Porträt «Nicht in jedem Job hat man die Möglichkeit, die Skyline einer Stadt zu verändern»: Ein Thurgauer hat den höchsten Getreidesilo der Welt mitentwickelt Raimund Eigenmann ist Betriebsleiter der grössten Getreidemühle der Schweiz. In dieser Funktion war der Stettfurter massgeblich beim Bau des 118 Meter hohen Kornhauses in Zürich beteiligt. Im Coronajahr 2020 verarbeitete die Swissmill in Zürich eine Rekordmenge von 226'000 Tonnen Getreide. Ende März geht der 62-Jährige in Pension. Einblick in ein hohes Haus mit tiefen Zellen mitten in Zürich. Sebastian Keller 16.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

118 Meter hoch, direkt an der Limmat: Der Getreidesilo von Swissmill. Bilder: Kevin Roth

Dieses Bauwerk hat schon Abertausende Nasenabdrücke an Zugfenstern provoziert: das Kornhaus der Swissmill am Stadtzürcher Limmatufer. Seit bald fünf Jahren ragt der Getreidesilo 118 Meter in den Himmel. Mitverantwortlich für einen der bekanntesten Bauten der Schweiz ist ein Thurgauer: Raimund Eigenmann aus Stettfurt. Er ist Leiter Produktion und Technik der Mühle, die zur Coop Genossenschaft gehört. Ende März geht der 62-Jährige in Pension – nach 35 Jahren im Unternehmen.

Mit Sicherheitsschuhen, weissem Kittel, weisser Hygienehaube und einem Lachen im Gesicht begrüsst er den Besuch im Reich des Kornes. Betrieb herrscht an diesem Morgen im Zürcher Kreis 5. Güterwagen liefern Getreide an, Joggerinnen mühen sich entlang der Limmat ab, Vögel kreischen.

Alles anzeigen

Als Eigenmann im Jahr 1985 als Obermüller in die damalige Coop-Mühle eintrat, galt das Quartier als Schandfleck: Strassenstrich, Drogenszene und darbende Industrie. «Es herrschte Totengräberstimmung», erinnert sich Eigenmann. Heute ist das anders: E-Trottinette stehen vor Restaurants mit Namen wie «Massgekocht» oder «Beef 'N Roll».

Raimund Eigenmann im obersten Stock des Kornhauses.

Eine Liftfahrt von über 40 Sekunden später reicht der Blick bis zum Zürichsee, die hohen Häuser der Zwinglistadt erscheinen wie Spielzeug, die Joggerinnen wie Zwerge. 21. Stockwerk des Kornhauses: Selbst der Gesamtbundesrat unter Bundespräsident Ueli Mauer weilte hier, tafelte am 15. Mai 2019 mit Blick über die grösste Schweizer Stadt. Raimund Eigenmann knüpft den Müllermantel zu und sagt:

«Nicht in jedem Job hat man die Möglichkeit, die Skyline einer Stadt zu verändern.»

Doch die neue Skyline hat nicht nur Applaus geerntet. Von «118 Meter Hässlichkeit» schrieb der damalige Chefredaktor der «NZZ am Sonntag» bei der Fertigstellung im April 2016. Er echauffierte sich ob des Betons. Eigenmann zuckt mit den Schultern: «Heute finden das Kornhaus fast alle schön.» Es sei – nach dem Fraumünster – das am zweitmeisten fotografierte Objekt der Stadt.

Abstimmungsplakat aus dem Jahr 2011 im Eingangsbereich zur Mühle. Bild: Sebastian Keller

Die Bevölkerung bejahte in einer städtischen Abstimmung vor zehn Jahren die Aufstockung des Silos mit 58,3 Prozent. Laut Eigenmann ein Bekenntnis zur Industrie mitten in der Stadt. «Diese Frage stand immer wieder zur Diskussion», erinnert sich der 62-Jährige. «Doch wir sind gut gelegen», betont der Betriebsleiter. Die Last- und Bahnwagen müssten selten mehr als 150 Kilometer zu den Kunden zurücklegen. «Die Mühle gehört hierhin.» Sie steht seit 1843 am Ufer der Limmat. Anfänglich trieb das fliessende Wasser die Mühle an. Heute produziert die Limmat Strom.

Eigenmann weiss das alles auswendig. Er erzählt von Getreideverarbeitung in der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, von den ersten Mühlen in der Schweiz, vom Weg des Korns vom Bodensee in die Äbtestadt Wil. Auch Führungsgrundsätze von John F. Kennedy schüttelt er aus seinem weissen Ärmel. Seine Ausführungen sind gespickt mit Anekdoten wie ein Nussbrot mit Kernen. Die Hände reden mit. Er ist eine Art Müllerei-Lexikon im weissen Mantel.

