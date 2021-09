Porträt 3/4 «Ich lebe nicht in den Wolken»: Patrizio Fusco meint es mit wilder Kandidatur fürs Stadtpräsidium Steckborn ernst Im Wahlkampf ums Stadtpräsidium von Steckborn will Patrizio Fusco ein Wörtchen mitreden. Der 62-jährige Psychologe aus Winterthur weiss, wie er seine Sprachdefizite und seine fehlenden Lokalkenntnisse wettmachen kann. Punkten will er mit Menschlichkeit. Die Ersatzwahl ist am 26. September. Samuel Koch Jetzt kommentieren 14.09.2021, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrizio Fusco (62, parteilos) kandidiert fürs Stadtpräsidium Steckborn. Bild: Donato Caspari

An einen Korb der Steckborner Stimmberechtigten glaubt Patrizio Fusco nicht, der sich für eine lange Beziehung als zukünftiger Stadtpräsident einsetzen möchte. «Ich will länger bleiben, mindestens sechs Jahre», sagt der 62-Jährige aus Winterthur, der erst durch nebulöse Inserate der anonymen Gruppe «Zukunft in Steckborn» (ZiS) auf den vakanten Stapistuhl aufmerksam geworden ist. «Ich dachte, es sei ein offizielles Inserat», sagt der promovierte Psychologe und lacht. Beim Lesen sei ihm nichts aufgefallen. Ausser dass er perfekt auf das vakante Amt zugeschnitten sei. Er meint:

«Die Namen der Beteiligten habe ich vergessen, ich kenne die Gruppe nicht.»

Seine wilde Kandidatur und jene von Roland Toleti verteidigt Fusco vehement. «Das ist nicht verboten», sagt er. In einem Vierkampf messen sie sich bei der Ersatzwahl am 26. September mit den beiden offiziellen Kandidaten Alfred Rickenbach (alle parteilos) und Moritz Eggenberger (GLP).

Patrizio Fusco wird philosophisch, wenn er über seine Ziele spricht. «Jeder Morgen beginnt mit einem neuen Tag und einer neuen Chance», sagte er am Podium von Ende August mit rund 350 Besucherinnen und Besuchern. Das Leben sei halt so, meint er angesprochen auf seine damalige Aussage.

Gesprächsrunde am Podium vom 25. August: die Kandidaten Roland Toleti, Alfred Rickenbach, Patrizio Fusco und Moritz Eggenberger sowie Moderator Thomas Feurer (Bildmitte). Bild: Ralph Ribi

Wer sich als lösungsorientierten Menschen Gedanken mache, um ein Resultat zu erzielen, der denke so, als Motivator, als Mentor, als Macher. «Keine Angst, ich lebe nicht in den Wolken», sagt Fusco und lacht. Aber er wolle sich als positiver, offener und motivierender Mensch dafür einsetzen, wieder Ruhe reinzubringen und das Unterseestädtchen vorwärtszubringen. Ideen dienten dazu, Ziele umzusetzen, meint er und ergänzt:

«Ich habe alles, was ich angefangen habe, zu Ende gebracht.»

Der im Moment als selbstständiger Psychologe tätige Fusco lebte in Neapel, Rom und Florenz. In Rom kümmerte er sich während 14 Jahren als staatlicher Manager und Projektleiter um Dienstleistungen, Personal und IT-Angelegenheiten von 400 Personen. In Florenz lernte er seine heutige Frau kennen, mit der er nun seit 35 Jahren verheiratet ist und die der Grund war, weshalb er in die Schweiz kam und mittlerweile den roten Pass besitzt. «Sie ist Thurgauerin», sagt Fusco, der seit über 20 Jahren in Winterthur wohnt.

Sprache bezeichnet er nicht als Engpass

Seine Sprachdefizite – Fusco spricht zwar mit italienischem Einschlag, aber gutes Deutsch – sieht er nicht als Engpass. Als Ausländer sei er Kritik und provokante Fragen wie jene am Podium gewohnt. Aber er sagt auch: «Das ist kein Problem für mich.» Als grossen Vorteil gegenüber seinen drei Kontrahenten bezeichnet Fusco seine menschliche Reife. «Ich habe so viele Erfahrung mit so vielen Menschen», sagt der Mann mit langjähriger Vergangenheit als Schulleiter und Schulbehördenmitglied. Dort habe er nebst seinen bisherigen Kenntnissen aus der Privatwirtschaft auch Erfahrungen im öffentlichen Bereich dazugewinnen können. Er sagt:

«Ich kenne die politischen Abläufe und habe als Schulleiter mit Hunderten Leuten Probleme gelöst.»

Früher engagierte sich Fusco in der SP der Stadt Winterthur. Mittlerweile aber ist er ausgetreten, «ohne Streit», wie er betont. Jetzt kandidiert er als Parteiloser in Steckborn, dessen Vorgeschichte er bloss aus der Zeitung kennt. Den Hauptgrund für die Querelen sieht er in zwischenmenschlichen Konflikten mit vermutlich internen E-Mails, die Probleme ausgelöst haben. Das Städtchen bezeichnet er sonst als sehr ruhig, die Leute als freundlich, wie er zuletzt an einer Standaktion und anderen Begegnungen erlebt habe.

Autor psychologischer Fachliteratur

Fusco habe nicht den Anspruch, fehlerlos zu sein. «Wer nichts macht und nicht redet, läuft nicht Gefahr, Fehler zu machen», sagt er. Deshalb will er sich im Städtchen für konstruktive Lösungen einsetzen, ohne zu streiten. «Ich bringe diese Wärme mit, um diese verzwickte Situation zu verbessern», sagt Fusco, der schon psychologische Fachliteratur verfasst hat. Er wisse, wie mit Menschen und organisatorischen Situationen umzugehen sei, da könne er seine fehlenden Lokalkenntnisse locker wettmachen. Denn Steckborn kannte er vor seiner Kandidatur nur vom See aus, als er mit dem Kursschiff vorbeigefahren ist.

Nebst Schifffahrten und sonstigen Reisen verbringt Fusco seine Freizeit gerne beim Lesen oder Gitarre- und Schlagzeugspielen. Überhaupt gefällt ihm alles Musikalische, das lasse ihn die richtigen Gedanken und Ideen finden. Das wiederum sei die nötige Inspiration, um in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten die richtigen Lösungen zu finden. Fusco sagt: «Menschlichkeit braucht es jeden Tag.»