Porträt «Es braucht die Überzeugung, dass etwas Neues klappt»: Samantha Zaugg aus Frauenfeld über ihr neues Mandat als Co-Chefredaktorin «Schweizer Journalist:in», Feminismus und ihre Vorliebe für Bürli Die 27-jährige Frauenfelderin Samantha Zaugg verantwortet seit März das Branchenmagazin «Schweizer Journalist:in» als Co-Leiterin. Sie tritt dezidiert für Frauenrechte ein und hat keine Hemmungen, über ihr spezielles Lieblingsessen zu plaudern. Samuel Koch 11.08.2021, 18.30 Uhr

Samantha Zaugg in ihrem derzeitigen Büro an der Grabenstrasse. Bild: Reto Martin

Festlegen will sie sich nicht, obwohl sie immer wieder die ganze Farbpalette nutzt. Als Malerin arbeitet Samantha Zaugg aber nicht, sondern vielmehr als freie Journalistin, als Fotografin und als Filmemacherin. Nebenbei studiert sie Fine Arts an der Zürcher Hochschule der Künste (ZhdK). Derzeit investiert die 27-jährige Frauenfelderin aber gerade viel Zeit als neue, seit dem März installierte Co-Chefredaktorin des «Schweizer Journalist:in».

Der neuerdings gendergerechte Titel des Branchenmagazins kommt nicht von ungefähr und hat auch mit der Person von Samantha Zaugg zu tun. Sie sagt:

«Früher war ich Kampffeministin, heute bin ich nur noch überzeugte Feministin.»

Wenn sie von etwas überzeugt ist, setzt sie sich mit voller Hingabe dafür oder dagegen ein. Das kommt im Gespräch im Studio des Vereins VideOst, in welchem Zaugg mitwirkt, an der Frauenfelder Grabenstrasse vermehrt zum Ausdruck, wo sie gerade an einem neuen Filmprojekt für einen Komponisten arbeitet. «Vegetarierin bin ich seit meiner Jugend, vegan nicht, weil meine Grosseltern sonst durchdrehen», sagt sie und lächelt verschmitzt.

Kritik zu Kurzfilm über Konstablergesellschaft

Zurück zum Genderthema: Diesem hat sie Anfang 2020 einen Kurzfilm gewidmet, der bei den Schweizer Jugendfilmtagen – wegen Corona nur online – ausgestrahlt wurde. Darin beleuchtet sie das Bürgerbankett der Frauenfelder Konstablergesellschaft und geht unter anderem der Frage nach, weshalb Frauen darin bis heute keinen Platz finden. «Ich bin wie jeder an Bechtelis einmal ins Rathaus gestürchelt, habe danach recherchiert und herausgefunden, dass Frauen gar nie erwähnt waren», sagt sie. Das Thema hat Zaugg nicht mehr losgelassen, was nach zweijähriger Arbeit im mehrminütigen Kurzfilm gemündet ist. Sie meint:

«Ich verstehe es heute noch nicht.»

Mit dem Film und der Konfrontation kritischer Fragen gegenüber einzelner Konstabler hat sie sich nicht nur Freunde gemacht, wie der Film aufzeigt. Die Reaktionen sind aber bisher grösstenteils ausgeblieben. Für eine freie Journalistin, Fotografin und Filmemacherin sind Reaktionen wie überlebenswichtige Ausschläge auf einem Seismografen. Dieser soll mit der öffentlichen Veranstaltung Anfang September definitiv wieder Bewegungen aufzeichnen.

Vorführung und Podiumsgespräch über «Bankett» Im Rahmen der Schweizer Jugendfilmtage 2020 in Zürich hat Samantha Zaugg den Kurzfilm namens Bankett gedreht, in welchem es über das Bürgerbankett der Frauenfelder Konstablergesellschaft am Bechtelistag geht. Warum diese eine reine Männergesellschaft ist und warum das so bleibt, wollte die gebürtige Frauenfelderin herausfinden. Doch sie stiess bei ihrem Vorhaben nicht nur auf Wohlwollen. Nachdem Corona eine Vorführung des Kurzfilms im Cinema Luna mit anschliessender Diskussion darüber immer wieder verunmöglichte und verzögerte, wird Zauggs Kurzfilm am Donnerstag, 2. September, von 18 bis 19.30 Uhr bei der öffentlichen Veranstaltung des Historischen Museums Thurgau mit dem Titel «Frauenfeld ohne bessere Hälfte» im Rathaus Frauenfeld aufgeführt. Danach findet eine Podiumsdiskussion unter der Leitung von Historikerin Petra Hornung statt, ebenfalls in der Runde mit dabei sind die Historikerinnen Verena Rothenbühler und Franziska Rogger, alt Stadtschreiber und Bürgerarchivar Thomas Pallmann sowie Samantha Zaugg. (sko)

