Porträt Für seinen letzten WM-Kampf: Familienvater Rico «Ramba» Giger kehrt aus den Klatschspalten in den Ring zurück Rico «Ramba» Giger stellt die Kampfsport-Welt auf den Kopf und hat weit herum Erfolg damit. Am Samstag bestreitet er in Winterthur seinen letzten K1-WM-Kampf. Doch wer ist der 32-jährige Thurgauer eigentlich, der auf vegane Ernährung umgestellt hat, jeden Tag in der Bibel liest und wortwörtlich keiner Fliege etwas zu Leide tun kann? Matthias Hafen 28.08.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

K1-Kämpfer Rico Giger posiert in seinem neuen Kampfsportcenter in Frauenfeld, das er an diesem Sonntag eröffnet. Der Thurgauer strebt daneben eine zweite Karriere als Profiboxer an. Bild: Ralph Ribi

Rico Giger stellt das Bild des Kampfsportlers komplett auf den Kopf. Schon das Schwyzerörgeli, das längst zu seinem Markenzeichen geworden ist, passt überhaupt nicht in diese raue Welt. Und eigentlich gehört auch der Mensch Rico Giger da nicht hinein. Als waschechter Felben-Wellhauser sticht er alleine mit seinem breiten Thurgauer Dialekt aus der Szene heraus, die von Menschen mit Migrationshintergrund geprägt ist.

Im Gespräch vor Gigers letztem WM-Kampf am Samstag in Winterthur fallen die Stichwörter Glaube, Liebe und Familie eher als K.o., Kampf und Killerinstinkt. Der dreifache K1-Weltmeister im Ring muss ein anderer Typ sein als der Vater einer bald einjährigen Tochter, der da auf dem Sofa sitzt in seinem Kampfsportcenter «Made of Steel» in Frauenfeld, das er diesen Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr im Industriegebiet Alexander eröffnet.

Eigentlich hat Giger, der jeden Abend in der Bibel liest, ein zu grosses Herz, um Kampfsportler zu sein. Früher plättete er als Mutprobe Wespen mit der baren Hand.

«Heute ist meine Liebe zu Tieren so gross, dass ich sogar die Fliegen auf meinem Essen in Ruhe lasse, weil sie meine Freunde sind.»

Aus gleichem Grund isst er kaum mehr Fleisch, ernährt sich hauptsächlich vegan. «Die Tiere tun mir einfach leid», sagt der 32-Jährige. «Seither fühle ich mich aber auch viel besser.»

Diese Form will er zu seinen Gunsten nutzen, wenn er am Samstag an der Openair-Fight-Night im Winterthurer Deutweg gegen Azdren Krasniqi antritt. Es wird Gigers letzter K1-WM-Kampf sein, bevor er ins Metier der Profiboxer wechselt. «Der Boxsport ist viel populärer, es steckt auch mehr Geld drin.»

Rico Giger bezeichnet sich selber als sentimental. Seinen Fokus für den Kampfring holt er sich auch mit Hilfe eines Mentalcoaches. Bild: Ralph Ribi

Gigers TV-Auftritt haben auch Kalkül

Doch es gibt nicht nur den Kampfsportler Rico Giger. Zuletzt hat sich der Thurgauer vor allem zum Spielball der Boulevard-Medien gemacht. Zeitweise trat er häufiger bei «Glanz & Gloria» von SRF auf als im Ring, hatte man das Gefühl. In der TV-Sendung «Bachelorette» auf 3+ warb er vergeblich um Andrina. Und wäre das nicht genug, liess er die Zuschauer von 3+ als Kurzzeit-Auswanderer bei «Adieu Heimat» später auch noch an seinem Leben bei der Familie seiner Frau Albena in Bulgarien teilhaben.

Man litt mit Giger mit, bewunderte seine Unbeschwertheit, lachte mit ihm, oft aber auch über ihn. Der 32-jährige Thurgauer nimmt das in Kauf. Denn egal wie erfolgreich der Kämpfer im Ring je sein wird: Mindestens ebenso wichtig ist die Popularität. Sie bringt ihm die Sponsoren, die er braucht, damit er nebst seinem 50-Prozent-Job als Personalberater und den Einkünften aus dem Kampfsportcenter den Lebensunterhalt seiner Familie bestreiten kann. Gigers mittlerweile grösste und liebste Aufgabe. Und Giger sagt:

«In all diesen Sendungen bin ich eine Person, aber nicht mich selber.»

Seine Tochter sieht er lieber im Ballett

Seine Frau Albena habe aus ihm einen ruhigen Familientypen gemacht, so Giger. Die Geburt von Tochter Leyla im vergangenen September veränderte ihn komplett. Sogar der Kampfsport erscheint in einem anderen Licht. Leyla möchte er einmal ermöglichen, was sie will. Giger sagt aber: «Wenn sie zum Prügeln in den Ring will, fände ich das nicht so toll. Lieber Ballett.» Aus Angst, seiner Tochter könnte etwas zustossen.

«Wenn wir Männer Narben haben, ist das etwas Schönes. Frauen sollten davor verschont werden.»

Wenn Rico Giger etwas bereut in seinem Leben, dann, dass er zu wenig Zeit für Frau und Kind hat. Etwas, das er ändern will. Doch steht bereits ein Filmprojekt mit dem Namen «Ramba» an, in dem der Thurgauer die Hauptrolle spielen soll. Man wird ihn wieder bewundern, belächeln – ganz bestimmt aber einfach auch mögen.