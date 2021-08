Porträt «Ich habe das beste Leben»: Wie sich die 20-jährige Thurgauer Kanutin Naemi Brändle unbeschwert an die Weltspitze arbeitet Die Sommerspiele in Tokio waren für Naemi Brändle ein Meilenstein. Das Erreichen der Halbfinals und Platz 18 als Endresultat zeugen vom Potenzial der Olympia-Debütantin. Bereits hat sie Paris 2024 im Kopf - und zahlreiche Dinge ausserhalb des Sports. Peter Birrer 17.08.2021, 17.05 Uhr

Schweizer Zukunftshoffnung: Naemi Brändle will an die Weltspitze vordringen.

Plötzlich ist sie mittendrin, und es fühlt sich gut an in dieser Welt, deren Dimensionen ihr erst vor Ort bewusst werden. Naemi Brändle hat davon geträumt, an Olympischen Spielen starten zu dürfen, und als sie das tatsächlich darf, «fährt es ziemlich ein», so formuliert sie es. Zuschauer sind am Wasserkanal zwar keine erlaubt, und doch spürt sie täglich, dass sie sich auf einer Bühne präsentieren darf, die sie noch nicht gekannt hat.

Das hat nicht zuletzt mit der medialen Aufmerksamkeit zu tun, mit den unzähligen TV-Kameras, die jede Bewegung der Sportlerinnen und Sportler einfangen. Und sie, die gewöhnlich vieles selber erledigt und anzupacken weiss, muss sich für einmal nicht um alles selber kümmern. «Wir sind fast ein wenig verwöhnt worden», sagt sie. Und:

«Die Zeit in Tokio hat mich inspiriert und motiviert, konsequent weiterzumachen. Eines Tages möchte ich an die Weltspitze gelangen.»

20 ist die Frau aus Wagenhausen, und kein Sport fasziniert sie so sehr wie Kanuslalom. Als Primarschülerin wird ihre Leidenschaft dafür geweckt, als sie zufällig an einem Training in einem Hallenbad teilnimmt und sich als geschickt erweist. Brändle entwickelt sich mehr und mehr zu einem Talent, zieht 2016 aus dem Thurgau nach Aarau, besucht dort das Sportgymnasium und profitiert von den idealeren Trainingsbedingungen.

Trainieren, essen, schlafen - mehr ist in Tokio nicht möglich

Die Slalom-Spezialistin gewinnt an der Junioren-WM 2018 in Italien Bronze im Kajak-Einer, auf der gleichen Strecke sichert sie sich drei Jahre später mit Platz neun an der Elite-EM ihren Startplatz in Tokio. Am 5. Juli taucht sie ein in das Abenteuer, fliegt mit der Delegation der Kanuten nach Japan und stimmt sich während zweier Wochen auf den Grossanlass ein. Brändle wohnt mit dem Team in einem Hotel am Wasserkanal, trainiert, isst, schläft – die Pandemie erlaubt keine Abwechslung.

Naemi Brändle posiert in Tokio vor der Skyline der japanischen Metropole. Laurent Gillieron/Keystone

Am 19. Juli zügelt die Kanu-Equipe ins olympische Dorf, sechs Tage später ist es so weit. Und bei Brändle, die als coole Athletin gilt und mit Druck gut umgehen kann, macht sich eine Nervosität bemerkbar. «Ich war selber überrascht», sagt sie, «normalerweise kenne ich dieses Gefühl nicht.»

Als Ausgleich in die Berge zum Wandern und Klettern

Als ihr der erste Vorlauf misslingt, redet sie sich ein: «Jetzt musst du einen guten zweiten Lauf hinlegen.» Sie steigert sich und qualifiziert sich für den Halbfinal. Den Einzug in den Final verpasst sie dann aber und schliesst ihre erste Olympia­teilnahme mit Platz 18 ab. Gold gewinnt die Deutsche Ricarda Funk, das Vorbild von Brändle.

Die junge Thurgauerin reist nach einem Monat in Tokio nach Hause, im gleichen Flugzeug wie sie sitzt auch Mountainbike-Olympiasiegerin Jolanda Neff. Brändle verbringt danach ein paar Tage in den Bergen – beim Wandern und Klettern. Sie sagt:

«Ich brauche den täglichen Sport, sonst werde ich kribbelig.»

Der nationale Verband Swiss Canoe schreibt auf seiner Website: «Naemi zählt zu unseren Zukunftshoffnungen für die Spiele in Paris 2024.» Und ja, Paris hat sie heute schon im Kopf, darauf richtet sie alles aus, denn sie möchte das Olympiapodest nicht nur aus der Distanz sehen, sondern selber einmal auf einem Treppchen stehen. «Ich habe das beste Leben, das ich mir vorstellen kann», sagt sie. Aber dieses Leben kostet auch Geld, und darum ist sie auf den Support von Sponsoren angewiesen.

Nach der Spitzensport-RS in die Lehrerausbildung

Brändle wird mit Blick auf 2024 hauptsächlich im nationalen Leistungszentrum in Basel trainieren, oft mehr als einmal pro Tag. Nebenbei will sie ab Herbst die Spitzensport-RS absolvieren. Läuft alles nach Plan, beginnt sie im Sommer 2022 die Ausbildung zur Sekundarlehrerin.

In diesen Tagen sind aber der Herbst und der Sommer des nächsten Jahres noch weit weg. Die Konzentration gilt dem nächsten Wettkampf, der U23-EM in Slowenien ab dem 18. August. Und wann immer sie auf dem Wasser paddelt, ist sie getrieben vom Ehrgeiz, schnell zu sein, aber auch schöne Läufe zu zeigen:

«Dann fühlt es sich an, als würde ich übers Wasser fliegen.»