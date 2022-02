Heinz Bommer leitet seit über 50 Jahren den Turnverein Thundorf

Porträt Durch und durch ein echter «Turndorfer»: Heinz Bommer leitet seit über 50 Jahren die turnenden Vereine im Dorf und erzählt über die Faszination seiner Leidenschaft Mehr Vereinstreue geht kaum: Ohne Heinz Bommer ist das Turnen in Thundorf seit Jahrzehnten kaum vorstellbar. Für den 70-jährigen Junggesellen sind seine Kameraden längst zur Familie geworden. Christof Lampart 18.02.2022, 13.04 Uhr

Wenige seiner Ehrenurkunden, Pokale und Plaketten auf dem Esstisch von Heinz Bommer. Bild: Tobias Garcia

70-60-50. Das sind nicht die körperlichen Masse von Heinz Bommer. Vielmehr ist es eine Abfolge des 70-Jährigen für über 60 Jahre aktive Mitgliedschaft im Turnverein Thundorf und über 50 Jahre ununterbrochene Leitung einer Riege für die Turnerei im Dorf. Zu Hause beim bedachten Ur-Thundorfer fühlt man sich wohl, Ehrenurkunden zieren die Wände, Pokale, Plaketten und andere Erinnerungsstücke aus längst vergangenen Turnertagen die Vitrinen und Regale. Junggeselle Bommer sagt von sich selbst, dass die Turnszene seine Familie sei.

Angefangen hat alles damals in der ersten Klasse. Wer Ende der 1950er-Jahre in Thundorf seine Kindheit verbrachte, der trat praktisch automatisch der Jugendriege bei. Bommer sagt:

«Ausser dem Turnen gab es für uns Buben nichts, was wir in unserer Freizeit hätten tun konnten.»

Dass die Freizeitgestaltung limitiert war, störte ihn nie, denn «wir hatten es immer glatt miteinander». Gerne erinnert sich Bommer an die zweitägigen Schweizreisen. «Wir haben mal eine Jugi-Reise gemacht, an der wir, am ersten Tag zu Fuss aufs Brienzer Rothorn und am nächsten Tag weiter bis zum Brünig gelaufen sind.»

Was ihn stets faszinierte, war die Kameradschaft und die Geselligkeit, die während und vor allem nach der körperlichen Leibesertüchtigung gepflegt wurde. «No en Römer und denn göömer» lautete in späteren Jahren Bommers Leitspruch, der im Verein zum geflügelten Wort wurde, als nach den Turnstunden noch das Beisammensein mit Tranksame im Fokus stand.

Mit neuen Ideen gegen Mitgliederschwund

Ungeachtet seiner geselligen Seite legte und legt Bommer auch heute noch grossen Wert darauf, dass seine Turnstunden vorbereitet und abwechslungsreich sind. «Wer immer nur das Gleiche macht, darf sich nicht wundern, wenn zuerst die Begeisterung und dann auf einmal der Nachwuchs ausbleibt», weiss er um die Schwierigkeit, die Jugend von heute erfolgreich bei der (Turn-)Stange zu behalten.

Das ist mitunter auch ein Grund, weshalb Bommer gerne Weiterbildungen besuchte. Und so wurde er zuerst Jugendriegenleiter (1971–1995), dann Oberturner der Aktiven (1976–1984), später Oberturner der Männerriege (1991–2002) und seit dem Jahr 2002 bis heute Leiter der Seniorengruppe.

Jedem Alter seine Gruppe

Heinz Bommer, Seit über 70 Jahren Leiter der Turnenden Vereine Thundorf. Bild: Tobias Garcia

Auch abseits der Turnhallen stand Bommer seinen Mann. Ende der 1980er-Jahre vertrat er die turnenden Vereine Thundorfs als Mitglieder in der Baukommission Turnhallenneubau. 1991 war er massgeblich daran beteiligt, dass zum ersten Mal «De schnellscht Tuendorfer» durchgeführt wurde. Anfang der Nullerjahre gründete er die Gruppe «Senioren 50 plus», 2003 verfasste der leidenschaftliche Faustballer die Statuten, als aus der Männerriege der Männerturnverein wurde. Und zu guter Letzt liess er sich im Jahr 2004 für sechs Jahre zum Präsidenten der Männerriege wählen, als sich niemand sonst meldete. Bommer setzt sich für alle Generationen ein, das liegt an seinem Turn-Credo. Er sagt:

«Ich finde es sehr wichtig, dass im Turnverein alle Mitglieder, egal welchen Alters, auf ihrem Niveau turnen und die Geselligkeit pflegen können.»

Aber das gehe nur, wenn es entsprechende Gruppen gibt. Dass ein 70-Jähriger nicht mehr unbedingt mit den 20-Jährigen turnen kann, verstehe sich von selbst, meint Bommer und sagt: «Das ist doch klar.»