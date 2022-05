Natallia Hersche erzählt vom Haftalltag im Straflager in Belarus

Proteste «Sie werden mich nie kaputt machen»: Wie die St.Gallerin Natallia Hersche den Horror des Straflagers in Belarus überlebte Natallia Hersche hatte in Belarus demonstriert und wurde festgenommen. Nach 17 Monaten Haft ist die St.Gallerin seit Februar wieder frei. Sie erzählt von ihrem Alltag und ihrem Widerstand im Straflager. Marcel Jud/Südkurier Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.20 Uhr

Natallia Hersche verbrachte rund 17 Monate im belarussischen Gefängnis. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Es ist das erste Mal, dass sie beinahe weinen muss. Nach fast vier Stunden Gespräch, verteilt auf zwei Tage, in denen sie über ihre rund 17 Monate dauernde Gefangenschaft in Belarus erzählt. Natallia Hersche wollte soeben schildern, was ihr vor dem Einschlafen in ihrer Zelle im Gefängnis Mogilev Kraft gab. Doch es geht nicht. Der 52-Jährigen versagt die Stimme. Sie braucht eine kurze Pause.

Am 18. Februar 2022 vermeldete das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten, dass die schweizerisch-belarussische Doppelbürgerin Natallia Hersche nach fast eineinhalb Jahren Haft in belarussischen Strafanstalten wieder frei und von der Schweizer Botschafterin in Minsk empfangen worden sei.

Fast zwei Monate später sitzt Natallia Hersche im Wohnzimmer eines Hauses in Tübach. Ein Freund hat es ihr zur Verfügung gestellt, bis sie eine eigene Wohnung gefunden hat. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz wohnte Natallia Hersche zunächst in der WG ihrer 24-jährigen Tochter.

In der alten Heimat auf die Strasse

Rückblick. September 2020: In der belarussischen Hauptstadt Minsk demonstrieren seit Wochen Menschenmassen gegen Langzeitherrscher Alexander Lukaschenko. Auslöser war sein Sieg bei den Wahlen im August. Das Ergebnis wurde von Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja angefochten, zahlreiche Wahlbeobachter stuften es als gefälscht ein. Die Bilder der Demonstrationen und ihrer Niederschlagung durch Sicherheitskräfte gehen um die Welt.

Besonders im Gedächtnis bleiben – meist weiss gekleidete – Frauen, die in eigenen Protestzügen durch die Städte ziehen und zunächst weniger hart angegangen werden als männliche Demonstranten. An einer dieser Frauen-Demos nimmt auch Natallia Hersche teil. Es ist Samstag, der 19. September 2020.

Natallia Hersche bei der Demonstration gegen Lukaschenko in Weissrussland Archivbild: Twitter

Seit sie in die Schweiz ausgewandert ist, reist Natallia Hersche jedes Jahr in ihre alte Heimat, um Verwandte und Freunde zu besuchen. Doch diesmal steht etwas anderes im Vordergrund. Sie erklärt:

«Ich habe gesehen, wie die Leute auf die Strasse gehen, und gedacht, ich muss dorthin und meine Stimme auch einbringen.»

2007 war Natallia Hersche mit ihren beiden Kindern aus erster Ehe in die Schweiz gekommen. Bei einem Sprachaufenthalt im deutschen Gera hatte sie einen Appenzeller kennengelernt, den sie später heiratete und dem sie in seine Heimat folgte. Sie, die zuvor in Minsk in der Stadtverwaltung gearbeitet hatte, fand schnell einen neuen Job, baute sich ein neues Leben auf, wurde Schweizer Staatsbürgerin.

Zu Europa zählen für Natallia Hersche alle demokratischen Länder des Kontinents. Belarus gehört nicht dazu. In jenem September vor zwei Jahren keimt in Natallia Hersche, die inzwischen verwitwet ist, die Hoffnung, dass sich das ändern könnte. Und sie will Teil dieses Umbruchs sein. Doch die belarussischen Sicherheitskräfte gehen massiv gegen die Demonstranten vor.

Proteste in Belarus Die Proteste in Belarus ab 2020 richten sich gegen die Präsidentschaft von Alexander Lukaschenko, der das Land seit 26 Jahren diktatorisch regiert. Anlass war insbesondere die Präsidentschaftswahl 2020, bei der Gegenkandidaten festgenommen und Wahlmanipulationen nachgewiesen wurden. 33 000 Menschen sollen laut Menschenrechtsorganisationen festgenommen worden sein und über 250 verletzt. Es wurde von massiver Gewalt und Folterungen berichtet. (sk)

Sie rechnete mit einer Geldstrafe

Natallia Hersche wird während der Demonstration am Samstag, 19. September, verhaftet. Für sie ist das zunächst kein Grund zur Sorge.

«Ich habe wirklich gedacht und gehofft, dass es eine Geldstrafe wird.»

