Porträt «Vor 40 Jahren begegnete ich im Wald nur selten einer Person»: Der langjährige Revierförster Ernst Greminger aus Mettendorf geht in Pension Im Jahr 1981 trat der damals junge Ernst Greminger seine Stelle als Revierförster im Thurtal an – und hat seither einen grossen Wandel miterlebt. Sein Büro führte er damals daheim, im Wald kamen noch Pferde zum Einsatz, statt eines Forsthofs gab es einen unbeheizten Schopf. Isabelle Schwander 04.05.2021, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ernst Greminger und sein Nachfolger als Revierförster, Philipp Eigenmann. Bild: Isabelle Schwander

Damals, als man die Stangenhölzer im Wald noch mit Pferden rückte. Damals begann Ernst Greminger seine Ausbildung. Mittlerweile hat er 40 Jahre als Revierförster gewirkt, war zuständig für die Bewirtschaftung des Forstgebietes Hüttlingen, Mettendorf, Eschikofen und im Privatwald von Felben-Wellhausen. Sein Nachfolger per 1. Mai, Philipp Eigenmann aus Eschikofen, ist bereit für die Herausforderungen dieses Forstreviers. Der Mettendorfer Greminger absolvierte ab 1979 die Ausbildung an der Försterschule Maienfeld (GR). 1981 umfasste die Bürgergemeinde Hüttlingen 153 Hektaren Wald.

«Man arbeitete bei der Holzernte mit Akkordanten, teils waren dies Landwirte, die sich damit einen Zwischenverdienst erarbeiteten.»

Heute sei der Holzpreis aufgrund der immer besseren technischen Hilfsmitteln bei der Ernte, eher sinkend.

Vom Untersee ins Thurtal Philipp Eigenmann war zuvor im Forstrevier Seerücken tätig. Besonders herausfordernd erlebte er dort die Zeit nach einem Schadenereignis in der Nacht des 2. Augusts 2017, als grosse Waldflächen durch einen Sturm geschädigt wurden. «Manchmal ist es auch unsere Aufgabe, den Waldbesitzern Zuversicht zu vermitteln.» Insbesondere dann, wenn es darum gehe, die Wiederaufforstung anzugehen und Optionen aufzuzeigen für Anpflanzungen. In Eschenz sei das gut gelungen. (is)

«In den 1980er-Jahren waren es gut ein Dutzend privater Waldbesitzer. Zu meinen Aufgaben gehörte es, persönlich den Beförsterungsbeitrag einzuziehen. Hierfür nutzte ich verregnete Tage. Bei meinen Besuchen ergaben sich stets angenehme Gespräche und eine Einladung zum Umtrunk.» In den 1990er-Jahren wuchs Gremingers Reviergebiet auf 500 Hektaren. Damas gab es einen unbeheizten Schopf. Heute werde es vom Forstpersonal als selbstverständlich erachtet, dass jeder Forsthof über einen geheizten Aufenthaltsraum und Werkstatt verfügt. Der heutige Forsthof in Hüttlingen wurde 2003 gebaut. Heute ist die Bürgergemeinde Hüttlingen mit 320 Hektaren Wald eine der grössten Waldbesitzerinnen im Thurgau. Bei der Jungwaldpflege decken die Zahlungen aber nur einen Teil der Kosten.

«Den Rest müssen wir als Investition in die Zukunft verbuchen.»

Das sagt Greminger. In seinen 40 Revierjahren lernte er, dass man von der Natur vieles abschauen und damit Einsätze effizient gestalten kann. Stark verändert haben sich die Aufgaben eines Revierförsters seit den 1980er-Jahren: «Als ich meine Tätigkeit aufnahm, war ich gleichzeitig Förster und Vorarbeiter. Mein Büro war bei mir daheim eingerichtet. Homeoffice lässt grüssen.»

Nutzen, Schutz und Erholung: Funktionen des Waldes haben überlebt

Vieles mag sich in vier Jahrzehnten verändert haben, die drei Funktionen des Waldes – Nutzen, Schutz und Erholung – waren seit jeher von Bedeutung, sind sich Ernst Greminger und Philipp Eigenmann einig, und bleiben dies auch künftig. Der heutige Revierförster sei zunehmend Berater und wichtiges Bindeglied zwischen Waldbesitzern und Holzmarkt. Eigenmann sagt:

«Wir verfügen über ein Netzwerk zu Vertretern des Holzmarktes und können damit auch grössere anfallende Holzmengen einer sinnvollen Verwendung zuführen.»

Was sich in den letzten Jahrzehnten in fast beunruhigendem Ausmass verändert habe, sei die Nutzung des Waldes als Freizeit- und Erholungsraum. «Hier hat wirklich ein enormer Wandel stattgefunden. In meinen ersten Berufsjahren begegnete ich im Wald nur selten einer Person, und wenn, dann war diese mit einer Waldarbeit beschäftigt», sagt Ernst Greminger. Darauf angesprochen, wie es Revierförstern gelingt, die Interessen des Waldes mit jenen der breiten Öffentlichkeit und den Waldeigentümern in Einklang zu bringen, stellen Greminger und sein Nachfolger fest, dass dies eine wachsende Herausforderung darstelle. Unterstützung leisten ihnen dabei seit vergangenem Herbst Ranger, die bei Bedarf die Waldbesucher daran erinnern, dass sie sich innerhalb eines Naturschutzgebietes an die vorgegebenen Wege zu halten haben.