Daniel Bühr: Homburger Schulpräsident und internationaler Anwalt

Porträt «Ich laufe nicht bei Rot über die Strasse»: Warum sich der Jurist und Homburger Schulpräsident Daniel Bühr für internationale Standards einsetzt Daniel Bühr, Schulpräsident in Homburg, ist gerne lokal verankert, aber auch ein Weltenbummler. Als ISO-Experte und Anwalt mit Fokus auf Wirtschaftskriminalität ist der 57-Jährige weltweit tätig und hat unter anderem dafür gesorgt, dass die TKB den Steuerstreit zwischen der Schweiz und den USA schadlos überstanden hat. Samuel Koch Jetzt kommentieren 17.11.2021, 04.20 Uhr

Daniel Bühr schafft den Spagat zwischen Sitzungen in Sydney und Versammlungen in Hörhausen.

Bild: Benjamin Manser

36 Seiten. Ein Dokument versehen mit der Nummer 37'000. Revolutionär. «In Fachkreisen ist der ISO-Standard vergleichbar mit der französischen Unabhängigkeitserklärung.» So fasst Daniel Bühr die neueste ISO-Norm für eine gute Unternehmensführung zusammen, an welcher der 57-jährige Thurgauer mitgewirkt hat. Die Internationale Organisation für Normung – kurz ISO – sorgt für globale Standards in fast allen Lebensbereichen.

So können sich etwa Konsumentinnen und Konsumenten weltweit darauf verlassen, dass ISO-zertifizierte Zahnbürsten ihre Borsten nicht verlieren. Oder dass eine Warnweste ein Mindestmass an reflektierenden Materialien enthält. «Ich gehe nicht bei Rot über die Strasse», sagt Bühr auf die Frage, ob er sich stets konform verhält.

Nebst seiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei der ISO ficht Bühr als Anwalt im Zürcher Büro einer Kanzlei auf internationalem Parkett Gerichtsverhandlungen mit Fokus auf Wirtschaftskriminalität aus. Zudem präsidiert der Vater dreier Kinder seit 2019 die Primarschule Homburg.

ISO: Über 160 Länder machen mit In der Internationalen Organisation für Normung (ISO) mit Sitz in Genf engagieren sich über 160 Mitgliedsländer für die Umsetzung von globalen Standards in allen Bereichen mit Ausnahme der Elektrik und Elektronik sowie der Telekommunikation, für die je eine andere Kommission zuständig ist. So hat die ISO im September ihren neuesten Standard für gute Unternehmensführung (Governance of organizations) veröffentlicht. Bei der ISO handelt es sich um einen Verein nach Schweizerischem Recht. Gegründet wurde er 1947. (sko)

Zuletzt hat Bühr verschiedentlich als Experte Auskunft übers neueste ISO-Dokument gegeben, unter anderem in der «NZZ am Sonntag» oder in der Handelszeitung. Gegenüber dieser Zeitung sagt er:

«Das Papier ist eine radikale Änderung, weil es zukünftige Generationen berücksichtigt.»

Daniel Bühr im Gespräch mit unserer Zeitung.

Bild: Benjamin Manser

So hätten sich alle Firmen weltweit an dieser laut Bühr einzigartigen Norm zu orientieren, die sich an Richtlinien der UNO lehnt und von keinem Land oder keiner Firma weltweit selbst entwickelt werden kann. «Nicht von den USA, nicht von China, nicht von Microsoft oder Amazon.» Es reiche nicht mehr, als Unternehmer bloss noch profitorientiert zu agieren, sondern man müsse standardisiert Rücksicht auf existenzielle Herausforderungen wie den Klimawandel nehmen: in Indien, in der Schweiz, im Thurgau.

Mit Begeisterung ehrenamtlich tätig

Als promovierter Jurist und Anwalt sieht sich Bühr prädestiniert für seine Tätigkeit für die ISO, wofür er in zwei Expertenkommissionen ehrenamtlich arbeitet, welche die Normen für Unternehmensführung und für Regeltreue – sogenannte Compliance – betreuen. «Ich mache es aus Begeisterung», sagt Bühr, der sich selbst bei der basisdemokratisch aufgebauten Organisation gemeldet hat und seither mitarbeiten kann. Er erinnert sich an seine letzte physische Sitzung vor der Pandemie in Neu-Delhi mit Vertretern aus allen Kontinenten, wenn bei stundenlangen Diskussionen über Hunderte Kommentare und Rückmeldungen aus aller Herrenländer viel diplomatisches Geschick gefragt ist.

