Thurgau: Amriswiler Frauenpaar setzt sich für "Ehe für alle" ein

Porträt «Wir wollen zusammen durchs Leben gehen»: Weshalb sich ein eingetragenes Amriswiler Frauenpaar für die «Ehe für alle» einsetzt In einer gross angelegten Kampagne haben Annabelle und Nicole Dähler für die «Ehe für alle» geworben. Mit dem Thema Kinder hat das Paar bereits abgeschlossen. Dennoch ist für sie klar: 2023 wollen sie ihre Hochzeit feiern. Roman Scherrer Jetzt kommentieren 07.09.2021, 18.00 Uhr

Annabelle und Nicole Dähler sind seit knapp fünf Jahren ein Paar. Bild: Donato Caspari

Beide tragen ein Brautkleid, halten gemeinsam einen Brautstrauss. Sie sind einander zugewandt, wirken glücklich und verliebt. Die ganze Deutschschweiz konnte dieses Bild von Annabelle und Nicole Dähler sehen. Das Paar aus Amriswil lebt in einer eingetragenen Partnerschaft, ist jedoch nicht verheiratet. Das Schweizerische Zivilgesetzbuch erlaubt es ihnen nicht.

Ein Ja zur «Ehe für alle» am 26. September an der Urne würde dies für alle gleichgeschlechtlichen Paare ändern. Genau dafür machen sich die beiden Frauen stark. Sie taten dies unter anderem als Models für die diesjährige Kampagne des Vereins Zurich Pride Festival, welche sich für die «Ehe für alle» einsetzt und in dessen Rahmen das Hochzeitsbild entstanden ist. Als Gewinnerinnen des Castings für die Kampagne hatten sie an der Demonstration von Zurich Pride auch einen Auftritt am vergangenen Wochenende. «Ich war sehr nervös», sagt Nicole Dähler.

«Aber es war grossartig. Wir konnten alle motivieren, abstimmen zu gehen und ihr Umfeld zum Abstimmen zu bewegen.»

Sie und ihre Partnerin sind sichtlich gerührt, wenn sie daran denken, wie viel Unterstützung sie in Bezug auf die Abstimmung erhalten – von Familie, Freunden oder Arbeitskollegen.

Nicole und Annabelle Dähler posieren für die Kampagne «Trau dich» des Vereins Zurich Pride Festival. Bild: PD/Zurich Pride

Seit bald fünf Jahren sind Annabelle und Nicole Dähler ein Paar. Kennen gelernt haben sie sich über eine Internetplattform. Für ein erstes Date trafen sie sich in Zürich, also zwischen ihren beiden damaligen Wohnorten Amriswil und Biel. Für die heute 41-jährige Nicole Dähler war damals auf dem Rückweg ins Berner Seeland schon klar: Das ist die grosse Liebe. «Ich war zuerst noch zögerlicher», erzählt die 36-jährige Annabelle Dähler.

Spontan und im kleinsten Rahmen die Partnerschaft eintragen lassen

Nun wohnen sie seit vier Jahren zusammen in Amriswil. Beide tragen einen Ring und seit Anfang Jahr den gleichen Nachnamen. «Wir wussten schon lange, dass wir heiraten wollen», sagt Nicole Dähler. Weil durch Corona eine geplante Reise ins Wasser fiel und das Zivilstandsamt den Wunschtermin nicht mehr frei hatte, liess das Paar spontan am 21. Januar 2021 seine Partnerschaft offiziell eintragen. «Ich hatte an diesem Tag gerade frei», sagt Annabelle Dähler lachend.

Nur zu zweit waren sie auf dem Zivilstandsamt, ohne Familie und Freunde. Eine Freundin hielt den Tag am schneebedeckten Romanshorner Seeufer auf Fotos fest. Die Restaurants waren geschlossen. Annabelle Dähler erzählt:

«Wir haben dann etwas zu essen bestellt und genossen so zu Hause in Trainerhosen quasi unser Hochzeitsessen.»

Als der Koch realisierte, worum es bei der Bestellung ging, machte er für das Paar extra eine Tiramisu-Torte. Annabelle und Nicole Dähler schauen glücklich auf diesen Tag zurück. Und dennoch fehlt ihnen etwas zum ganz grossen Glück: die Heirat.

