Porträt Die nächste Giulia Steingruber? Die Frauenfelderin Lilli Habisreutinger mag keine halben Sachen und turnt sich damit bis ins Schweizer Nationalkader Die 16-jährige Lilli Habisreutinger gehört seit dem vergangenen Dezember zur Schweizer Elite der Kunstturnerinnen. Ihre Unerschrockenheit hielt die Eltern schon früh auf Trab. Etwa, als die Thurgauerin als Kind auf der Skipiste verloren ging. Peter Birrer 19.02.2021, 18.59 Uhr

Lilli Habisreutinger auf der Terrasse des Grand Hotel Magglingen. Seit 2019 trainiert die junge Thurgauerin auch in Magglingen. Bild: Peter Birrer

Die junge Frau wirkt gelassen, und doch dringt durch, dass sie einen klaren Plan verfolgt. Mit Entschlossenheit, Risikobereitschaft, Unerschrockenheit. «All in», das passt als Devise zu ihr. Oder ausformuliert: Lilli Habisreutinger ordnet dem Kunstturnen alles unter, weil sie sich für halbbatzige Dinge noch nie hat begeistern können. Und weil sie in ihrem Sport so gut ist, dass sie Perspektiven hat, einmal das Niveau einer Giulia Steingruber zu erreichen. Habisreutinger sagt:

«Ich gebe mir Zeit bis 2024, um den Durchbruch zu schaffen. Dafür gebe ich Vollgas.»

2024 ist das Jahr, an dem die übernächsten Olympischen Sommerspiele stattfinden. Und Habisreutinger investiert alles, um in Paris zur Schweizer Delegation zu gehören.

Es ist ein Mittag im Januar, hoch über Biel herrscht wenig Betrieb. Habisreutinger setzt sich im Grand Hotel Magglingen an einen Tisch. Die 16-jährige Frauenfelderin hat einen intensiven Morgen hinter und einen Nachmittag in ähnlich hohem Rhythmus vor sich. Begonnen hat ihr Tag mit einem zweistündigen Schulblock, gefolgt vom ersten Training. Nach der Pause ist sie zuerst wieder Schülerin, bevor sie eine zweite Einheit in der Halle absolviert, die bis zu zweieinhalb Stunden dauern kann. Das Pensum ist happig, aber Habisreutinger hat keine Mühe damit: «Für mich ist es Normalität. Ich kenne es nicht anders.»

Das kleine Mädchen, das gerne aus der Reihe tanzt

Das Turnen fasziniert sie schon früh in ihrem Leben. Als Vierjährige fängt sie an. Ihre erste Trainerin ist Mutter Regula, die in der Turnfabrik Frauenfeld die Gym-Kidz betreut. Aber Lilli ist ein eigenwilliges Kind, das aus der Reihe tanzt und nicht gerne befolgt, was man ihr sagt. Regula Habisreutinger stellt rasch fest: «Das geht nicht mit uns beiden.» Sie bittet die Kunstturntrainerin im Verein, Lilli in ihrer Gruppe aufzunehmen, obwohl das Mädchen jünger ist als alle anderen.

Der Entscheid lohnt sich. Lilli vertieft ihre Liebe zum Sport und ist fasziniert von dessen Vielfältigkeit. Sie kann ihren unbändigen Bewegungsdrang ausleben, die Elemente des Kunstturnens sind wie für sie geschaffen: Sprung, Boden, Stufenbarren, Schwebebalken. Bald ist sie so gut, dass ihr der Sprung ins nationale Nachwuchskader A gelingt. Sie erhöht das Trainingspensum kontinuierlich. Ab der 5. Klasse besucht sie eine Sportklasse in Wil, ihr Hobby gewinnt in ihrem Alltag mehr und mehr an Bedeutung.

«Wenn ich nicht turnen kann, fehlt mir etwas», sagt Lilli Habisreutinger. Inspirieren lässt sie sich unter anderem von Alexandra «Aly» Raisman. Bild: Privatarchiv Lilli Habisreutinger

Sie lässt sich von den Grossen der Branche inspirieren, etwa von Alexandra «Aly» Raisman. Die Amerikanerin, mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin, imponiert ihr nicht zuletzt mit ihrer Ausstrahlung. Aber da ist auch Giulia Steingruber, die für sie zum Vorbild wird. Habisreutinger setzt sich in den Kopf, alles zu unternehmen, um ebenfalls eine schöne Karriere zu machen. Und wenn sie sich etwas vornimmt, lässt sie sich nicht beirren.

Gymnasiastin im Selbststudium

Im Sommer 2019 verlagert sie ihren Lebensmittelpunkt ins Berner Seeland. Sie lebt in Biel bei einer Gastfamilie, turnt täglich in Magglingen, dem Trainingszentrum des Verbandes. Daneben absolviert sie das Gymnasium mehrheitlich im Selbststudium. In Magglingen stehen den Turnerinnen Lehrkräfte zur Seite. Anfang 2023, so der Plan, möchte sie mit der Matura abschliessen. «Ich habe den Vorteil, vieles selber einteilen zu können», sagt Habisreutinger, «aber das erfordert Disziplin.»