Sie habe nach ihrer Verhaftung sogar darum gebeten, bei der für Montag angesetzten Gerichtsverhandlung möglichst früh an der Reihe zu sein, da sie für den Nachmittag ein Rückflugticket in die Schweiz hatte. Aus dem Flug wird nichts. Natallia Hersche wird zu 15 Tagen Haft verurteilt – zunächst. Denn sie erfährt, dass noch eine andere Anklage gegen sie vorbereitet wird.

Während ihrer Verhaftung soll sie einem Polizisten die Sturmhaube vom Kopf gerissen haben – laut ihr war es nur ein Versuch. «Ich wollte den Menschen sehen, der mich verhaftet», wird sie später erklären. In der Anklage habe es geheissen, sie hätte den Mann dabei verletzt, was Natallia Hersche bestreitet.

Die Aktivistin Natallia Hersche vor Gericht in Minsk im Dezember 2020. Archivbild: Viasna

Ein Gericht verurteilt sie schliesslich zu zweieinhalb Jahren Straflager. Eine Berufung gegen das Urteil scheitert. Bis alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind und sie tatsächlich in ein Lager gebracht wird, verbringt Natallia Hersche mehrere Monate in Untersuchungshaft. Sie berichtet im Rückblick von engen Gefängniszellen, die sie mit fünf bis sieben anderen Frauen teilt. Ausgestattet mit einem Klo und Waschbecken. Warmes Wasser gibt es keines, geduscht wird einmal die Woche. Abgesehen von einer Stunde Spaziergang pro Tag sitzen die Frauen in ihrer Zelle.

Doch das alles sei nichts im Vergleich zu Gomel gewesen, sagt Natallia Hersche.

«Dieser Ort war der schlimmste von allen.»

Gomel, so heisst die Stadt im Südosten von Belarus, in der sich das Straflager Nummer 4 befindet. Dorthin wird Natallia Hersche Anfang März 2021 verlegt. Mitten in der Coronapandemie muss sie zunächst mit anderen Frauen in Quarantäne, erhält ihre Häftlingsuniform. «Einen Anzug mit Rock und Oberteil in Khaki-Grün, eine wattierte blaue Jacke, ein Kopftuch und ein rosa Kleid für die Sommermonate.»

Im Straflager leben auch Kinder

Während Natallia Hersche erzählt, zeichnet sie auf einem Blatt Papier das von einer Mauer umgebene Straflager. In einem abgetrennten Bereich eine Textilfabrik, in der die Gefangenen arbeiten. Verwaltungsgebäude und Duschzellen. Krankenabteilung. Drei- bis viergeschossige Gebäude, umgeben von Zäunen, in denen die Gefangenen untergebracht sind.

«Es gibt ungefähr 18 Gruppen von Verurteilten, eine Gruppe umfasst 100 bis 120 Frauen und ist auf zwei Etagen untergebracht, pro Etage gibt es mehrere Zimmer mit jeweils 20 bis 30 Leuten.» Geschlafen werde in Etagenbetten, für jeweils die Hälfte der 100- bis 120-köpfigen Frauengruppe stünde ein Raum mit acht Waschbecken und acht Toiletten zur Verfügung.

«Bei zwei WCs gibt es Vorhänge, vielleicht, bei anderen nicht.»

Natallia Hersche zeichnet ein längliches Gebäude, das durch eine Metallmauer vom Rest des Lagers getrennt ist. «Für die Kinder», sagt sie und meint damit die Kinder von Gefangenen, die diese während ihrer Haftzeit gebären. Solange die Mütter stillen, müssten sie nicht in der Lagerfabrik arbeiten und dürften regelmässig zu ihren Kindern ins Heim. «Wenn eine Frau nicht stillt, soll sie arbeiten. Sie kann schon weiter zu ihrem Kind, aber nicht so oft.»

Einschlafen gibt Minuspunkte

In einer weiteren Ecke innerhalb des Lagers zieht Natallia Hersche mit dem Stift einen Bogen um ein Gebäude, das sie mit «Karzer» beschriftet. Der Bogen steht für eine Mauer. Ins Gebäude selbst zeichnet Natallia Hersche einige Striche. «Die Zellen.» In einer dieser Karzer-Zellen sollte sie damals bald nach ihrer Ankunft ebenfalls landen.

Der Alltag im Lager ist strikt geregelt. «Morgens früh um 6 Uhr stehst du auf und du hast 15 Minuten, um das Bett zu machen, dich anzuziehen, Zähne putzen, kämmen.» Nach dem Frühstück steht der Appell an. «Dann musst du zur Arbeit.» Auf einer Strasse vor einem Tor, das das Gelände mit der Textilfabrik vom Rest des Lagers trennt, müssten sich die Frauen in Fünferreihen aufstellen und an einem Kontrollpunkt vorbeigehen. «Die erste Reihe im Gleichschritt. Wenn das nicht geht, muss die ganze Gruppe zurück und nochmals am Kontrollpunkt vorbei und nochmals und nochmals.»

