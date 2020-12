PortrÄt «Ausstellungen sind das Peinlichste»: Der Frauenfelder Heimatkünstler Theo Felix verbringt seine Zeit lieber im Atelier, bis er das Essen und Schlafen vergisst Früher Küchenchef, heute Maler: Seit seiner Pensionierung widmet sich Theo Felix ganz der Kunst. In seinem Atelier erzählt er, wie ihm sein Vater das Malen lange Zeit verboten hat und wieso er sich selbst nicht Künstler nennen will. Sophie Ade 21.12.2020, 04.30 Uhr

Der Heimatmaler Theo Felix in seinem Atelier an der Broteggstrasse in Frauenfeld. (Bild: Reto Martin)

Am Fusse der Broteggstrasse zieht es so manch einen Blick auf den grossen mit Plastik gefüllten Drahtfisch: «Greta», wie ihn der Schöpfer Theo Felix getauft hat, steht seit einer Ausstellung an diesem Platz und soll die Leute auf die Meeresverschmutzung aufmerksam machen.

Wer der Spur des Künstlers folgen will, muss bei der Nummer 13 der steilen Strasse einbiegen und dem schmalen, mit Steinplatten vorgegebenen Weg zum kleinen Häuschen hinter dem Wohnhaus folgen. Auf dem Weg dahin begegnet ein Besucher bereits weiteren Kunstwerken des Heimat- und Auftragsmalers.

Der Drahtfisch «Greta» hat der Künstler Theo Felix unten an der Broteggstrasse in Frauenfeld ausgestellt. (Bild: Thomas Wunderlin)

Im Innern des Häuschens verbreitet ein kleiner Ofen wohlige Wärme. Von den vier nackten Wänden ist nicht mehr viel zu sehen, denn Bilder mit den unterschiedlichsten Motiven reihen sich aneinander. Hier drin malt Theo Felix seit seiner Pensionierung. «Während meiner Zeit als Küchenchef im Kantonsspital Frauenfeld habe ich zwar auch schon gemalt, aber das war nur nebenbei», sagt der heute 72-Jährige.

Doch seit er in Rente ist, befindet er sich fast nur noch in seinem Atelier. Schliesslich hat er einige Jahre aufzuholen. Er sagt:

«Wenn ich früher meine Malsachen ausgepackt habe, meinte mein Vater immer, dass meine Hände nicht zum Malen, sondern zum Schaffen gemacht worden sind.»

So liess er die Malerei für lange Zeit liegen. Das wäre heute unvorstellbar. «Ich male in der Woche bis zu 40 Stunden und verbringe meinen ganzen Tag hier drin», sagt der Frauenfelder, steht von seinem Stuhl auf und füttert den Ofen mit einem neuen Stück Holz. Teilweise versinke er sogar so in seiner Arbeit, dass das Schlafen oder Essen vergessen gehe.

Das kleine Gartenhäuschen hinter dem Wohnhaus ist gleichzeitig das Atelier von Theo Felix. (Bild: PD)

Kein Kauf wegen schlechtem Gewissen

Auch wenn der zweifache Vater den Pinsel von Zeit zu Zeit auch gerne aus der Hand legt, um mit anderen Materialien zu arbeiten, liegt der Fokus seiner Arbeiten auf der Leinwand. Gemalt wird ausschliesslich mit Ölfarbe. Er erklärt:

«Früher habe ich noch ausprobiert. Aber ein Musiker kann auch nicht fünf Instrumente gleich gut spielen.»

Deshalb beschloss er, sich nur noch auf etwas zu konzentrieren. Welche Motive er damit auf die Leinwand bringt, bestimmen seine Kunden. Dafür zeigen sie ihm Fotos oder bestellen ihn zu sich. Meistens bleibt es nicht nur bei einer Version. «Ich stelle zwei Bilder zu 80 Prozent fertig und lasse dann meinen Auftraggeber entscheiden, welches ich fertigstellen soll.» Damit will er erreichen, dass die Leute wirklich Freude an den Bildern haben und sie nicht nur kaufen, weil sie sie bestellt haben.

Als Künstler würde sich Theo Felix nie bezeichnen. «Sich diesen Ausdruck selbst zu geben, finde ich arrogant. Ich bin ein Macher. Der Betrachter ist derjenige, der aus meinen Bildern Kunst macht», sagt er, während im Hintergrund die leise klingende Schweizer Musik unablässig den Raum erfüllt.

Wenn der gebürtige Toggenburger seinen Pinsel ansetzt, darf keiner ausser ihm im Raum sein, geschweige denn ein Gespräch beginnen. Theo Felix erklärt:

«Malen ist für mich wie eine Art Droge. Wie ein Höhenflug, bei dem ich ungestört bleiben muss.»

Das Bild von Theo Felix zeigt die Kühe vor der Alp Sigel im Appenzellerland. (Bild: PD)

Die Heimat Frauenfeld hat sich der Macher selbst ausgesucht. «Auch wenn ich zu Beginn nur wegen meiner Arbeit hierhergezogen bin, habe ich die Umgebung hier lieben gelernt», sagt er und rückt ein Bild an der Wand zurecht.

Für ihn machen die Sanftheit, die Weite und die Ruhe den Kanton unverwechselbar. «Mit dem Alter kommt die Bescheidenheit für Materielles und die Einsicht, dass das Glück längst vor einem liegt. So war das auch im Thurgau.»

Die Freude als treibende Kraft

Wie viele Bilder er schon gemalt hat, weiss er nicht. Er meint: «Das spielt auch keine Rolle. Denn es ist der Prozess, der mich glücklich macht, nicht das Ergebnis oder die Zahl.»

Diese Einstellung bedeutet allerdings nicht, dass er keine Ansprüche an sich und seine Werke stellt. Im Gegenteil: Es sei sehr streng mit sich selbst. «Ich male realistisch. Deshalb lege ich besonders viel Wert darauf, die Tageszeiten, das Wetter und die Stimmung über meine Bilder zu transportieren.»

Auf diesem Bild hat Theo Felix einen Waldweg im Toggenburg gemalt. (Bild: PD)

Seine Werke präsentiert Theo Felix nur selten. Er meint:

«Ich finde Ausstellungen das Peinlichste, was es gibt. Die Leute dort lügen, dass sich die Balken biegen und zeigen keine echte Freude.»

Jedoch war er auch schon zu Gast beim Stierenmarkt in Zug, bei Ausstellungen in seiner Heimat Toggenburg oder beim Ascona-Malwettbewerb, wo er den ersten Platz belegte. Wer also seine Werke betrachten möchte, muss entweder «Greta» einen Besuch abstatten oder das kleine Atelier aufsuchen, in welchem nahezu immer das Licht brennt.