Diszipliniert ist sie – und selbstständig. Das wollte sie immer schon sein, und sei es nur, wenn es darum ging, die Schuhe als Kleinkind selber anzuziehen. Regula Habisreutinger erinnert sich an die Tränen ihrer damals zweieinhalbjährigen Tochter am ersten Tag in der Kita. «Sie weinte nicht, weil ich sofort wieder ging, sondern weil ich etwas länger in der Kita blieb», sagt die Mutter, «die Eigenständigkeit war ihr immer wichtig.» Lilli, sagen die Eltern, habe sie herausgefordert. «Anstrengend» fällt Vater Peter als Adjektiv ein:

«Einmal verloren wir sie auf der Skipiste, weil sie einfach allein fahren wollte.»

Die Mutter fügt an: «Wenn wir am Morgen in ihr Kinderzimmer kamen, schaute sie uns strahlend an, im Sinn von: Hallo Welt, ich bin da! Dann konnte der Tag losgehen.»

Die Zielstrebigkeit und das Pflichtbewusstsein, die Lilli Habisreutinger als Kind auszeichneten, verliert sie als Teenager nicht. Sie braucht zwar ihre Freiheiten und verlässt doch nicht die Leitplanken, die ihr die Eltern setzen. Im Sport kommt sie voran, Ende 2020 wird sie ins Schweizer Nationalkader aufgenommen und ist nun auch offiziell Teamkollegin von Giulia Steingruber, mit der sie in Magglingen schon seit geraumer Zeit trainiert.

Bei ihrer Familie in Frauenfeld tankt sie Energie

Anfang Januar bezieht sie eine eigene Wohnung, die sie mit einer Freundin teilt. Habisreutinger trainiert in der Regel zehn Mal pro Woche und gönnt sich nur am Sonntag eine Pause. Einmal pro Monat hat sie auch am Samstag frei. Die Wochenenden verbringt sie in Frauenfeld bei ihrer Familie. Das Zuhause ist ihr geliebter Rückzugsort, bei ihrer Familie tankt sie am effizientesten Energie.

Den hohen Aufwand betreibt sie freiwillig, das betont sie. Niemand muss sie antreiben, und noch nie hatte sie bis heute das Gefühl, es werde ihr alles zu viel: «Um meine grossen Ziele zu erreichen, muss ich viel investieren. Jetzt fängt es erst richtig an.» Und: «Wenn ich nicht turnen kann, fehlt mir etwas.» Die Eltern begleiten sie eng. «Nichts ist für uns wichtiger, als dass Lilli glücklich ist, ihr Wohlbefinden steht über allem», sagt Regula Habisreutinger, «wir sind für sie da, beraten sie und schauen genau hin.» Weiter sagt die Mutter:

«Wenn wir das Gefühl hätten, dass sie nicht gut behandelt wird, würden wir umgehend einschreiten.»

Der rüde Umgang von Trainern, die Demütigungen von Turnerinnen – das Thema sorgte unlängst für Schlagzeilen und hält die Eltern an, weiterhin wachsam nach Magglingen zu blicken. Und Lilli Habisreutinger pflegt mit ihnen ein so offenes Verhältnis, dass sie sich melden würde, wenn ihr etwas missfiele.

Die Verbindung zu ihrer Mutter vergleicht sie mit der «zweier sehr guter Freundinnen». Manchmal fährt Regula mit dem Zug nach Biel, um mit ihrer Tochter zwei Stunden über Gott und die Welt zu reden. «Lilli freut sich, wenn ich sie besuche», sagt sie und fügt mit Augenzwinkern an: «Sie freut sich auch, wenn ich wieder gehe.»

Ihr nächste Ziel: Die Qualifikation für die EM in Basel

Habisreutinger feiert 2019 schöne Erfolge. Bei den Schweizer Meisterschaften der Juniorinnen wird sie kurz vor ihrem 15. Geburtstag Mehrkampf-Meisterin in Neuenburg, ein paar Wochen danach belegt sie am Europäischen Olympischen Jugendfestival in Baku den siebten Platz im Sprungfinal. Im Oktober jenes Jahres bestreitet sie ihren vorläufig letzten Wettkampf, danach bricht ein 2020 an, das von Corona geprägt ist. Die Hallen werden geschlossen, Habisreutinger bleibt zwei Monate daheim in Frauenfeld. Ab Mai trainiert sie wieder in Magglingen. Aber: Wie alle anderen Athletinnen weiss sie nicht, wo sie steht.

Nun geht es auf die EM zu, die vom 21. bis 25. April in Basel stattfindet. Habisreutinger strebt am 7. und 21. März bei internen Wettkämpfen in Magglingen die Qualifikation für die Titelkämpfe an, die für sie «eine sehr wertvolle Standortbestimmung» wären. Sollte sie sich einen Startplatz ergattern, würde sie sich einiges zutrauen. Ein Mentalcoach hilft ihr, sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Eine gewisse Nervosität gehört in der Vorbereitung auf Wettkämpfe dazu, «aber es wird immer besser».

Lilli Habisreutinger sind die turnerischen Qualitäten nicht geschenkt worden, viele davon hat sie sich mit Fleiss erarbeitet. «Und mit viel Mut», ergänzt Regula Habisreutinger, «sie hat nie Angst gezeigt vor einer Übung.» Da ist sie wieder, die Devise der jungen Thurgauerin: All in – halbe Sachen kennt sie nicht.