Über Boulevard, Relotius und Kleinanzeigen

Samantha Zaugg strahlt auf der Treppe beim Staatsarchiv in die Kamera. Bild: Reto Martin

In ihre Teilzeitstelle beim «Schweizer Journalist:in» hineingerutscht ist Zaugg über Charlotte Theile, die sie aus der gemeinsamen Agentur Elephant Stories kennt. Jetzt teilt sie sich auch die Leitung beim Branchenmagazin und hat bereits zwei Herausgaben verantwortet. Zuletzt schrieb Zaugg über den Wandel der Boulevardzeitung «Blick», über Branchenkollegen, die Betrüger Claas Relotius auf den Zahn gefühlt haben, und über Kleinanzeigen in Schweizer Lokalzeitungen. Den gendergerechten Wandel des Branchenmagazins mit zwei jungen Co-Leiterinnen erklärt sich Zaugg mit dem aktuellen Zeitgeist. «Der Verlag hat die gesellschaftlichen Veränderungen erkannt», sagt sie. Die Zusammenarbeit mit Theile und den Schwesternmagazinen in Österreich und Deutschland, wegen Corona vermehrt über Onlinekanäle statt mit physischen Treffen laufe gut, meint Zaugg. Während sich Theile, eine deutschschweizerische Journalistin und Autorin, in der deutschen Journalistenszene gut auskennt, ist Zaugg in der Schweizer Medienbranche gut vernetzt.

Aufgewachsen ist Zaugg im Frauenfelder Oberwiesen, «ruhig und behütet», wie sie sagt. Nach der Sek im Auen sei sie regelrecht durch die Kantijahre «geslidet». Sie meint:

«Es war eng, aber am Schluss fragt niemand mehr.»

Nachdem sie das Kommunikationsstudium an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur abgebrochen hatte, fand sie den Weg an die Journalistenschule MAZ in Luzern. Nach Abstechern zu Tele Top und zum Onlineportal nau.ch entschied sie sich für den Weg als freie Journalistin, investiert ihre Zeit seither aber genauso gerne in Fotografie und Filme, weil sie breit interessiert ist und sich nicht gern in eine Schublade stecken lassen will. Im Künstlerischen könne sie viel ausprobieren, der Journalismus hingegen sei ihr festes Standbein, ihr sogenannter Brotjob. Regelmässig schlägt sie auch als Kolumnistin für die «Schweiz am Wochenende» in die Tasten, zu der auch diese Zeitung gehört.

Ideen für kriselnde Medienbranche

Und mit Brot kennt sich Zaugg wahrlich aus, wie sie gesteht. «Ich neige zu einer obsessiven Liebe zu Bürli», sagt sie. Bürli habe sie jeweils schon im Kindes- und Jugendalter als Lieblingsessen in Freundschaftsalben geschrieben. Aber davon alleine dürfe sie sich wegen ihrer Grosseltern ja nicht ernähren.

Die Paradelösung für die seit Jahren kriselnde Medienbranche hat Zaugg nicht parat. Aber sie sagt:

«Es braucht die Überzeugung, dass etwas Neues klappt, und es braucht das Verständnis der Öffentlichkeit, wie Medien funktionieren.»

Zaugg will aber weiter mit der ganzen Farbpalette malen. Sie interessiert sich jedoch auch für Filme, vor allem für Dokumentationen. «Die konsumiere ich derzeit am meisten», sagt sie begeistert, spricht vom perfekten Zusammenspiel zwischen Bild, Ton und Dramaturgie. Dann sinniert sie über mögliche Themen und sagt: «Warum nicht einmal eine Doku über Bürli?» Sie lacht.