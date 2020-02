Probier’s mal mit Gemütlichkeit: Der Frauenfelder Kinderhort Kurzdorf bringt «Das Dschungelbuch» auf die Bühne 

Der Kinderhort Kurzdorf führt «Das Dschungelbuch» im Oberstufenschulhaus Reutenen insgesamt vier Mal auf. Die Vorstellungen finden an drei Wochenenden statt. Am Samstag, 15. Februar, beginnt die Aufführung um 17 Uhr. Tags darauf, am Sonntag, 16. Februar, um 13.30 Uhr. Am Samstag, 22. Februar, startet die Vorstellung wiederum um 17 Uhr, eine Woche später am Samstag, 29. Februar, um 13.30 Uhr. (rha)