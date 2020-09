Prickelnd, leicht süss-herb und alkoholfrei: Winzerinnen aus dem Thurgauer Seebachtal erfinden mit «Trubetau» eine Alternative für Traubenverwertung Drei Winzerinnen aus dem Seebachtal rund um Hüttwilen suchten und fanden ein Nischenprodukt: Trubetau, das alkoholfreie Traubenschorle. Christine Luley 09.09.2020, 16.50 Uhr

Stossen mitten in den Hüttwiler Rebbergen auf die erfolgreiche Lancierung von ihrem «Trubetau» an: die drei Winzerinnen Wiveka Schäfli, Elsbeth Vetterli und Anna Vetterli. Bild: Reto Martin

In Hüttwilen steht der Wümmet vor der Türe. Zwischen dem 15. und 20.September, wenn die Weintrauben einen Öchslegrad von 75 bis 80 Prozent aufweisen, beginnen Wiveka und Markus Schäfli, Anna und Karl Vetterli sowie Elsbeth und Albert Vetterli mit der Weinlese. Früh am Morgen geht es los. Wiveka Schäfli erklärt:

Wiveka Schäfli. Bild: Reto Martin

«Das Traubengut darf sich nicht erwärmen, damit die Beeren nicht zu gären beginnen.»

Die innovative Weinbäuerin ist auf eine Alternative der Traubenverwertung gestossen und hat die Idee umgesetzt: «Trubetau», Traubenschorle alkoholfrei, heisst das Produkt.

Die Coronapandemie hat auch die hiesigen Winzer vor Probleme gestellt. «Statt des Traubenpasses im Frühjahr haben wir am 20.Mai die Kündigung von bisherigen Traubenabnehmern erhalten.» – «Was machen wir nun?», hat sich Schäfli gefragt. Nur zu jammern, kam nicht in Frage.

Eine Dreierbande und ihre Ehemänner

Die drei Winzerinnen und ihre Männer suchten nach Lösungen. In einem Steckborner Geschäft war die Idee, schwups, da. Als die Sozialpädagogin Ende Mai einen Bewohner der Stiftung Andante zum Einlösen des 30-Franken-Gutscheins der Thurgauer Kantonalbank begleitete, entdeckte sie im Regal Flaschen mit «Trubetau». «Das wäre doch etwas», befand sie gleichen Abends beim Degustieren mit ihrem Mann Markus.

Wiveka Schäfli rief ihre Freundin Anna Vetterli an und begeisterte diese und deren Mann Karl bei einem gemeinsamen Essen für das Produkt. Die Dritte im Bunde, Elsbeth Vetterli, war erst etwas skeptisch. Sie meint:

Elsbeth Vetterli. Bild: Reto Martin

«Eigentlich wollte ich altersmässig nichts mehr Neues anpacken und eher reduzieren.»

Bis ihr Mann Albert, der Bruder von Annas Ehemann Karl, pragmatisch feststellte: «Was willst du sonst mit den Trauben machen?»

«Wiveka und Anna sind die Zugpferde», verrät Elsbeth Vetterli. Ihre Schwägerin Anna erzählt:

Anna Vetterli. Bild: Reto Martin

«Plötzlich ging alles ‹Schlegel a Wegge›.»

Der mündliche Vertrag mit dem Lohnkelterer war besprochen, und Verkaufsstellen waren gefunden.

Im blumengeschmückten Rebhüsli in der Halde ist es gemütlich. Das Trio erhebt die Gläser und wünscht vor allem Gesundheit. «Helles Rot, intensive Himbeeraromen, angenehm prickelnder Körper, mit leicht süss-herbem Abgang», preist die Website von Lampert & Co., Steckborn, die Traubenschorle an. Weiter heisst es: Der Gast finde, dass das einheimische und erfrischende Getränk durchaus eine Alternative zu einem Cüpli beim Apéro sei.

Beeren hängen zurzeit noch an den Rebstöcken

Auf den Etiketten der bereitstehenden «Trubetau»-Flaschen stehen bereits die Namen W+M Schäfli, A+K Vetterli und E+A Vetterli. Dabei hängen die Traubenbeeren noch an den Stöcken. «Alle beteiligten Bauern geben ihre Weintrauben in einen Pool», erklärt Anna Vetterli.

«Als Mitglieder der Interessengemeinschaft ‹Trubetau› können wir das Getränk aus dem gemeinsamen Tank beziehen.»

Man helfe einander, habe der eine Rebbauer mal weniger Ertrag, etwa durch Frost, so könne er trotzdem verkaufen.

Nach dem Wümmet bringen die beteiligten Rebbauern ihre gefüllten Standen nach Steckborn. Die Firma Lampert & Co. presst die Trauben und fügt dem Traubensaft je nach Süsse der Weintrauben Quellwasser hinzu. Kohlensäure sorgt für prickelnde Frische. Für die Herstellung des roten «Trubetau» braucht es verschiedene Traubensorten. Dieses Jahr warten die Produzenten mit einer Neuheit auf. Ein Teil der Blauburgunder-Trauben wird separat gepresst, daraus ergibt sich ein weiterer Durstlöscher, ein Rosé-«Trubetau».

Während des Gesprächs im Rebhüsli klingelt Anna Vetterlis Telefon, eine weitere Bestellung geht ein. Und sonst gibt’s das Getränk in Hüttwilen in der Landi, in der Metzgerei und im Volg.