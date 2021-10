Porträt «Will mir nicht vorwerfen, es nicht versucht zu haben»: Wieso sich Doris Bachmann als Sprengkandidatin in den Kampf ums Stadtpräsidium Steckborn begibt Eine alt Stadträtin will es wissen: Doris Bachmann greift vor dem zweiten Wahlgang in den umstrittenen Kampf ums Stadtpräsidium Steckborn ein. Die 53-jährige Schulleiterin bezeichnet sich als altbekannt. Trotzdem gibt sie noch Persönliches preis. Die Entscheidung folgt am Sonntag, 31. Oktober. Samuel Koch Jetzt kommentieren 22.10.2021, 16.40 Uhr

Doris Bachmann im Schulhaus Pestalozzi in Kreuzlingen. Bild: Andri Vöhringer

Der Wahlkampf wühlt auf, nagt, ermüdet. Deshalb zeigt sich Doris Bachmann erleichtert, dass am 31. Oktober endlich Gewissheit herrscht. Oft hat sich die 53-jährige Steckbornerin teils harsche Kritik gefallen lassen müssen, sie agiere mit ihrer Sprengkandidatur vor dem zweiten Wahlgang aus dem Hinterhalt. Sie sagt:

«Die Vorwürfe sind schon sehr belastend.»

Einige zeigten sich ihr gegenüber erleichtert, dass sie nach dem ersten Wahlgang ins Rennen ums Stadtpräsidium eingestiegen ist, nachdem mit dem Einheimischen Moritz Eggenberger (GLP, 466 Stimmen) und dem Auswärtigen Roland Toleti (parteilos, 422) nur noch zwei von ursprünglich vier Anwärtern im Rennen geblieben sind.

Andere hingegen goutierten Bachmanns Kandidatur überhaupt nicht, wie Gesprächen, Leserbriefen in der Lokalzeitung oder Kommentaren in den sozialen Medien zu entnehmen sind. «Ich verstehe es als meine Aufgabe, mich jetzt einzusetzen», sagt Bachmann in ihrem Büro als Schulleiterin der Sekundarschule Pestalozzi in Kreuzlingen, wo sie seit sieben Jahren leidenschaftlich tätig ist.

Nach der vollständigen Genesung ihres gesundheitsbedingten Eingriffs, der sie von einer Kandidatur im ersten Wahlgang abgehalten habe, sei sie bereit und würde die Herausforderung als Stadtpräsidentin jetzt gerne annehmen, meint Bachmann und ergänzt: «Ich will mir später nicht vorwerfen müssen, es nicht versucht zu haben.»

Absage als grosse Hoffnungsträgerin

2019 im Rennen um die Nachfolge von Roger Forrer galt alt Stadträtin Doris Bachmann – sie politisierte in Steckborn zwischen 2015 und 2019 als Verantwortliche fürs Ressort Kultur, Sport und Freizeit – als grosse Hoffnungsträgerin. Damals aber entschied sie sich für die Schule, was nicht gleichzeitig einer Entscheidung gegen die Politik gleichkam. Heute sagt sie:

«Es hat mich manchmal schon ‹gwurmet›, dass ich es nicht versucht habe, gerade weil danach die Querelen losgegangen sind.»

Oft musste sie sich das von Freunden und Bekannten anhören lassen. Heute ist die Situation allerdings eine andere. Für die letzte Etappe ihrer beruflichen Laufbahn könne sie sich sehr gut vorstellen, sich dieser Herkulesaufgabe zu stellen. «Denn die Arbeit in einem solchen Amt lässt sich nie alleine, sondern nur in guter Teamarbeit im Stadtrat, der Verwaltung und zusammen mit der Bevölkerung stemmen», sagt Bachmann.

Quasi als Problemlöserin sieht sie sich auch in ihrem Beruf als Schulleiterin. «Die beiden Berufe haben viele Parallelen», sagt die Mutter zweier erwachsener Kinder. Erschwerend zum Wahlkampf musste Bachmann kürzlich einen Todesfall in ihrer Familie verkraften. «Es kommt grad alles zusammen, weshalb ich kaum mehr aktiv Wahlkampf betreiben kann», sagt sie. Auch nicht am Wochenmarkt, wie sie kürzlich im Lokalfernsehen kundgetan hat. «Die Leute kennen mich», meint Bachmann.

Strikt gegen eine Frauenquote

Das Frausein wirft sie indes nicht in die Waagschale, auch wenn sie damit punkten könnte. Sie wehrt sich auch strikt gegen eine Frauenquote. «Es braucht eine Person, die den Karren wieder zum Laufen bringt, und das geht nur mit Persönlichkeit, unabhängig des Geschlechts», meint Bachmann. Deshalb spielt es aus ihrer Sicht auch keine Rolle, ob der neue Stadtpräsident aus Steckborn oder von extern kommt oder man sich gegenseitig wertvolle Stimmen abjagen könnte. «Der Umgang ist entscheidender», sagt sie und ergänzt weitere dringend notwendige Ziele und Charaktereigenschaften. Offene und transparente Kommunikation. Kritikfähigkeit. Empathie. Eine sachliche Auseinandersetzung mit Fakten: Dafür will sich Bachmann einsetzen.

Als Flucht vor ihrem wegen Corona momentan anspruchsvolleren Berufsleben als auch schon sieht Bachmann ihre Kandidatur keineswegs. «Ich kann mir auch gut vorstellen, bis zu meiner Pensionierung Schulleiterin zu sein», sagt sie und schmunzelt hinter der Schutzmaske. Jetzt sei es aber an der Zeit, eine neue Chance zu packen, auch um wieder Ruhe in die reizvolle Stadt reinzubringen. Sie meint:

«Das Volk hat genug, man ist müde.»

Bei einer allfälligen Wahl will sie über die laufende Legislatur im Amt bleiben wollen und in Gesprächen den Puls der Bevölkerung spüren. Auf sozialen Medien tummelt sich Bachmann jedenfalls nicht. Sie ist komplett inaktiv, wegen Fake News, und um die innere Ruhe bewahren zu können. Entschieden sagt sie: «Diskussionen im Internet können etwas Tückisches sein.»

Die beiden anderen Kandidaten Moritz Eggenberger und Roland Toleti porträtierte diese Zeitung bereits zu einem früheren Zeitpunkt.