Porträt Fünf Olympia-Teilnahmen sind das Ziel: Wie der Thurgauer Schwimmer Antonio Djakovic die Wasserwelt erobern will Wenn am Montag in Budapest die Schwimm-Europameisterschaft beginnt, ist Antonio Djakovic ganz in seinem Element. Der 18-Jährige ist ein ausgeprägter Wettkampftyp und eine der grössten Schweizer Hoffnungen im Schwimmsport. Mit der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio hat er bereits angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt. Peter Birrer 14.05.2021, 04.30 Uhr

Mit 18 Jahren ist Antonio Djakovic schon ein Modellathlet. Doch die Arbeit ist für ihn noch lange nicht zu Ende Patrick B. Kraemer/Keystone

Auf dem Display des Handys leuchten fünf Ringe auf, darunter steht «Tokyo 2021» – es ist so etwas wie eine Dauermotivation, die Antonio Djakovic durch den Tag begleitet und das seit langem schon. Im Sommer sollen die Olympischen Spiele mit einem Jahr Verspätung stattfinden, und er wird mittendrin sein: der erst 18-jährige Schwimmer mit Wurzeln im Thurgau.

Djakovic sitzt im Hallenbad Buchholz in Uster, am Nachmittag hat er die zweite Trainingseinheit des Tages vor sich. Aber Profi ist er trotzdem nicht. Er steckt in der KV-Lehre, die er in einem Jahr abschliessen wird. Abbrechen und voll auf den Sport setzen, das ist kein Thema für ihn: «Ich möchte eine berufliche Sicherheit haben.» Also bewältigt er ein nahrhaftes Pensum. Im Normalfall trainiert er von 7 bis 10 Uhr, danach arbeitet er bis 16 Uhr im Büro, bevor es nochmals in die Halle geht. Zehn Trainings verteilt auf sechs Tage sind die Regel. Bis zu 20 Stunden pro Woche verbringt Djakovic im Wasser, dazu bis zu vier Stunden im Kraftraum. Frei hat er einzig am Sonntag.

Als Bub für den FC Münchwilen gekickt

Antonio Djakovic kommt am 8. Oktober 2002 in Frauenfeld zur Welt. Seine Eltern stammen aus Kroatien, aber Kata und Goran Djakovic lernten sich erst in den Neunzigerjahren in der Schweiz kennen. Der Vater spielte in seiner Heimat Handball und Wasserball, Talent hatte er auch als Schwimmer. Antonio findet zum Sport, kickt als Bub beim FC Münchwilen, aber ihn reizt das Wasser mehr, erst recht auch der Einzelsport. «Da trage ich die Verantwortung nur für mich», sagt er. «Mannschaftssport ist nichts für mich.» Im Fussball ärgerte er sich manchmal, wenn Teamkollegen nicht alles für den Sieg taten.

Als Vater Goran Djakovic einen Bilderrahmen aus dem Keller holt, in dem er seine gewonnenen Medaillen aufbewahrt, ist Antonio fasziniert von den Auszeichnungen. Er möchte auch welche sammeln und wird Mitglied beim Schwimmclub Frauenfeld. Als Siebenjähriger bestreitet er seinen ersten Wettkampf, der aber nicht auf dem Podest endet – im Gegenteil. Er erinnert sich an seine ersten 50 m Delfin:

«Bei Hälfte der Distanz bekam ich keine Luft mehr und musste aufgeben. Drei von vier Rennen gingen für mich vorzeitig zu Ende.»

Für Antonio Djakovic kein Grund, sich nach einem neuen Hobby umzusehen. Der Eifer ist da, die Lust, stetig besser zu werden, und vor allem auch das Talent. 2014 wechselt er den Verein. Seine Eltern fahren fast täglich von Münchwilen ins Zürcher Oberland und retour. Antonio wird nun beim SC Uster-Wallisellen gefördert, macht rasant Fortschritte und hängt gleichaltrige Konkurrenten ab. Seine Spezialitäten: 100 m, 200 m und 400 m Freistil.

Die Familie zügelt extra wegen ihm nach Uster

Mit 16 reist er an die Junioren-EM nach Russland und holt über 400 m Freistil Gold für die Schweiz. Auf der Tribüne jubeln die Eltern ausgelassen, sie, die für ihren Sohn eine unverzichtbare Stütze sind und fraglos ihren Anteil am Erfolg haben. Um ihm eine optimale Entwicklung zu ermöglichen, ist die Familie 2016 aus dem Thurgau nach Uster gezogen. Antonio profitiert fortan von kurzen Wegen und der Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Fachkräften im Hallenbad, das er zu Fuss in zehn Minuten erreicht. Er sagt:

«Mir ist bewusst, was die Eltern für mich getan haben und immer noch tun.»

