänger und zieht Parallelen zur heutigen Gesundheitspolitik. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.25 Uhr

Karl Studer referiert in Kreuzlingen über die Geschichte der ehemaligen Irrenanstalt Münsterlingen. Bild: Benjamin Manser

Als er 1980 die Direktion übernahm, fand Karl Studer einen Stapel Patientenbriefe auf seinem Schreibtisch. «Die sollte ich alle lesen», erzählte der ehemalige Chef der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen. Sein Vorgänger Roland Kuhn hatte die Briefzensur persönlich ausgeübt. Nun sollte Studer über die Weiterleitung der Briefe entscheiden.

Roland Kuhn (1912–2005), Klinikdirektor 1939–1980. Bild: PD

Die Medikamentenversuche des 2005 verstorbenen Klinikdirektors Roland Kuhn sorgten 2012 für einen Skandal. Er hatte über 1600 Patienten ohne ihre Einwilligung Präparate verabreicht, die ihm die Pharmaindustrie zu Versuchszwecken lieferte. Die Details werden im 2019 erschienenen Buch «Testfall Münsterlingen» geschildert; verfasst wurde es von einer Historikergruppe im Auftrag des Thurgauer Regierungsrats.

Das Werk sei «einzigartig in der Schweiz», sagte Studer am Montag in einem Vortrag im Kreuzlinger Begegnungszentrum Trösch, bei dem er versuchte, Kuhns Wirken in einen grösseren Rahmen einzuordnen.

Das öffentliche Interesse an Kuhn ist ungebrochen. Im November kam es seinetwegen im Grossen Rat zu einer Kontroverse. Am Montag verfolgten 45 Zuhörer Studers Vortrag. Weitere 65 Interessenten befinden sich auf einer Warteliste. Die veranstaltende Seniorengruppe Leben und Gestalten will für sie den Vortrag wiederholen.

Karl Studer Karl Studer, Jahrgang 1941, war der Nachfolger von Roland Kuhn. Er führte die Psychiatrische Klinik Münsterlingen von 1980 bis 2006. (wu)

Gemäss Studer lag Kuhns Stärke in der Beobachtung. So entdeckte er 1956 Tofranil, das erste Antidepressivum, das ihn weltberühmt machte. Vier Jahre zuvor war Largactil entdeckt worden, das erste psychisch aktive Medikament überhaupt. Es reduzierte Angst und Spannungen. «Von da an konnte man die Klinik wieder verlassen», sagte Studer. Zuvor habe es kaum Therapien gegeben.

Besuch der Halbinsel nur auf schriftliche Anmeldung

Die Klinik Münsterlingen liegt auf einer Halbinsel, die mit einer Mauer einfach abgetrennt werden konnte, wie Studer anhand einer Luftaufnahme zeigte. Besuch war nur auf schriftliche Anmeldung möglich. Für die Angestellten galt eine 60-Stunden-Woche. Sie mussten im Areal wohnen, sofern sie nicht verheiratet waren.

Die Patienten blieben manchmal Jahrzehnte, bei einigen waren keine Akten mehr vorhanden: «Sie waren einfach da.» Patienten arbeiteten im Betrieb, in der Küche, im Garten, betrieben die Heizung. Ein Patient arbeitete als Briefträger. Die Anstalt hatte eine eigene Kultur, eigene Feste. Studer bezeichnete sie als «totale Institution».

In den andern psychiatrischen Kliniken der Schweiz waren die Verhältnisse nicht grundlegend anders; in Münsterlingen wurden sie laut Studer aber besonders durch die Person an der Spitze geprägt: «Einer hat regiert.»

Karl Studer. Bild: Benjamin Manser

Kuhn war laut Studer sowohl ein Philosoph als auch ein autoritär agierender Patriarch – ausserdem ein Berner:

«Berner sind seit Jahrhunderten gewohnt zu herrschen. Seine Frau war eine Thurgauerin. Das hat gepasst.»

Sie sei fleissig, geduldig und liebenswürdig gewesen und habe gemacht, was er gesagt habe.

Kuhn entschied über die Behandlung der Patienten allein. Ein Rekursrecht erhielten Patienten erst 1979. Kuhn geriet im Lauf der Jahre in Konflikt mit Kollegen in der Wissenschaftswelt, da er keine kontrollierte Arbeitsweise pflegte.

Nach Studers Meinung führte aber in erster Linie Kuhns Umgang mit den Patienten zum Skandal:

«Die Medikamentenversuche waren nur am Rande wichtig.»

Studer engagierte sich für eine Neuorientierung der psychiatrischen Versorgung im Thurgau, weg von der kollektiven Versorgung hin zu einer individuellen Betreuung. Dazu gehörte die Einführung der externen psychiatrischen Dienste. Ein entscheidender Schritt war die Volksabstimmung über den Um- und Neubau der Münsterlinger Anlage 1983.

Eine neue Aristokratie der Gesundheitspolitik

Weniger im Sinne Studers war offenbar die Gründung der Spital Thurgau AG, zu der seit 2000 die Psychiatrischen Dienste gehören. «Wer macht heute die Gesundheitspolitik im Thurgau?», fragte Studer und gab gleich die Antwort: «Niemand.»

Frage man den Regierungsrat, so erhalte man die Antwort, dafür sei die Spital Thurgau AG zuständig:

«Dort hat sich eine Aristokratie gebildet, die sagt, was läuft. Und ein CEO ist da, der glaubt, er denke für alle anderen.»

Früher habe sich eine Psychiatriekommission damit befasst, was wichtig und notwendig sei. Man sei stolz gewesen, wenn der Thurgau weniger als ein Bett auf 1000 Einwohner gebraucht habe. «Heute wird ausgebaut, was Geld bringt.»

Die Spital Thurgau AG sei ein Unternehmen, das wachsen müsse. So werde jetzt in Münsterlingen ein forensisches Zentrum für Strafgefangene anderer Kantone eingerichtet.

«Man müsste aus den Kliniken heraus. Die Patienten erwarten eine individuelle Behandlung.»

Es gebe Modelle ambulanter Spezialistenteams. Geld wäre genug da, ist sich Studer sicher. Denn die Alternative, der teure Klinikaufenthalt, würde eingespart; dieser koste rund 4000 Franken pro Woche. Doch da der Kanton die Hälfte der Kosten der stationären Behandlung trage, fehle der politische Druck für eine Änderung.

Überkantonale Zentren seien sinnvoll, entgegnete der Unternehmer Rainer Siegrist. Nicht jeder Kanton müsse alles haben. Studer widersprach unter Verweis auf die knappen Mitarbeiter. Die Rekrutierung aus Deutschland sei schwierig geworden. Nun suche man in Osteuropa. Diese Leute kämen aber aus andern Kulturen. So komme es zu Konflikten, wenn rumänische Oberärzte allein über die Behandlung entscheiden und den Pflegern nur Befehle erteilen wollten. Wie einst Kuhn.

