Premieren an der Neunforner Bechtelis-Gemeindeversammlung: Erster Ehrenbürger und erster öffentlicher Parkplatz Nach längerer Diskussion verleiht die Neunforner Bechtelisgemeinde Gilg Stüssi das Ehrenbürgerrecht. Und ab dem Sommer gibt es in Oberneunforn erstmals auf Gemeindegebiet öffentliche Parkplätze. Mathias Frei 02.01.2020, 17.24 Uhr

Gemeindepräsident Benjamin Gentsch überreicht Ehrenbürger Gilg Stüssi die Urkunde. (Bild: Mathias Frei)

In Neunforn muss man nicht immer gleicher Meinung sein. Das ist gut so. Obwohl es ja selten zu grösseren Diskussionen kommt an einer Gemeindeversammlung. Denn die Arbeit des Gemeinderats verleitet nur selten zu Kritik. Aber dass dann die Verleihung eines Ehrenbürgerrechts für mehr Gesprächsstoff sorgt als das Budget 2020 und die anderen Sachgeschäfte zusammen, irritiert dann doch. Worum ist es den 22 Stimmbürgern gegangen, die den Antrag auf Rückweisung der Ehrenbürgerrechts-Verleihung unterstützt haben? Ums Prinzip des Ehrenbürgerrechts oder konkret um den Ehrenbürger? Oder war es vielmehr ein Votum gegen den Gemeinderat?