«Das Wichtigste überhaupt ist Konsens.»

Seine weltweite Tätigkeit gefällt Bühr, fordert ihn heraus und ist mehr als nur ein Hobby. Geboren in Nepal wuchs er unter anderem im Kongo und in Hongkong auf. Einzig sein breites Berndeutsch verrät, dass er zwischenzeitlich auch in Lütiwil, einem Weiler in der 1900-Einwohner-Gemeinde Biglen im Emmental, die Schulbank gedrückt hat.

Heute wohnt Bühr mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Homburg und bereist von dort, wo er 2013 der Liebe wegen hingezogen ist, die Welt. Er sei Kopfmensch, zuverlässig und könne gut zuhören. Zu Hause scheut er sich auch nicht, handwerklich im Garten oder in der Werkstatt anzupacken. Und bleibt doch einmal Zeit, um abzuschalten, widmet er sich seinem Hobby, dem Wein.

Als Anwalt ‹ellböglet› er nicht selten um Millionenbeträge, wenn er vor Gericht für Grossfirmen oder Banken die Kohlen aus dem Feuer holen soll. Als Teil eines grossen Teams hat er es etwa geschafft, dass die TKB unbeschadet aus dem Steuerstreit zwischen der Schweiz und den USA hervorgegangen ist.

Schulgemeinde mit Herausforderungen

Auf dem Seerücken schätzt Bühr die lokale Verankerung, für sich und seine Familie. Es sei ihm von Anfang an ein Anliegen gewesen, sich zu engagieren und seinen Beitrag zu leisten. Bühr sagt:

«Wir können nicht nur sagen, wir sind der Staat. Dafür muss jeder ‹ad Säck›.»

Seit 2014 sitzt er in der Homburger Schulbehörde, seit 2019 präsidiert er die Schulgemeinde mit rund 160 Schülerinnen und Schülern. Wie in so vielen Gemeinden im Thurgau steigen auch auf dem Seerücken die Schülerzahlen stark an, was Herausforderungen für die Infrastruktur, für die Finanzen, für die Digitalisierung, aber auch für die Aufgaben in der Behörde mit sich bringe.

So gab es zuletzt hitzige Diskussionen um die Steuerfusserhöhung von 64 auf 74 Prozent, für welche das Stimmvolk Bühr und seinen Behördenmitgliedern letztlich allerdings folgte. «Wir führen stets intensive, aber sachliche Diskussionen», sagt Bühr. Schliesslich müsse Wachstum irgendwie finanziert werden, meint er und ergänzt: «Wir schätzen es zu wenig, was wir haben, wenn unsere Kinder ohne Gefahr draussen spielen oder selbstständig auf den Schulweg gehen können.» Dem müsse man Sorge tragen, es bewahren.

Verfechter von personellen Wechseln für frisches Blut

Eine gut funktionierende Schule müsse das Ziel von allen sein. Deshalb will er sich sicher noch ein paar Jahre als Homburger Schulpräsident einsetzen. Er ist aber gleichzeitig ein Verfechter von personellen Wechseln, von frischem Blut, von neuen Ideen. Bühr sagt:

«Ich bin kein Sesselkleber und will nicht ein Bremsklotz werden.»

Dasselbe Ziel verfolgt er auch bei der ISO. Und ist die neueste Empfehlung zur guten Unternehmensführung mehr als ein Papiertiger? «Ja, klar, das zeigen die ersten Klimaurteile in Deutschland oder den Niederlanden», sagt er. Die Umsetzung dauere halt überall lange, bis es zuoberst bei den Entscheidungsträgern und zuunterst an der Basis – in der Schweiz, im Thurgau, in Homburg – angekommen und umgesetzt sei.

Trotzdem findet Bühr den neuen Standard revolutionär, weil die Welt damit die Phase der Analyse respektive des Bewusstwerdens der existenziellen Herausforderungen längst überschritten habe. «Wir sind dran, aber es braucht Zeit», sagt Bühr. Zeit, die wir noch haben? Er antwortet: «Das bleibt die grosse Unbekannte.»