Primarschulgemeinde «Wo geht das ganze Geld hin?»: Gachnanger setzt sich gegen geplante Steuererhöhung zur Wehr Die Primarschulgemeinde Gachnang will den Steuerfuss um acht Prozentpunkte erhöhen. Nun haben drei Männer ein Flugblatt verteilt, in dem sie die Ablehnung des Budgets 2021 fordern. Rahel Haag 03.12.2020, 17.25 Uhr

Ende Februar 2018 war die Turnhalle an der Versammlung der Primarschulgemeinde Gachnang voll. Damals wurde über den Neubau der Schulanlage in Islikon für rund 26 Millionen Franken abgestimmt. Bild: Reto Martin

Bruno Wenk versteht die Welt nicht mehr. Die Primarschulgemeinde Gachnang will ihren Steuerfuss um acht Prozentpunkte auf 70 Prozent erhöhen. «Trotz eines Eigenkapitals von 4,4 Millionen Franken und grosser Gewinne in den vergangenen Jahren», sagt der Gachnanger Rentner. Auf der anderen Seite wurde der Steuerfuss der Sekundarschulgemeinde Frauenfeld nach Zustimmung der Stimmberechtigten vergangenen Sonntag um sechs Prozentpunkte gesenkt. Wenk sagt:

«Es wäre angebracht gewesen, die Steuersenkung an die Steuerzahler weiterzugeben.»

Grund für die Steuererhöhung sei unter anderem das neue Gesetz, das die Beiträge des Kantons an die Schulgemeinden regle, sagt Sven Bürgi, Präsident der Primarschulgemeinde Gachnang. «Mit dem neuen Gesetz werden Primarschulgemeinden mehr und Sekundarschulgemeinden entsprechend weniger belastet», sagt er.

Gemäss Berechnungstool des Kantons wäre die Primarschulgemeinde Gachnang von einem Ertragsausfall um eben jene acht Prozent betroffen. Hinzu komme, dass aufgrund der Coronakrise mit spürbaren Steuerausfällen gerechnet werden müsse. «Ein Ertragsausfall von acht Prozent liegt aktuell nicht drin.»

Möglichst viele sollen über Budget entscheiden können

Er sei kein «Stänkeri», sagt Wenk, aber er sei einer, der auch einmal kritische Fragen stelle. Für gewöhnlich an der Gemeindeversammlung. Diese ist wegen Corona allerdings abgesagt. Stattdessen fällt die Entscheidung über das Budget 2021 mit verändertem Steuerfuss am 13. Dezember an der Urne. Dass die Versammlung nicht stattfinden kann, bedauert auch Bürgi. Aufgrund der Pandemie habe man davon ausgehen müssen, dass weniger Stimmberechtigte teilnehmen würden.

«Wir wollten nicht, dass am Ende 20 Personen über ein Budget von mehreren Millionen entscheiden.»

Sven Bürgi, Präsident der Primarschulgemeinde Gachnang. Bild: Reto Martin

Wenk fragt sich derweil: «Wo geht das ganze Geld hin?» In einem Flugblatt fordern er und zwei Mitstreiter, das Budget 2021 abzulehnen. «Das Eigenkapital ist mit 4,4 Millionen Franken überhöht.» Entsprechend könnte ein allfälliger Verlust aus einem oder gar zwei Rechnungsjahren problemlos über das Eigenkapital ausgebucht werden. Er sagt:

«Im schlimmsten Fall könnte man den Steuerfuss immer noch auf das Jahr 2022 erhöhen.»

De facto hat die Primarschulgemeinde Schulden

Dem widerspricht Bürgi: «Die Krux ist, dass das Eigenkapital in der neuen Schulanlage gebunden ist.» Der Bau der Anlage, der 2018 gestartet war, kostete rund 26 Millionen Franken. Das bedeute, dass die Primarschulgemeinde nicht 4,4 Millionen Franken auf einem Bankkonto habe.

De facto habe man am Ende rund 16 Millionen Franken Schulden. «Wenn wir nun also Verlust machen, müssten wir diesen unter Umständen mit zusätzlichen Darlehen finanzieren», sagt Bürgi. Dies wiederum würde dazu führen, dass Zinsen und Zinseszinsen abbezahlt werden müssten.

«Wir wollen keine Senkung des Gesamtsteuerfusses auf Pump.»