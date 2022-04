"Marie": Siegerprojekt für Sanierung von Schloss Frauenfeld

Projektwettbewerb Die zurückhaltende «Marie» gewinnt: So will ein Zürcher Architekturbüro das Schloss Frauenfeld räumlich optimieren Aus 15 Eingaben hat ein Preisgericht ein Projekt der Zürcher Schmidlin Architekten auserkoren. Neuer Eingangsbereich mit Besucherservice des Schlosses soll die Schlossremise werden. Unterirdisch gibt es einen Verbindungsgang in den Ostbau des Schlosses, wo ein skulpturaler Empfangsraum wartet. Liftanlagen machen das Schloss rollstuhltauglich. Mathias Frei Jetzt kommentieren 11.04.2022, 18.06 Uhr

Der neue Empfangsraum im Untergeschoss des Schlosses. Bild: PD/Schmidlin Architekten, Nora Walter

Das würde Marie Bachmann ein zartes Lächeln ins Gesicht zaubern. Das Siegerprojekt des Zürcher Büros Schmidlin Architekten ist nach der letzten Besitzerin des Schlosses benannt, bevor dieses an den Kanton Thurgau überging. Der entsprechende Wettbewerb für das Schloss stand im Zeichen von «Sanierung und Optimierung». Denn, so heisst es im Jurybericht des Wettbewerbs:

«Für einen zeitgemässen Museumsbetrieb weist das Schloss Frauenfeld infrastrukturelle Defizite auf.»

Ebenso sei die Zugänglichkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen erschwert. Zudem sollen Erneuerungen im Bereich der Gebäudetechnik und eine Sanierung der Gebäudehülle des gesamten Schlossensembles erfolgen.

15 Beiträge eingereicht Ein einstufiger Wettbewerb suchte innerhalb des Wettbewerbsperimeters (Ostbau Schloss und Schlossremise) eine ortsbaulich, architektonisch und betrieblich überzeugende Lösung für eine verbesserte Infrastruktur und ein optimiertes Raumangebot für den Besucherservice des Historischen Museums Thurgau. Auch der Schlossgarten zwischen Schloss und Rathausplatz sollte in die Planung einbezogen werden. 15 Projekte wurden eingereicht. Den Vorsitz des Preisgerichts hatte Regierungsrätin Carmen Haag als Departementsvorsteher Bau und Umwelt. Mitte Februar 2022 fand die zweite von zwei Jurysitzungen statt. (ma)

Inbetriebnahme ist für 2027 geplant

Vor knapp zwei Jahren fiel der Entscheid. Der Regierungsrat will an Schloss Frauenfeld als Standort des Historischen Museums Thurgau festhalten –, aber nur noch für die ältere Geschichte. Die neuere Geschichte soll dereinst in Arbon inszeniert werden. Der Architekturwettbewerb für das Schloss wurde im Mai 2021 ausgeschrieben. Vergangenen Februar fällte das Preisgericht seinen Entscheid. Wie das kantonale Hochbauamt mitteilt, werde das Gewinnerteam nun das Bauprojekt und den Kostenvoranschlag erarbeiten. Weiter heisst es:

Aussenansicht: die Schlossremise zwischen Rathaus und Schloss. Bild: PD/Schmidlin Architekten, Nora Walter

«Nach der Genehmigung durch den Grossen Rat Ende 2023 könnte ab 2025 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Inbetriebnahme und der Bezug sind für 2027 geplant.»

Hinter dem Siegerprojekt «Marie» steht ein ganzes Team von Fachleuten. Den Lead haben Schmidlin Architekten. Daneben ist auch Bernhard Zingler Landscape Projects, Zürich, in Sachen Landschaftsarchitektur involviert sowie Bauingenieure, Brandschutzexperten und Gebäudetechniker. Architekt Chasper Schmidlin machte etwa mit dem Muzeum Susch von sich reden, einem neuen Kunstort im bündnerischen Susch, der in einer alten Klosterbrauerei realisiert wurde.

Ein unterirdischer Verbindungsgang zum Schloss

Architekt Chasper Schmidlin. Bild: PD

Die Verfasser des Projekts würden die Schlossremise als neue Empfangshalle des Museums verstehen und machten sie räumlich so weit wie möglich erlebbar. Das Erdgeschoss werde freigespielt, sei flexibel nutzbar und verfüge über die Torbogen über einen direkten Bezug zum Aussenraum. Nur eine leicht geschwungene Treppenanlage werde am östlichen Rand eingefügt und führe in die untergeschossige Verbindung und einen neuen, skulpturalen Ankunftsraum im Schloss. So liest man im Jurybericht. Sowohl in der Remise als auch im Ostbau des Schlosses soll es neu Liftanlagen geben.

«Alle diese Eingriffe sind mit höchster Sorgfalt konzipiert und in vollendeter Eleganz ausformuliert.»

Der unterirdische Verbindungsgang von der Remise zum Schloss. Bild: PD/Schmidlin Architekten, Nora Walter

Dem Projekt sei auch ein sorgfältiger Umgang mit der vorhandenen Bausubstanz eigen. Die Eingriffe würden sich im Rahmen der im Zuge der Machbarkeitsstudie als denkmalpflegerisch machbar erachteten bewegen. Die subtilen Eingriffe im Bestand widerspiegelten sich auch in der Verwendung von wenigen, sorgfältig gewählten Materialien. Und weiter: «Durch die minimale Eingriffstiefe liegen die Erstellungskosten im Durchschnitt aller Projekte.» Auch bei der Aussenraumgestaltung setzt das Projekt subtile Akzente. Das Fazit im Jurybericht lautet: «‹Marie› ist ein sehr zurückhaltender, aber ausgesprochen schöner Entwurf.»

Bis 22. April läuft die Ausstellung mit allen Projekteingaben im Foyer des kantonalen Verwaltungsgebäudes an der Promenade. Mo bis Fr, 7.45 bis 11.45 und 13.15 bis 17 Uhr.

