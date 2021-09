Porträt 2/4 «Vertrauen kommt von innen nach aussen»: Warum alt Stadtrat Alfred Rickenbach diesmal aufs Stadtpräsidium Steckborn spienzelt Im Vierkampf ums Stadtpräsidium in Steckborn will Alfred Rickenbach mit seinen Erfahrungen aus dem Stadtrat punkten. Der 62-Jährige tritt als parteiloser Kandidat an, nachdem er sich vor Jahren mit der SVP überworfen hat. Die Ersatzwahl findet am 26. September statt. Samuel Koch 10.09.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alfred Rickenbach vor einem Rebhang im Jochental. Bild: Andri Vöhringer

ZDF steht in diesem Fall nicht fürs Zweite Deutsche Fernsehen. Vielmehr will Alfred Rickenbach als Kandidat punkten, der für Zahlen, Daten und Fakten steht, kurz: ZDF. «Das hat zuletzt gefehlt», sagt der 62-Jährige auf einer Bank im Feldbachareal. Er strebt als einer von vier Kandidaten den Sprung ins Stadtpräsidium von Steckborn an, das seit dem Rücktritt von Roman Pulfer übergangsmässig Kathrin Mancuso innehat.

Nebst Moritz Eggenberger (GLP) stellt sich der Mitinhaber der Raumwand GmbH, eines Kleinbetriebs in der Baunebenbranche, als offizieller Kandidat auf der Startlinie für die Ersatzwahlen am 26. September auf. Die beiden wilden Kandidaturen von Patrizio Fusco und Roland Toleti (beide parteilos), die erst durch Inserate der anonymen Gruppe Zukunft in Steckborn (ZiS) zu Stande kamen, sind Rickenbach egal. Er sagt:

«Es ist für mich nicht vorstellbar, dass die Stimmberechtigten wieder einen Auswärtigen wählen.»

Die meisten kennen Alfred «Fredi» Rickenbach von seiner Zeit als Stadtrat, in dem er sich bereits zwischen 2007 und 2013 engagierte. Im vergangenen Jahr verpasste er allerdings den Sprung in den Stadtrat. «Ich bin quasi ein roter SVPler», sagt Familienmensch Rickenbach und ergänzt:. «Das ist überhaupt kein Paradoxum.» Fürs Soziale setzt er sich ein, weil seine Frau im Rollstuhl sitzt und er seither nebenberuflich fürs Team Suisse im Rollstuhlunihockey tätig ist. Früher habe er noch selber gespielt. Heute lasse das aber seine lädierte Schulter nicht mehr zu. In seiner Freizeit geht er gerne auf Reisen, nicht wie zuletzt zum Campen, sondern «am liebsten auf Kreuzfahrten».

Aus der Zeitung von Forrers Kandidatur erfahren

Mit der SVP überworfen hat sich Rickenbach 2011 im Kampf ums damals schon vakante Stadtpräsidium. Im Vorstand der örtlichen Volkspartei habe es Gespräche gegeben, er solle sich doch auch fürs Stapiamt bewerben. «Zwei Tage später habe ich in der Zeitung gelesen, dass die SVP Roger Forrer unterstützt», sagt Rickenbach, der jedoch keine alten Wunden aufreissen will. Er schaut lieber nach vorne und sieht die offene Kommunikation und seine Erfahrungen in der Personalführung als grosse Vorteile. Er sagt:

«Ich bin beharrlich, denke pragmatisch und sehe das Glas immer halb voll.»

Im Gegensatz zu seinen drei Kontrahenten sei er bei einer allfälligen Wahl rasch drin und will sich zuerst dafür einsetzen, dass nach den turbulenten Zeiten rasch wieder Ruhe einkehrt. Er habe sich oft gefragt, wie ein funktionierendes Städtchen in zwei Jahren zu Boden geritten werden kann. Die alleinige Schuld für die Querelen will er niemandem in die Schuhe schieben. «Das hat viele Komponenten und ist ein Ergebnis von vielen negativen Ereignissen in kurzer Zeit», sagt er. Der Scherbenhaufen sei für ihn nicht nachvollziehbar, weshalb er sich entgegen vieler SVPler fürs Öffentlichkeitsgesetz starkmacht, wie er am Podium vor rund 350 anwesenden Gästen betonte.

Die vier Kandidaten ums Stadtpräsidium im Kreuzverhör während des Podiums Ende August: Roland Toleti (parteilos), Alfred Rickenbach (parteilos), Moderator Thomas Feurer, Patrizio Fusco (parteilos) und Moritz Eggenberger (GLP). Bild: Ralph Ribi

Anonyme ZiS-Gruppe als Lachnummer

Sich selbst bezeichnet Rickenbach als zielorientiert, umgänglich und offen. Für soziale Medien hat er indes nichts übrig. «Dafür bin ich zu alt.» Er könne nicht begreifen, dass jemand online meckert, ohne hinzustehen. Dasselbe gilt für die Gruppe ZiS, die Rickenbach kurzum als Lachnummer bezeichnet.

Den Schritt in die Selbstständigkeit vor vier Jahren bereut der frühere Geschäftsführer der deutschen Dorma-Hüppe-Gruppe keineswegs. Ein beruflicher Abstieg? «Ja», sagt Rickenbach, schmunzelt und greift wieder nach seinem erneut klingelnden Smartphone. Die Kandidatur als Flucht aus einem unzufriedenen Berufsleben? «Das sehe ich nicht so, auch wenn es im Geschäft finanziell manchmal schwierig ist.» Die Motivation für seine Kandidatur jedoch sieht er ganz woanders. Er sagt:

«Ich kann jetzt noch etwas bewegen und meine Erfahrung einbringen.»

Sollten ihm die Stimmberechtigten das Vertrauen schenken, will er sich in den ersten Wochen primär darum bemühen, die Mitarbeitenden nach vorne zu bringen und zu motivieren. «Das Vertrauen kommt von innen nach aussen», meint Rickenbach. Dann stehen die Revisionen von Gemeindeordnung und Ortsplanung sowie der Sportplatz auf seiner Traktandenliste. Und dann ist da noch der Steg vom Seeschulhaus zum Feldbach. Das Projekt sei so weit gediehen wie noch nie, meint er und ergänzt: «Der Steg war schon 2007 ein grosses Thema, als ich in den Stadtrat gewählt wurde.»