Porträt 1/4 «Stehe für eine Generation, die ein neues Zeitalter einläuten will»: Moritz Eggenberger will im dritten Anlauf ins Steckborner Stadthaus einziehen Vierkampf ums Stadtpräsidium in Steckborn: Der angriffslustige Moritz Eggenberger will es im dritten Anlauf ins Stadthaus schaffen. Der 34-jährige GLP-Kandidat beschreibt sich als Generalist mit dem grössten Rucksack aller Kandidaten. Die Ersatzwahl findet am 26.September statt. Samuel Koch Jetzt kommentieren 02.09.2021, 16.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Moritz Eggenberger vor der über 150-jährigen Linde beim Kehlhofplatz, seinem Lieblingsplatz im Unterseestädtchen. Bild: Michel Canonica

Leichen liegen keine in seinem Keller. Das sagt Moritz Eggenberger, einer der Kandidaten im Vierkampf ums Stadtpräsidium Steckborn, worüber die Wählerinnen und Wähler am 26. September entscheiden. Der 34-jährige Wirtschaftsingenieur sagt:

«Man kennt mich, und ich kenne die Abläufe.»

Letzteres stimmt, weil Eggenberger zwei Jahre lang für die örtlichen Werkbetriebe verantwortlich zeichnete. Die Bekanntheit trifft zu, weil sich der Vater zweier Söhne bereits vor drei Jahren fürs Stadtpräsidium aufstellen liess, als vierter von vier Kandidaten jedoch schon im ersten Wahlgang seine Ambitionen begraben musste und schliesslich Roman Pulfer auf dem Stapistuhl Platz nahm. Der Rest ist bekannt.

Warum soll es im dritten Anlauf klappen, nachdem Eggenberger 2020 bei der Ersatzwahl um die vakanten Sitze im Stadtrat ebenso scheiterte? «Ich habe mich weiterentwickelt, bin politisch zugeordnet und mache, was ich für richtig halte», sagt der GLP-Kandidat. Er wolle sich in ein anderes Licht rücken als noch 2019 und 2020 und auf persönliche Gespräche fokussieren. Sich selbst beschreibt er als ruhig, ausdauernd und zielorientiert. Er sagt:

«Ich bin Generalist. Meine Berufs- und Lebenserfahrung sind ideal fürs Stadtpräsidium.»

Als grosse Vorteile gegenüber seinen Mitstreitern sieht Eggenberger sein Alter und seine Zielgruppe. «Ich stehe für eine Generation, die mit Transparenz ein neues Zeitalter einläuten will», sagt der Familien- und Vereinsmensch, der sich vielerorts ehrenamtlich engagiert, sei es als OK-Präsident des Berglaufs, bei den Süsswasserpiraten oder im Turnverein.

Über die zwei wilden Kandidaturen der anonymen Gruppe «Zukunft in Steckborn» (ZiS) will Eggenberger keine Worte mehr verlieren. Die Kritik und Meinung der ZiS-Gruppe sei legitim, deren Stimmungsmache jedoch findet er tendenziös und die Anonymität störend.

Das Steckborner Stadthaus an der Seestrasse 123. Bild: Reto Martin

Ramponiertes Image mit offener Kommunikation verbessern

Eggenberger geht mit gutem Beispiel voran und will in Gesprächen das ramponierte Image des Unterseestädtchens aufpolieren, das zuletzt fast ausschliesslich durch negative Schlagzeilen aufgefallen ist. Die Kommunikation bezeichnete Eggenberger deshalb auch schon als amateurhaft. Und er weiss, was er verbessern will. In seinem Garten direkt neben der Hausammannwiese sagt er:

«Man muss sich Zeit nehmen, zuhören und die verschiedenen Ansichten kennen lernen.»

Probleme und Konflikte will er offen ansprechen, ein Rückzug ins stille Kämmerchen sei definitiv nicht der richtige Ansatz. Erst recht zum jetzigen Zeitpunkt, um mit dem erneuerten Stadtrat aus der Chaosphase zu gelangen. Der Neustart kann eine Chance sein, findet Eggenberger, der das Rad nicht neu erfinden will. «Die Aufgaben sind klar und reglementiert, der Spielraum definiert», sagt der seit knapp zwei Jahren bei der Winterthurer Maschinenfabrik Rieter angestellte Projektmanager.

Moritz Eggenberger denkt wirtschaftlich mit nachhaltigem und grünem Hintergrund. Das seien Themen, bei welchen Steckborn nach Eggenbergers Ansicht noch Aufholbedarf habe. Am Podium von Ende August sagte er, dass für die richtige Wirtschaftsförderung Ortskenntnisse entscheidend seien. Als andere Ziele bezeichnet er die Gemeindeordnung, den Sportplatz sowie die Ortsplanung. Bei den Finanzen strebt Eggenberger eine langfristige Strategie an, denn zukünftige Projekte kosteten. Eine exaktere Finanzplanung bezeichnet er als Pflicht, um auch genauer budgetieren zu können.

Gesprächsrunde am Podium vom 25. August: die Kandidaten Roland Toleti, Alfred Rickenbach, Patrizio Fusco und Moritz Eggenberger sowie Moderator Thomas Feurer (Bildmitte). Ralph Ribi

Zwei verbleibende Jahre als perfekte Probezeit

Sein Dorf, wie Eggenberger Steckborn liebevoll nennt, habe alles zu bieten, was es braucht. Vonnöten sei der Blick aufs Ganze, ohne jedoch ein Leitbild erstellen zu wollen, das einem Papiertiger gleichkomme. «Zu visionär darf die Strategie nicht sein», meint Eggenberger. Denn sonst sei sie von der Bevölkerung nicht greifbar.

Die laufende Legislatur dauert ja nur noch zwei Jahre, eine perfekte Probezeit, sagt Eggenberger und schmunzelt. Er will sich nicht verstellen, auch einmal etwas probieren, ohne Angst, Fehler zu machen. Er sagt: «Das ist menschlich, aber es braucht einen professionellen Umgang damit.»