Bald nach dem Arbeitstag steht der nächste Programmpunkt an. «Dann sollst du in einen Raum. Dort musst du sitzen und schauen, was im Fernsehen gezeigt wird, und darfst nicht einschlafen.» Einschlafen gibt Minuspunkte. Auf mehrere Minuspunkte folgt eine Bestrafung wie das Ausbleiben von Paketen von Verwandten. Der ganze Alltag sei so angelegt, dass man zwangsweise Minuspunkte sammeln müsse.

Lieber in den Karzer als Uniformen nähen

In der Textilfabrik wird Natallia Hersche als Näherin eingeteilt, erhält dafür nach eigenen Angaben einen Monatslohn von 6,66 Rubel – nach heutigem Kurs umgerechnet 1,90 Euro. Zunächst verrichtet sie die Arbeit. Doch dann soll sie Uniformen nähen. «Da habe ich jedes Mal eine Absage schriftlich abgegeben, dann wurde ich zur Bestrafungskommission gebracht und dort wurde ich bestraft mit Karzertagen.»

Für Natallia Hersche geht es in das mit einer Mauer umgebene Gebäude, in eine Zelle. «Es ist ein ganz kleiner Raum, 1,5 Meter breit», erklärt sie: Zwei Holzpritschen an den Wänden, die nur zur Schlafenszeit durch die Wärter von aussen mechanisch heruntergeklappt werden. Dazu ein Plumpsklo, ein Waschbecken und zwei Hocker in der Mitte, ein vergittertes Fenster, das so hoch oben angebracht ist, dass Natallia Hersche auf einen Hocker steigen muss, um frische Luft zu schnappen.

«Im Karzer gibt es keine Spaziergänge, nur dreimal am Tag Essen, darfst nichts lesen, nur fünf Sachen mitnehmen: Hygieneartikel und ein Küchentuch, um dich zuzudecken.»

In der Zelle ist es kalt, Natallia Hersche treibt Sport, so gut es geht, um sich aufzuwärmen. «Nach dem fünften Tag bin ich eingeschlafen und vom Hocker gefallen und mit dem Kopf an das Bett an der Wand geschlagen.»

Als sie nach über zwei Monaten aus dem Karzer rauskommt, darf sie wieder zivile Kleidung nähen. «Das war nach dem Treffen des Gefängnisdirektors mit dem Schweizer Botschafter.» Doch nach einer Woche soll sie erneut Uniformen nähen. Als Grund vermutet Natallia Hersche, dass sie gegenüber einer Mitgefangenen nach der Karzerzeit gesagt habe:

«Sie werden mich nie kaputt machen, sie werden schneller kaputt, sie ändern sich schneller als ich.»

Für Natallia Hersche, die sich weiterhin weigert, Uniformen zu nähen, geht es zurück in den Karzer.

Trotz Gefangenschaft will sie weiterkämpfen

Natallia Hersche wird Ende September 2021 in ein Gefängnis nach Mogilev gebracht, im Osten von Belarus. Dort sitzt sie in Einzelhaft. Ein Tag gleicht dem anderen: Um 6 Uhr früh wird sie durch ein lautes Signal geweckt. Pro Tag muss Natallia Hersche ihre Zelle dreimal putzen. Einmal in der Woche wird sie zur «Kontrolle» in einen Raum gebracht, wo vier bis fünf Wärterinnen auf sie warten, vor denen sie sich nackt ausziehen und Kniebeugen machen muss.

Vor der Nachtruhe habe sie sich auf ihr Bett gesetzt und drei Dinge vor sich hingelegt: einen Brief ihres damaligen Schweizer Freundes, in dem er geschrieben hatte, wie sehr er sie liebe. Ein Foto ihres Bruders aus dem Familienalbum. Mehrere Fotos ihrer Tochter. Als Natallia Hersche davon erzählen will, braucht sie eine Pause, bevor sie sagen kann:

«Ich habe sie angeguckt, den Brief und die Fotos. Sie haben mich beruhigt und nach 15 Minuten konnte ich schlafen.»

Eines Morgens wird heftig an die Zellentür geklopft. Nach 17 Monaten Gefangenschaft wird Natallia Hersche von Präsident Lukaschenko begnadigt. Natallia Hersche schreibt dies den diplomatischen Bemühungen der Schweiz zu. Noch am Tag ihrer Freilassung fliegt sie zurück in die Schweiz. Von dort aus will sie weiter für einen politischen Umbruch in Belarus kämpfen mit Interviews, auf Veranstaltungen.

«Ich mache das, bis der letzte politische Gefangene freikommt.»

Natallia Hersche bei ihrer Ankunft am Flughafen Zürich am 18. Februar 2022. Bild: Michael Buholzer / Pool / EPA

