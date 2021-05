Porträt «Wer will schon perfekt sein?»: Die ehemalige SRF-Moderatorin Marion Preuss geniesst das beschauliche Leben ennet der Landesgrenze Am 16. Juni hält die ehemalige «Tagesschau»-Moderatorin Marion Preuss einen Vortrag über die Höri-Halbinsel. Sich mit Geschichte zu befassen, erfüllt die heute 77-Jährige. Mehr, als dies zuvor die Arbeit in ihrer inzwischen liquidierten «Agentur Marion Preuss' Talkmasters» mit Sitz in Wagenhausen tat. Janine Bollhalder 28.05.2021, 05.10 Uhr

Marion Preuss lebt in einer Dachwohnung in Hemmenhofen mit Blick auf Steckborn direkt gegenüber. Bild: Donato Caspari

Freiheitsliebend, wissbegierig und offen. Drei Attribute, die Marion Preuss treffend beschreiben. Die gebürtige Salzburgerin ist hierzulande bekannt als Moderatorin der «Tagesschau» auf SRF. Eine Tätigkeit, von der sie immer geträumt hat und zu der sie per Zufall kam. Preuss hat das Internat Salem besucht, bevor sie ihre journalistische Karriere beim Südwestfunk begann und dann zum Radio Luxemburg wechselte. Dort schätzte sie die kreative Freiheit, eine Sendung von Anfang bis Ende selbstständig gestalten zu können – so ganz nach ihren Wünschen. «In dieser Zeit habe ich mir eine gewisse Lockerheit beim Moderieren angeeignet», sagt Preuss. Eine Fähigkeit, von der sie Jahre später bei einer vierstündigen Schweizer Politsendung anlässlich der Nationalratswahlen 1979 profitierte, zu der Kurt Felix sie verpflichtet hatte.

Spontan. Auch ein Wort, dass Preuss gut beschreibt. «Ich habe Felix für die Sendung einfach zugesagt», sagt sie und fügt an: «Ich weiss heute noch nicht, wie ich das so locker geschafft habe.» Für ihre Leistung erntete sie auch prompt medialen Beifall. Der «Blick» titelte tags darauf:

«Bravo Marion.»

Doch nicht bei allen kam es gut an, dass eine «Noch-Deutsche» eine Schweizer Politsendung moderierte. Trotzdem hatte Preuss ihren Gefallen am Schweizer Fernsehen gefunden und drehte mit einem Freund Probevideos für die Moderation der «Tagesschau». Grösstes Hindernis: der hochdeutsche Akzent.

Von der Vertretung zum Publikumsliebling

Gerade als Preuss dachte, aus dem Job als «Tagesschau»-Sprecherin werde nichts, bekam sie einen Anruf. «Der damalige Moderator hatte Ferien, und ich habe für ihn einspringen können.» Es ist der Beginn von Preuss’ Karriere beim SRF. Von diesen Vertretungstagen an sei sie fortlaufend im Einsatzplan eingetragen worden – und dies ohne eine fixe Anstellung oder eine Anfrage. Dass sie ihre Arbeit gut macht, unterstrich der «Blick» mit einer Umfrage nach der besten Moderatorin im Land. Preuss wurde fortan in den Medien als «Miss Perfect» bezeichnet. Ein Übername, der die heute 77-Jährige noch immer ärgert. «Wer will schon perfekt sein?», fragt sie.

Sie fühlt sich wohl in Hemmenhofen: Marion Preuss auf ihrem Balkon. Bild: Donato Caspari

Nach ihrer Zeit als «Tagesschau»-Moderatorin hat Preuss vor 24 Jahren ihre Agentur «Marion Preuss’ Talkmasters» mit Sitz in Wagenhausen gegründet. Die Idee sei ihr im Berufsalltag gekommen.

«Ich habe mitbekommen, wie umständlich und aufwendig es war, einen Moderator oder eine bekannte Person für Anlässe zu organisieren.»

Deswegen habe sie kurzerhand eine Vermittlung von Moderatoren und bekannten Personen für Anlässe gegründet. Eine Arbeit, die Preuss jedoch nicht erfüllte, wie sie sagt. Ausserdem: «Heute sind alle untereinander vernetzt, etwa auf den sozialen Medien. Eine Vermittlung dieser Art braucht es nicht mehr.»

Weder das Ende ihrer Karriere als «Tagesschau»-Moderatorin noch die Liquidation ihrer Thurgauer Firma hat Preuss besonders traurig gemacht. «Was vorbei ist, ist vorbei. Ich habe es genug lange gemacht, es reicht», sagt sie. Und dennoch kann sie auf schöne Momente zurückblicken. «Als Moderatorin zu meiner Zeit wurde man durch die regelmässige Präsenz auf dem Bildschirm im Wohnzimmer zu einer Art Familienmitglied», sagt Preuss. Sie werde heute noch oft erkannt und auch manchmal scheu auf ihre Zeit als Moderatorin angesprochen.

Kaltes Wasser als Energieschub

Als «Tagesschau»-Sprecherin war Marion Preuss in vielen Wohnzimmern regelmässig zu Gast und wurde so quasi zu einem Familienmitglied. Bild: Donato Caspari

Vor 20 Jahren ist Preuss nach Hemmenhofen in Deutschland gezogen. Direkt gegenüber von Steckborn. Sie wohnt alleine, ihr Sohn ist nach New York gezogen, wo er als Anwalt arbeitet. Eine Stadt, die Preuss sehr gut gefällt. Sie schwärmt:

«Die Leute sind so offen, so tolerant.»

Auswandern nach Übersee kommt für die 77-Jährige jedoch nicht in Frage. Sie liebt das Ländliche, das Beschauliche in Hemmenhofen, wo sie in einer Dachwohnung fast direkt am See lebt. «Sobald das Wasser eine gewisse Temperatur hat, gehe ich jeden Morgen schwimmen», sagt sie. Preuss liebt das kalte Wasser, es belebe sie besser als der Koffeinkick von Kaffee. «Das stammt wohl noch aus meiner Zeit im Internat in Salem», sagt sie lachend und erzählt: «Wir wurden jeden Morgen mit einem Schlauch kalt abgesprüht. Heute kann ich nicht mehr ohne dieses Ritual mit kaltem Wasser.» Nebst dem Schwimmen zählt auch das Spazieren zu Preuss' Hobbys.

Nebst ihren sportlichen Tätigkeiten engagiert sich Preuss seit zehn Jahren im Zonta Club Schaffhausen. Einer Organisation, die Frauen regional und international in schwierigen Lebenslagen unterstützt. Ausserdem beschäftigt sich Preuss gerne mit Geschichte. Einst das Schulfach des Grauens, ist es heute eine ihrer grössten Leidenschaften. Preuss macht Geschichtsfahrten auf dem Untersee sowie Stadt- und Burgführungen in Stein am Rhein. Auch zu dieser Leidenschaft von Preuss fand der «Blick» einen Titel: «Das Burgfräulein von Hohenklingen.» Auch wenn sie die Presse generell als sehr wohlwollend bezeichnet, mit den Titelagen des «Blick» scheint Preuss gewissermassen auf Kriegsfuss. Das Wissen für ihre Rundgänge und Vorträge eignet sich Preuss im Internet und Büchern an – dabei könne sie sich ewig verweilen. «Ich komme von einem Detail aufs Nächste und will alles ganz genau wissen.» Ihr nächstes Projekt ist ein Vortrag über die Geschichte der Höri-Halbinsel, der am 16. Juni in Stein am Rhein stattfinden soll. Sofern Corona dies zulässt.