Zur Person 1985 trat Raimund Eigenmann als Obermüller ins Mühlenunternehmen von Coop ein. 1993 übernahm der Thurgauer den Posten des Leiters Produktion und Technik bei Swissmill. Ende März 2021 wird er nach 35 Jahren im Unternehmen pensioniert. Seine Lehre als Müller absolvierte Eigenmann bei der Weinfelder Meyerhans Mühlen. Später war er als Müllereitechniker beim Uzwiler Technologiekonzern Bühler AG auch im Ausland im Einsatz – als «Reisemüller» etwa in Saudi-Arabien. Eigenmann, Jahrgang 1959, lebt seit 1988 in Stettfurt, ist verheiratet und Vater dreier erwachsener Söhne.

Eigenmann führt den Besuch durch das Kornhaus, in diesem lagern bis zu 35'000 Tonnen Getreide. Der Betriebsleiter öffnet eine Art Schachtdeckel, darunter Weizenkörner in Hülle und Fülle. Diese Silozelle ist 60 Meter tief. Es riecht, wie wenn man eine Weizenähre zwischen den Finger zerreibt. In den 44 Zellen des Kornhauses lagert Weizen und Roggen.

«Der Silomeister muss abschnuppern», sagt Eigenmann und wedelt sich mit der Hand Luft zu. Die Müllerei sei trotz der immer raffinierteren technischen Hilfsmittel ein Handwerk geblieben. Der gelernte Müller erklärt:

«Für diesen Beruf braucht es Gspüri.»

Er schwärmt von der Sinnhaftigkeit des Berufes: «Wir stellen ein Grundnahrungsmittel her», betont Eigenmann. «Das schafft Bodennähe», sagt der 62-Jährige, während er im zweithöchsten Gebäude Zürichs steht.

Raimund Eigenmann geht nach 35 Jahren bei der Schweizer Getreidemühle Swissmill in Pension.

Der Nachwuchs war dem Thurgauer immer ein Anliegen. Um die Jahrtausendwende fürchtete er, dass das Interesse der Jungen an diesem Beruf nachlassen könnte. «Doch wir haben heute fantastische Lehrlinge», schwärmt der Kadermann. Aktuell sieben, darunter zwei Frauen. Selbst traditionelle Müllerfamilien aus Deutschland schicken ihren Nachwuchs zur Swissmill in die Lehre. «Das will ja etwas heissen», findet Eigenmann. Auf dem Rundgang durchs Betriebsgelände sagt er über viele Mitarbeiter, die ihr Werk verrichten: «Auch der hat bei uns die Lehre gemacht.»

«Wir sind systemrelevant», betont Eigenmann. In der ersten Coronawelle habe jeder Mitarbeiter einen Passierschein erhalten, damit er auch bei einer allfälligen Ausgangssperre zur Arbeit hätte fahren können. Swissmill verarbeitet jährlich rund 200'000 Tonnen Getreide. Das Mehl für jedes dritte Brot, das in der Schweiz gebacken wird, stellt die Mühle von Coop her: Im Jahr 2020, als die Schweiz statt auf der Strasse zwischen dem heimischen Schreibtisch und dem Backofen pendelte, waren es 226'000 Tonnen. «Rekord», stellt der Stettfurter fest. 100 verschiedene Mehle, Griesse, Flocken, Mischungen und Spezialitäten stellt das Unternehmen mitten in Zürich her.

Mit Blick auf den Zürichsee: Das Swissmill-Kornhaus neben der Limmat ist das zweithöchste Gebäude Zürichs.

Der Sihlquai, so heisst die Strasse, trennt die Mühle; Förderbänder in sogenannten Passerellen transportieren hörbar Getreide und Mehl zwischen den verschiedenen Gebäudeteilen über die Strasse. «Ich habe immer gerne gebaut», sagt Raimund Eigenmann und weist auf ein Gleis hin, das soeben erneuert wurde. Bahnwagen werden rangiert. An diesem Tag kam eine Hafer-Lieferung aus Schweden an.

Auch wenn der 62-Jährige Ende März das Unternehmen verlässt, der Thurgau lebt bei Swissmill weiter: in Form von Thurgauer Hochstämmern am Bahndamm oder der automatischen Rangierlok mit Thurgauer Kennzeichen. Und wer weiss: Vielleicht drückt auch Raimund Eigenmann einmal seine Nase an ein Zugfenster, wenn er am wohl weltweit höchsten Getreidesilo vorbeifährt. Seine Frau hat ihm «ein Halbtaxabo für den ÖV verordnet», berichtet das «Kornmagazin».