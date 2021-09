Porträt 4/4 «Das finde ich überhaupt nicht peinlich»: Warum sich Roland Toleti trotz schmeichelhafter Unterstützung nicht sicher ist fürs Stadtpräsidium Steckborn Im Wahlkampf ums Stadtpräsidium von Steckborn erhält Roland Toleti viel Zuspruch. Trotzdem glaubt der 58-jährige Personalberater aus Eschlikon nicht an eine Entscheidung im ersten Wahlgang. Die Ersatzwahl erfolgt am 26. September. Samuel Koch Jetzt kommentieren 20.09.2021, 15.55 Uhr

Roland Toleti erzählt im Besprechungszimmer seiner Firma in Winterthur über die Beweggründe für seine Kandidatur. Bild: Tobias Garcia

Das Fettnäpfchen hat er überwunden. «Ich stehe dazu», sagt Roland Toleti zu seiner Leidenschaft, dem Töfffahren. Damit hat sich der parteilose Stadtpräsidiumskandidat Ende August beim Podium in der Feldbachhalle bei Herrn und Frau Steckborn nicht nur Fans gemacht, dem ist sich der 58-jährige Personal- und Unternehmensberater aus Eschlikon bewusst. Dafür erhält Toleti Unterstützung von den drei bürgerlichen Ortsparteien CVP, FDP und SVP, die ihn allesamt zur Wahl am 26. September empfehlen. Einzig die SP hat Wahlfreigabe erteilt. Toleti sagt:

«Die Ausgangslage ist gut, aber ich sehe mich überhaupt nicht bereits als gewählten Sieger und gehe von einem zweiten Wahlgang aus.»

Weiteren Rückenwind erhält der gebürtige Appenzeller, der wie Patrizio Fusco erst durch Inserate der anonym tätigen Gruppe «Zukunft in Steckborn» (ZiS) aufs vakante Stadtpräsidium aufmerksam geworden ist, auch von unabhängigen Wählerinnen und Wählern sowie vom Zürcher alt Regierungsrat Martin Graf. Peinlich findet Toleti das Inserat überhaupt nicht, das Graf im Lokalblatt gekauft hat. «Wir haben intensiv und erfolgreich mehrere Jahre zusammengearbeitet, deshalb habe ich ihn angefragt, ob er etwas über mich aussagen könnte», sagt Toleti.

Das Inserat im Lokalblatt Bild: PD

Wer hinter der ZiS-Gruppe steckt, weiss Toleti nicht. «Nach meiner Bewerbung habe ich wenige Stunden später nur mit CVP-Präsident Leo Stäheli zu tun gehabt», sagt er im Besprechungszimmer seiner HR Kompetenzzentrum AG in Winterthur. Nebst den wilden Kandidaturen von Fusco und Toleti spienzeln Alfred Rickenbach (allesamt parteilos) und Moritz Eggenberger (GLP) auf den Stapistuhl des historischen Unterseestädtchens.

Neutrale Sicht ohne Vorurteile

In der aktuellen Situation komme ein externer Nichtpolitiker – am Podium bezeichnete Toleti das als seinen grossen Vorteil – gerade richtig. «Die Aussensicht kann in der aktuellen Situation ein Vorteil sein», meint Toleti. In Gesprächen in Steckborn habe er gemerkt, dass die Meinungen stets sofort gemacht seien, unabhängig, ob es um den Sportplatz, den Steg oder Roman Pulfer geht. Toleti meint:

«Ich habe keine Vorurteile und betrachte alles mit einem neutralen und unvoreingenommenen Blick.»

Den Mehrwert für einen einheimischen Stapi sieht er nicht, zumal sechs von sieben Stadträten ohnehin in Steckborn verwurzelt seien. «Wo liegt der Vorteil, wenn der siebte auch aus Steckborn kommt?», fragt Toleti und ergänzt: «Es hat sich gezeigt, dass heterogene Leitungen erfolgreicher funktionieren.» Führungserfahrung kommt im Gespräch mit Toleti immer wieder zur Sprache. Nach einer KV-Lehre und der Zweitwegmatura studierte der Vater zweier Kinder Psychologie, Pädagogik und Arbeitsrecht.

Seinen Kontrahenten spricht er keine Führungserfahrung ab, unterstreicht jedoch, dass er mehrere Jahre in Geschäftsleitungen grosser Organisationen verbracht habe, so etwa bei der Portable Shop Schweiz AG, bei der Staatsanwaltschaft Zürich oder in Sirnach. Letztere Station wirft aber auch Fragen auf, nachdem Toleti nach einem knappen Jahr die Stelle als Gemeindeschreiber wieder kündigte. Er sagt:

«Ich habe die Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Geschäftsleitungsmodells von Seiten des Gemeinderates ausgeblendet und unterschätzt.»

Er wolle niemandem einen Vorwurf machen. Dafür sei er nach wenigen Monaten zur Überzeugung gelangt, dass er den Job unter diesen Bedingungen nicht bis zur Pensionierung ausüben wolle.

GLP-Austritt kurz vor seiner Kandidatur

In Steckborn würde Toleti auf Stadtschreiberin Manuela Senn treffen, die ebenfalls eine Sirnacher Vergangenheit hat. Sollte er gewählt werden, will er zuerst «die tiefe Verunsicherung» beseitigen, Sicherheit reinbringen und die Strukturen anschauen. «Es gibt etwa nicht einmal ein Organigramm», sagt Toleti, für den nicht in erster Linie der Aufbau einer Leistungskultur im Zentrum steht, die andere fordern. «Es braucht Ruhe und dann überlegte Schritte», sagt er.

Verblüfft hat Toleti wenige Tage vor seiner Kandidatur, als er aus der GLP austrat. Bei seinem Beitritt sei er aus Mangel an Alternativen zur GLP gestossen, meint er und fügt hinzu, dass er lediglich an zwei Sitzungen teilgenommen habe. Warum aber der Austritt kurz vor der Kandidatur?

«Als Parteiloser wird man weniger schnell in eine Ecke geschoben.»

So erklärt es Toleti. Denn wer mal in einer Schublade stecke, komme gegen die sturen und kompromisslosen Gegner fast nicht mehr an, auch wenn er grundsätzlich ein Verfechter davon ist, Farbe zu bekennen.

Neugierig blickt Toleti auf den bevorstehenden Wahlsonntag. Davor wird er aber sicher noch in der Natur zu finden sein. Er bezeichnet sich gerne als leidenschaftlicher Wanderer. Und findet er sonst freie Stunden, nutzt er sie zum Lesen. Auf Töfftouren verzichtet er nach seinem Fettnäpfchen allerdings nicht, zu gerne bereist Toleti die Schweiz und das nahe Ausland, um die Landschaft zu geniessen oder sich kulturell zu bilden.