Annabelle Dähler. Bild: Donato Caspari

Einerseits wollen sie schlicht aus Romantik heiraten. «Denn wir lieben uns und wollen zusammen durchs Leben gehen», sagt Nicole Dähler. 2023 sei ein grosses Fest geplant, erklärt Annabelle Dähler.

«Wir wollen mit Freunden und Familie feiern. Nicole sagt jeweils, sie stelle sich unser Fest vor wie ein Bild aus einem Wimmelbuch, ganz bunt.»

Mit der Heirat wollen sie sich aber auch die gleichen Rechte erhalten wie heterosexuelle Ehepaare. «Wir wollen überall auf der Welt als verheiratet gelten», erklärt Nicole Dähler. Ausserhalb der Schweiz würden sie derzeit als ledig angesehen. «Und wie sollen wir die eingetragene Partnerschaft überhaupt auf einem Formular angeben? Sind wir nun verheiratet oder nicht?» Annabelle Dähler ergänzt: «Die Gesetzesanpassung ist etwas Wunderschönes.» Nicole Dähler fasst es so zusammen:

«Niemandem wird eine Heirat verunmöglicht.»

Die «Ehe für alle» würde es verheirateten Frauen erlauben, von einer Samenspende Gebrauch zu machen. Für Annabelle und Nicole Dähler sind Kinder aber kein Thema mehr. «Ich habe mich immer in der Mutterrolle gesehen», sagt Nicole Dähler. «Wegen des Alters habe ich nun aber abgeschlossen damit. Wären wir zehn Jahre früher dran, wäre es ganz bestimmt ein Thema.» Dass die Gesetzesänderung für sie nun etwas zu spät kommen würde, damit habe sie kein Problem.

Annabelle Dähler hat sich nie als Mutter gesehen. «Ich wäre aber sicher eine gute Mutter gewesen. Und wenn Nicole das gewollt hätte, hätten wir alle Widrigkeiten auf uns genommen.» Es sei ihnen wichtig, dass homosexuelle Paare mit Kindern nun eine Rechtssicherheit erhalten können. Das Argument, wonach Kinder einen weiblichen und einen männlichen Elternteil bräuchten, lässt Annabelle Dähler nicht gelten, denn:

«Jedes Kind sucht sich sein Vorbild selbst aus.»

Sie könnten nun Vorbilder sein für die Kinder in ihrem Bekanntenkreis. «Wir sind einfach zwei Tanten für sie, sie hinterfragen das nicht. Das ist wunderschön», sagt Nicole Dähler.

Nicole Dähler. Bild: Donato Caspari

Im Thurgau spüre man teilweise noch eine grössere Ablehnung gegenüber Homosexuellen. Beim Verteilen von Flyern des Komitees «Ehe für alle» und der Gruppe Queer Thurgau erhielt Nicole Dähler beispielsweise schon Reaktionen, die lauteten: «Damit wollen wir nichts zu tun haben, das ist abartig.» Und in Arbon seien von 16 Plakaten des Pro-Komitees 12 beschädigt oder ganz heruntergerissen worden.

Hella von Sinnen als einzige Identifikationsfigur

In den letzten 20 Jahren habe die hiesige Gesellschaft dennoch einen grossen Schritt vorwärtsgemacht. Annabelle und Nicole Dähler erinnern sich daran, wie sie mit ihren Eltern erstmals über ihre sexuelle Orientierung gesprochen hatten. «Damals gab es kaum homosexuelle Leute in der Öffentlichkeit, mit denen man sich identifizieren konnte», sagt Annabelle Dähler. Die Mutter ihrer Partnerin kannte einzig TV-Unterhalterin Hella von Sinnen als lesbische Frau und befürchtete, dass sich ihre Tochter künftig gleich schrill anziehen wird.

«Wir hatten es aber schön. Wenn man andere Geschichten hört, sind wir unseren Eltern sehr dankbar.»

Die grösste gesellschaftliche Veränderung in dieser Hinsicht könnte ein Ja am 26. September bringen, sind die beiden Frauen überzeugt. Laut Umfragen stehen die Chancen dafür gut. Das ist laut Annabelle Dähler aber auch eine Gefahr: «Für viele junge Befürworter ist es so selbstverständlich, dass sie vielleicht gar nicht abstimmen. Wir müssen auch sie an die Urne bringen.»