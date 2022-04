Sein und Schein hinterfragt: Theater Konstanz zeigt Jugendstück

Premiere Niemand beisst in den Apfel der Erkenntnis: Theater Konstanz zeigt Jugendstück zwischen dem Ringen nach dem perfekten Leben und dem Traum einer banalen Utopie Die Schweizer Autorin Julia Haenni lässt in «Bodybild» Jugendliche zu Wort kommen, die ihren Platz im Leben suchen abseits des Selbstoptimierungswahns. Das Theater Konstanz hat für die Inszenierung sieben Schauspielstudierende engagiert. Julia Nehmiz 25.04.2022, 05.45 Uhr

Perfekte Posen für ein perfektes Leben: «Bodybild» am Theater Konstanz hinterfragt Sein und Schein. Bild: Bjørn Jansen

«Hier, die Türen werden jetzt mal alle geschlossen», ruft die junge Frau auf der Bühne energisch. Sie habe jetzt mal was zu sagen. Doch sie kommt nicht zu Wort. Theater heisst nämlich auch, dass das Licht im Zuschauerraum runterfährt (es leuchtet), dass die Einlasstüren geschlossen sind (sie scheppern), dass alle ruhig und konzentriert sind. So. Jetzt aber. Sie kann erzählen. Was? Von einem Eichhörnchen, das im Herbstlaub nach einer Nuss sucht und sie dabei anschaut. So beginnt der Theaterabend.

Julia Haenni, Autorin. Bild: Mali Lazell / zvg

Dass junge Menschen zu Wort kommen, dass es um ihre Sicht der Welt, um ihren Kampf um Anerkennung geht, dass sie auf der Bühne in ihren Worten äussern, was sie umtreibt – es gibt nicht viele Stücke, die das thematisieren. Die Schweizer Autorin Julia Haenni hat 2019 mit Münchner Jugendlichen so ein Stück erarbeitet. Für das Theater Konstanz hat sie ihre damalige Fassung von «Bodybild» (ab 14) leicht überarbeitet.

Sie werfen sich mit Wucht ins Spiel

In Konstanz stehen keine jugendlichen Laien auf der Bühne, sondern sieben junge Schauspielerinnen und Schauspieler. Sie sind Studierende der Hochschulen und Akademien in Zürich, Stuttgart und Ludwigsburg. Da Absolventinnen und Absolventen in Pandemiezeiten nur schwer einen Job finden, hat das Theater Konstanz diese sieben für «Bodybild – and now i’m gonna roll myself in glitter and roll down that hill wie eine nuss im herbst» engagiert.

Sie heissen Clara Luna Deina, Solveig Eger, Wiktor Grduszak, Julian Moritz, Ruby Ann Rawson, Elisabeth Reichenbrugger und Anita Sophia Somogyi. Sie alle überzeugen. In der Regie von Susanne Frieling, es ist die erste Konstanzer Inszenierung der Regieassistentin, werfen sich die sieben mit Wucht ins Spiel. Schön die Brüche zwischen überkandideltem Posing-Getue und purer Verletzlichkeit. Sie hinterfragen Körperbilder, Ideale, die Suche nach Individualität und dem richtigen Gender, suchen ihren Platz im Leben abseits des Selbstoptimierungswahns.

Ein Stakkatofeuerwerk an Fragen

Frieling lässt die sieben zu Beginn in hautfarbener Unterwäsche grinsen und posieren, vor einem üppig-prachtvollen Blütenbogen und kitschigem Bühnenhimmel – ikonografisch, überfrachtet, als wären sie einem Fotografiegemälde der Künstler Pierre et Gilles entsprungen. Alle sieben halten einen Apfel in der Hand – doch niemand beisst in das Symbol der Erkenntnis.

Ruby Ann Rawson und Anita Sophia Somogyi dreschen auf eine Piñata in Apfelform ein – statt Süssigkeiten prasseln Plastikäpfel heraus. Bild: Bjørn Jansen

Erkenntnis – die suchen die sieben, doch sie finden sie nicht. Das gibt das Stück nicht her. Zwischen berührenden Szenen und Momenten voller Sprachkraft drückt allzu oft das Banale durch. Kurz klingt an, wie die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler sich begutachtet fühlen, wie man vom Publikum geliebt werden möchte, wie anstrengend es ist, immer sexy und fit und stark sein zu müssen. Doch das wird nicht vertieft.

Stattdessen ein Stakkatofeuerwerk an Fragen, Zuschreibungen, Bewertungen. Wie der ideale Mann aussieht (Surfernarbe am Rücken, zwei bis drei Zentimeter lang), wie die ideale Frau (Schuhgrösse 38, zwei bis drei Zentimeter lange Zehen). In der Uraufführung mag der Abend durch die Authentizität der jugendlichen Laien gelebt haben. In der Konstanzer Inszenierung von Mittzwanzigern nachgespielt, wirkt die Naivität übertrieben und ausgestellt.

Der gut einstündige Theaterabend endet mit einer kitschig-naiven Vision. Die sieben träumen von einem neuen sozialen Netzwerk ohne Hass, ohne Druck. Sie erzählen, wie sie einem Eichhörnchen in die Augen schauen und durch den Blick ins Bodenlose fallen, vereinzelt wie Pünktchen durchs Weltall schweben. Man müsse sich einfach nur Geschichten erzählen, könne sich dadurch verbinden und ein neues soziales Netz schaffen, das warm die Welt umspannt und alle auffängt, sagt einer. Was für eine banale Utopie in Zeiten des Krieges.

Theater Konstanz, «Bodybild», weitere Vorstellungen: 27./29./30. April, 4./11./14. Mai