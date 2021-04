Premieren nach dem Lockdown Kartause Ittingen lädt zu einem Vortrag über Maria Magdalena und zu einer Führung mit Pfarrerin Cathrin Legler ein Von der biblischen Figur bis zur esoterischen Vereinnahmung: So lautet ein Vortrag von Felix Ackermann, Kurator im Ittinger Museum. Zudem gibt's am Sonntag eine Führung: «Ich baue mir mein Kloster.» 20.04.2021, 16.35 Uhr

Die Kartause Ittingen, fotografiert von einem Leser aus den Rebhängen in Warth.

Bild: PD/Stephan Lendi

(red) Maria Magdalena ist in der Kartause Ittingen mehrfach präsent: Die Darstellungen reichen von einem grossformatigen Ölbild bis zur Ofenkachel. Dominant sind die Darstellungen als Büsserin in der Einsamkeit – ein Thema, das die Kartäuser besonders angesprochen hat: Sie verstehen sich als Einsiedler in der Gemeinschaft, und zu ihren ideellen Vorbildern gehören daher naheliegenderweise biblische Figuren und Heilige, die sich aus der menschlichen Gesellschaft zurückgezogen haben. Ein zweites wichtiges Thema im Zusammenhang mit Maria Magdalena ist die besondere Beziehung zu Christus.

Darstellung der Maria Magdalena auf einem Kachelofen im Ittinger Museum. Bild: PD

Auf die Vorstellung der Darstellungen in der Kartause Ittingen lässt Kurator Felix Ackermann in seinem Vortrag am Donnerstag, 22. April, um 19 Uhr einen Überblick darüber folgen, wie die Figur im Laufe der Kirchengeschichte gesehen wurde und wo sie ausserhalb des Kartäuserordens besondere Beachtung fand. Im Anschluss wird kurz der Stand der aktuellen Forschung umrissen, die sich unter Beizug zusätzlicher Quellen damit beschäftigt, welche historische Figur sich hinter den spärlichen Informationen der Bibel verbergen mag.

Nährboden für den Bestsellerroman Sakrileg

Abschliessend wird die Integration der Figur in neue theologische Strömungen erörtert. Dazu gehört die populärwissenschaftliche Rezeption, die unter anderem 2018 in einem ausführlichen Artikel im Magazin «Der Spiegel» gipfelte. Auch die esoterische Vereinnahmung Maria Magdalenas wird untersucht, die wiederum den Nährboden bildete für den Bestsellerroman Sakrileg («The Da Vinci Code») von Dan Brown aus dem Jahr 2004. Das breite Spektrum von Zeugnissen populärer Beschäftigung mit biblischen Gestalten und Heiligen erinnert letztlich daran, wie wichtig es für die museale Vermittlungsarbeit ist, die Themen der Kunstwerke in ihren historischen und kunsthistorischen Zusammenhang zu setzen.

Am Sonntag, 25. April, um 15 Uhr folgt die Führung mit Pfarrerin Cathrin Legler mit dem Titel: «Ich baue mir mein Kloster.» Wer seinen Alltag und seine spirituelle Suche integrieren möchte, stellt bald fest, dass der Weg steinig sein kann. So viele Aufgaben, Pflichten und Ablenkungen nehmen uns in Anspruch. Der strukturierte Tagesablauf der Mönche plant bewusst Zeiten des Innehaltens ein. Wie könnte etwas von diesem «ora et labora» in unseren Alltag hineinfliessen? Die Kartause Ittingen ist ein spiritueller Erlebnisraum. Das Schweigen der Kartäuser, ihre radikale Gottessuche ist in den Mauern immer noch spürbar. Mit der «goldenen Stunde» tauchen die Besucher ein in diese fremde Welt. Eingeladen sind alle Interessierten, die sich vom reichen Erbe der Kartäuser für ihre eigenen inneren und äusseren Wege inspirieren lassen wollen.

Vortrag Maria Magdalena – von der biblischen Figur bis zur esoterischen Vereinnahmung, Donnerstag, 22. April, 19 Uhr, Eintritt ist frei; Führung: Ich baue mir mein Kloster, Sonntag, 25. April, 15 Uhr. Die Zahl der Teilnehmenden ist für beide Veranstaltungen beschränkt. Anmeldungen sind per Telefon unter 058 345 10 60 oder per E-Mail an sekretariat.kunstmuseum@tg.ch unabdingbar.