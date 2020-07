Post nach Lausanne: Thurgauer reicht Beschwerde wegen Wahlfälschung ein Beim Bundesgericht ist eine Beschwerde wegen dem Wahldebakel im Thurgau eingegangen. Der Absender hat sie aber bereits wieder zurückgezogen – aufgrund der Aktualität. Silvan Meile 03.07.2020, 19.11 Uhr

Der Thurgauer Generalstaatsanwalt Stefan Haffter hat herausgefunden, dass bei den Grossratswahlen 2020 tatsächlich manipuliert wurde. Bild: Reto Martin

Die Thurgauer Politik ist wieder auf Kurs. Mit der Wahl des grünliberalen Marco Rüegg (Gachnang) hat der Grosse Rat am Mittwoch die Wahlfälschung im Bezirk Frauenfeld politisch bereinigt. Trotzdem hat das Bundesgericht Post bekommen, wie jetzt bekannt wird. Ein Thurgauer Stimmbürger, der anonym bleiben will, reichte eine auf Mitte Juni datierte Beschwerde beim höchsten Schweizer Gericht ein.

Darüber sind nun die Kantonsräte vom Büro des Grossen Rates informiert worden. In der Beschwerde heisst es:

«Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Thurgau aus dem Bezirk Frauenfeld sei vorsorglich die Teilnahme an den Abstimmungen im Grossen Rat des Kantons Thurgau zu untersagen.»

Er wollte die Frist nicht verstreichen lassen

«Es wäre fahrlässig gewesen, nicht zu handeln», sagt der Beschwerdeführer auf Anfrage. Zwar fanden im Vorfeld der vergangenen Grossratssitzungen mehrere Absprachen unter den Fraktionen statt. Diese deuteten darauf hin, dass der GLP der umstrittene Sitz auf Kosten der SVP tatsächlich zugesprochen wird.



Der Stimmbürger wollte aber den juristischen Weg über das Bundesgericht offen behalten, unbedingt die Frist dafür nicht verstreichen lassen. Dafür drängte die Zeit. «Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser», sagt er und erwähnte den Fall von Wahlbetrug im Kanton Wallis, wo sich die CSP um einen Sitz zu Gunsten der SVP betrogen sah. Die Frist für den Rechtsweg war damals nicht eingehalten worden.



Mehrheit der GLP hat die Beschwerde nicht goutiert



Er habe als Einzelperson gehandelt, betont der Stimmbürger. Die GLP Thurgau verzichtete nämlich auf eine Beschwerde beim Bundesgericht, nachdem sich abzeichnete, dass der aufgrund des Wahlbetrugs vorerst ausgeklammerte 130. Grossratssitz den Grünliberalen von den meisten Parteien zugesprochen wird. Das erklärt Ueli Fisch, Fraktionspräsident der GLP im Grossen Rat, auf Anfrage. Er lässt durchblicken, dass der Beschwerdeführer aus der eigenen Partei kommt, dort aber keinen Rückhalt genoss. Mehr noch:

«Die grosse Mehrheit in der Fraktion und dem Parteivorstand wollte diesen Weg nicht einschlagen und hat die Beschwerde auch nicht goutiert.»



Ueli Fisch. Bild: Reto Martin

Nur der Beschwerdeführer hatte offenbar kein absolutes Vertrauen in die mündlichen Versprechen. Mit seinem Gang ans Bundesgericht stellte er gemäss Fisch die eigene Partei vor vollendete Tatsachen. Für den Fraktionspräsidenten, der an die politische Lösung, wie sie schliesslich eingetreten ist, glaubte, ist die Angelegenheit unangenehm, wie er sagt.



Die Richter in Lausanne müssen nun aber doch nicht zur Tat schreiten. Ihnen bleibt es erspart, über die Causa Wahlbetrug im Thurgau zu urteilen. Denn die Beschwerde ist am vergangenen Mittwoch bereits von der Aktualität überholt worden. Mit der Wahl des grünliberalen Marco Rüegg hat der Thurgauer Grosse Rat die Wahlfälschung politisch bereinigt. Das ist auch für den Beschwerdeführer in Ordnung. Deshalb sei sein Rückzug der Beschwerde bereits per Post unterwegs nach Lausanne, sagt er gegenüber unserer Zeitung.