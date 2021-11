Bezirksgericht Münchwilen verurteilt Drogenhändler

Prozess Siebeneinhalb Jahre für achtzehn Kilo Kokain: Bezirksgericht Münchwilen verurteilt Oberthurgauer Drogenhändler Jahrelang hatte ein junger Oberthurgauer grossen Mengen an Kokain verschoben und teilweise auch selber verkauft. Dafür und für weitere Delikte mussten er und zwei Komplizen sich diese Woche vor dem Bezirksgericht Münchwilen verantworten. Olaf Kühne Jetzt kommentieren 25.11.2021, 05.20 Uhr

18 Kilo Kokain und weitere Drogen hat der Angeklagte verkauft und transportiert. Symbolbild: Manuela Jans/ «Neue Luzerner Zeitung»

Gerade mal 18 Jahre alt war der Beschuldigte, als er seine Karriere als Drogenhändler startete. «Ich war nie der Chef, aber auch nicht nur ein kleines Rädchen im Getriebe», gestand der heute 25-Jährige freimütig. Der Mann musste sich vor dem Bezirksgericht Münchwilen unter anderem wegen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz, Geldwäscherei, Nötigung, Hausfriedensbruch und Körperverletzung verantworten.

Die drei letztgenannten Delikte legte die Staatsanwältin auch den beiden Mitangeklagten zur Last, einem 22- und einem 21-Jährigen.

Die beiden jungen Männer hatte der Hauptangeklagte im April 2019 angestiftet, eine Drogenkurierin in ihrer Wohnung in St.Gallen zu überfallen. Bei ihr vermutete er einen Koffer mit anderthalb Kilogramm Kokain. Mit seiner Vermutung sollte er zwar richtig liegen, indes wusste er nicht, dass die Frau längst von der Polizei beschattet wurde.

Den Überfall bestritt keiner der Angeklagten. Nur behaupteten die drei Oberthurgauer partout, sie hätten dabei keine Gewalt angewendet und schon gar nicht irgendwelche Waffen benutzt. Das Opfer hingegen, die inzwischen zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilte Drogenkurierin, sagte aus, dass einer der Männer sie festhielt, während der andere sie mit einem Messer bedrohte und ihr mit einem Radmutterschlüssel das Handgelenk brach. Das Messer bestätigte auch eine Zeugin, die einem der beiden unmittelbar nach dem Überfall auf der Strasse begegnete und dabei von diesem ebenfalls bedroht wurde.

45'000 Franken Drogengeld gewaschen

Laut der Anklageschrift hat der Hauptbeschuldigte während vierer Jahre rund 18 Kilogramm Kokain teils selber gehandelt, oftmals auch nur als Kurier weiterverschoben. Oder auch für den Weitertransport Kuriere angeheuert. Direkt an Konsumenten verkauft habe er, laut eigenen Aussagen, rund 50 Gramm im Monat, sein Kundenstamm habe jeweils aus acht bis neun Personen bestanden. In kleineren Mengen hatte er auch Ecstasy und Cannabis gedealt. Zudem habe er für seinen deutschen Lieferanten rund 45'000 Franken Drogengeld «gewaschen». Sprich, er wechselte bei einem Finanzdienstleister in St.Margrethen Franken in Euro und versandte diese an seinen Lieferanten.

Zu all diesen Anklagepunkten bekannte sich der Mann schuldig. «Ich habe eine gerechte Strafe verdient», sagte er zudem. Die von der Staatsanwältin geforderten neun Jahre und acht Monate Gefängnis bezeichnete er hingegen als «viel zu hart», sein Verteidiger sprach gar von einem «exzessiven Strafantrag» und meinte:

«Das sprengt alles, was noch zu einer angemessenen Strafe zählen könnte.»

Im Kantonalgefängnis, wo er im vorzeitigen Strafvollzug sitzt, arbeitet er in der Küche. Den Drogen habe er abgeschworen, obwohl er zu ihnen auch im Gefängnis Zugang hätte. «Aber ich halte mich fern von diesen Leuten.» Weiter berichtete er von seiner Verlobten und seiner zweijährigen Tochter. Und davon, dass er nach seiner abgebrochenen Maurerlehre immerhin die Ausbildung zum Kranführer absolviert habe. «Ich habe, als ich noch dealte, tagsüber immer auch auf dem Bau gearbeitet», betonte er. So lautete der Antrag seines Verteidigers auf «maximal vier Jahre».

Für die beiden Mitangeklagten forderte die Staatsanwältin weit mildere Strafen: 22 respektive 15 Monate Gefängnis auf Bewährung. Da einer der beiden deutscher Staatsangehöriger ist und erst seit sechs Jahren in der Schweiz lebt, stand für ihn obendrauf ein Landesverweis im Raum. «Die 22 Monate auf Bewährung akzeptiere ich gerne», sagte er. «Aber der Landesverweis würde mir alles kaputtmachen.» Er habe keinerlei Bezug mehr zu Deutschland, keine Freunde dort. Nur seine Mutter lebe noch dort, zu der er aber keine Beziehung habe. Der Rest der Familie, Bruder, Vater und weitere, lebten alle in der Schweiz.

Die Staatsanwältin hielt dagegen, dass die beruflichen Perspektiven des Angeklagten in der Schweiz und in Deutschland etwa gleich schlecht seien und dass er hier als arbeitsloser Single, der nicht mal in einem Verein mitwirke, auch nicht sonderlich integriert sei. «Ein Härtefall liegt offensichtlich nicht vor», sagte die Anklägerin.

Auch die Verteidiger der beiden Mitangeklagten forderten mit 15 respektive neun Monaten auf Bewährung tiefere Strafen. Sie führten ins Feld, es sei nicht erwiesen, dass die Verletzung der Drogenkurierin von den Beschuldigten stamme, den Knochenbruch könne sie sich auch auf ihrer Flucht an der Türe oder an einem Zaun zugezogen haben.

Urteile teilweise über den Anträgen der Staatsanwaltschaft

Dieser «Logik» mochte das Bezirksgericht Münchwilen nicht folgen – im Gegenteil. Mit seinem Urteil für die Mittäter ging es gar über die Anträge der Staatsanwaltschaft hinaus und verurteilte die beiden zu 24 respektive 18 Monaten Gefängnis auf Bewährung, der Deutsche wird zudem für fünf Jahre des Landes verwiesen. «Wir reden hier nicht von irgendwelchem Blödsinn, sondern von schwerkriminellen Handlungen», sagte der Gerichtspräsident in seiner Urteilsbegründung.

Eine mildere Strafe als gefordert kassierte hingegen der Hauptangeklagte. Das Gericht verurteilte ihn zu sieben Jahren und fünf Monaten Gefängnis ohne Bewährung. Davon hat er allerdings schon rund zweieinhalb Jahre abgesessen. Es sei die schiere Drogenmenge, die für das Urteil massgebend gewesen sei, führte der Gerichtspräsident aus. Die durch den Verteidiger ins Feld geführte tiefe Stellung des Beschuldigten in der Hierarchie des internationalen Drogenhandels mochte das Gericht hingegen nicht berücksichtigen. «Von dieser Organisation dürfte es wohl kaum ein Organigramm geben», meinte der Gerichtspräsident mit leicht sarkastischem Unterton.