Setzt es ihn nicht unter Druck, dass die Familie eigens wegen ihm den Wohnsitz wechselte? «Nein. Es ist für mich eher ein Antrieb, den Eltern meine Dankbarkeit mit Erfolgen zu zeigen.» Mit Erfolgen wie der Olympiaqualifikation, wie dem Schweizer Rekord über 400 m. Geld verdienen lässt sich nur schwer. Djakovic ist auf die Unterstützung seiner Eltern angewiesen, die Sporthilfe und Sponsoren – «ich bin froh über jeden Gönnerbeitrag».

Ganz in seinem Element: Antonio Djakovic gehört zu den Schweizer Schwimmern mit grossem Potenzial. Patrick B. Kraemer/Keystone

In jüngeren Jahren zählt Michael Phelps zu seinen Idolen, der 23-fache Olympiasieger aus den USA inspiriert ihn. Inzwischen aber geht er konsequent seinen eigenen Weg und ist für den Nachwuchs selber ein Vorbild. Djakovic wirkte mit 14 schon älter, jetzt, mit 18, ist er zu einer imposanten Erscheinung gereift. Mit 1,88 m und 85 kg ist er ein Modellathlet, aber die Arbeit ist für ihn noch lange nicht zu Ende: «Wenn ich viel erreichen will, muss ich noch viel dafür tun.»

Ab Montag an der EM in Budapest im Einsatz

Djakovic ist kein Lautsprecher, aber trotzdem entschlossen, selbstbewusst und mental stark. «Von nichts und niemandem» wolle er sich aufhalten lassen, sagt er. Diese Qualität soll kommende Woche wieder zum Vorschein kommen, wenn Djakovic in Budapest an den Europameisterschaften teilnimmt. Sechs Rennen (inklusive Staffelbewerbe) sind vorgesehen, wobei der Montag von besonderer Wichtigkeit sein wird. Die Olympiaqualifikation über 200 m hat er geschafft, jene über 400 m strebt er in Ungarn an.

Begleitet wird er seit drei Jahren von seinem Trainer Pablo Kutscher. Der 44-Jährige erkennt in Djakovic «riesiges Potenzial», sagt aber auch: «Mit 18 ist sein Lernprozess bei weitem nicht abgeschlossen.» Antonio müsse die Herausforderung meistern, alles unter einen Hut zu bekommen: Ausbildung, Sport, Privates, bald auch die Spitzensport-RS. Kutscher sagt:

«Das ist nicht einfach, aber Antonio ist ein Athlet mit grossem Willen. Wenn er sich etwas vornimmt, tut er alles, um das Ziel zu erreichen.»

Und der Trainer fügt an: «Unter Druck liefert er ab. Er ist ein echter Wettkampftyp.»

Antonio Djakovic unterwegs zum Sieg im Final über 200 m Freistil an den Schweizer Meisterschaften am 8. April 2021 in Uster. Patrick B. Kraemer/Keystone

Kutscher will für die Titelkämpfe in Budapest die Erwartungen nicht zu hoch ansetzen. «Die absoluten Eliteschwimmer haben noch einen Vorsprung», sagt er, «die Chancen auf eine Medaille sind darum nicht sehr gross. An der EM 2022 in Rom scheinen die Aussichten besser.»

Angebote aus den USA stets abgelehnt

Wie sieht Antonio Djakovic seine Zukunft? Vielleicht in Übersee? Angebote von Colleges in den USA hat er mehrere schon erhalten, aber so attraktiv sie sich anhörten, so eindeutig war jedes Mal die Antwort: «Kein Thema. Ich habe in der Schweiz alles, was ich brauche, um glücklich zu sein.» Nach der Lehre und der RS möchte er sich hauptsächlich auf das Schwimmen konzentrieren und mithelfen, die Sportart im Land populärer zu machen. Und er hat ein grosses Ziel bis zum Ende seiner Karriere: fünf Teilnahmen an Olympischen Spielen. «Es gibt für mich keinen faszinierenderen Sport, und ich kann mir kaum vorstellen, dass mir diese Begeisterung so schnell abhanden kommt», sagt er.