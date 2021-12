Frauenfeld hat neuerdings das Anders-Stokholm-Syndrom

Populärpsychologie Das Stockholm-Syndrom gibt es nicht, dafür klebt nun Frauenfelds Stadtpräsident Anders Stokholm an den Wänden rum Eine Spurensuche: Von Anders Stokholm gibt es im Stadtbild-Aufkleber. Deren Urheberschaft ist unbekannt. Der Frauenfelder Stadtpräsident hofft, dass er nicht einschläfernd wirkt auf die Bevölkerung. Und weiter ist zu hoffen, dass Stokholm trotz Stockholm-Syndrom nicht in Geiselhaft des Gemeinderats ist. Denn das kann traumatisch werden. Mathias Frei Jetzt kommentieren 21.12.2021, 18.30 Uhr

Der Aufkleber an einem Briefkasten beim Soldatendenkmal. Bild: Rahel Haag

Ein bitzeli psychedelisch kommt Anders Stokholm daher. Das liegt aber höchstens am Genussmittelkonsum der Betrachterin oder des Betrachters. Da und dort in der Innenstadt klebt das Konterfei des Stadtpräsidenten, freigestellt auf eine optische Täuschung in Schwarzweiss sowie blassem Türkis und Rosa. Daneben «MAL ES ANDERS STOKHOLM SYNDROM». In Grossbuchstaben, wie es sich gehört. Ohne Bindestrich, wie es sich gehört. Der Text muss in Dialekt gelesen werden, sonst wäre er einfach nur schlecht. Oder eher: unverständlich. Heisst also: einmal ein anderes Stokholm-Syndrom.

Ein aktuelles Bild: Anders Stokholm, Frauenfelder Stadtpräsident. Bild: Michel Canonica

Anders Stokholm sieht nicht mehr so aus wie auf dem Sticker. Der Henri-Quatre-Bart war einmal. Heute ist Stokholm wieder glattrasiert. Die TZ hätte der anonymen Urheberschaft der kreisrunden Aufkleber gegen eine Nutzungsentschädigung autorisiertes und vor allem aktuelles Bildmaterial vom Stapi zur Verfügung stellen können. Zu spät.

«Persönlichkeitsverletzungen sind bei Personen des öffentlichen Lebens schwieriger zu handhaben.»

Das sagt Stokholm auf Anfrage. Entsprechend werde er nichts weiter unternehmen, um herauszufinden, wer hinter den Aufklebern steckt, geschweige denn gegen diese Personen in irgendeiner Weise vorgehen.

Stokholm hofft, nicht einschläfernd zu wirken

Die Sticker sind dem Stapi aber auch schon ins Gesicht gesprungen. Er habe lächeln müssen, sagt er. «Und ich war überrascht, dass es Leute gibt, die sich den Aufwand machen.» Auch die leicht hypnotische Wirkung sei ihm aufgefallen. Das passe, historisch betrachtet, gut zu Frauenfeld. Denn der Urvater der Hypnose, Franz Anton Mesmer (1734 bis 1815), verbrachte vier Jahre seines Lebens in der Thurgauer Kantonshauptstadt. Stokholm fragt sich dann aber, ob er hypnotisch wirkt – oder sogar einschläfernd?

Jede Weltstadt hat ihr Syndrom Die journalistische Onlineplattform Tsüri (www.tsri.ch) hat vor einigen Jahren den Text «Diese 12 Städte haben ihr eigenes Syndrom. Und Zürich?» publiziert. Der Beitrag ist satirisch angehaucht. Richtig angekommen in den oberen Rängen der Topstädte sei eine Stadt erst, wenn ein Syndrom nach ihr benannt worden sei, heisst es da. Das sind zum Beispiel Herzrasen in Florenz, der Suizidwunsch in Venedig, die Umkehrung des Stockholm-Syndroms in Lima, die Touristen, die nach Berlin kommen und dort bleiben und zu Hipstern werden, oder die jungen Lebenskünstler, die in New York depressiv werden. (ma)

Was man der Urheberschaft der Sticker aber zugutehalten muss: Der Name unseres Stapis ist richtig geschrieben. Zum einen Anders Stokholm, also ohne «c», zum anderen Stockholm, Schwedens Hauptstadt, mit «c». Das ursprüngliche Stockholm-Syndrom ist nach der Kapitale im Norden benannt.

131 Stunden dauernde Geiselnahme im Jahre 1973 in Stockholmer Bank

Das ehemalige Gebäude der schwedischen Kreditbank, fotografiert im Jahr 2005. Bild: PD/Wikipedia

Das Stockholm-Syndrom aus Schweden: Es beschreibt einen psychologischen Effekt, bei dem Opfer von beispielsweise Geiselnahmen positive emotionale Gefühle zu ihren Entführern aufbauen. Das Spektrum könne, so heisst es in der einschlägigen Literatur, von einfacher Sympathie bis hin zu Kooperation und im Extremfall zur Empfindung von Liebe für die Täterschaft gehen. Am 23. August 1973 kam es im Rahmen eines Bankraubs in der Sveriges Kreditbank in Stockholm zu einer Geiselnahme, die 131 Stunden dauerte. Die mediale Wahrnehmung war gross. Die Sympathie der vier betroffenen Bankangestellten ging letztlich so weit, dass sie sich für eine milde Strafe einsetzten und die beiden Täter sogar im Gefängnis besuchten.

Christian Lüdke. Bild: PD

In der Arbeit «Abschied vom Stockholm-Syndrom» (Stuttgart/New York, 2001) halten Christian Lüdke und Karin Clemens, damals beim Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie der Universität Köln, fest, dass es sich beim Stockholm-Syndrom um einen «unbewussten psychologischen Schutzmechanismus» handle, mit dem extreme Existenzangst abgewehrt werde. Sie schreiben von einer Art Selbstschutz in der genannten Notgemeinschaft.

«Die Frage ist nun natürlich: Wer ist Geiselnehmer und wer in Geiselhaft?»

Das sagt Stapi Anders Stokholm zum Aufkleber. Er hoffe natürlich nicht, dass er auf die Frauenfelder Bevölkerung wie ein Geiselnehmer wirke.

Traumatische Situation für die Opfer

Wenn dagegen Stokholm in Geiselhaft wäre durch die Frauenfelderinnen und Frauenfelder, könnte das als höchste Form der Demut vor dem Amt des Stadtpräsidiums interpretiert werden. Hauptsache: Stokholm ist nicht Geisel des Gemeinderats. Denn:

«Aus psychotraumatologischer Sicht stellt die Geiselnahme für die Opfer eine traumatische Situation dar.»

Karin Clemens. Bild: PD

Das liest man bei Lüdke/Clemens. Und sowieso: Nachdem das Stockholm-Syndrom einige Zeit lang im «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders», einem internationalen Klassifikationssystem der Psychiatrie, aufgeführt war, ist es seit der fünften Auflage von 2013 nicht mehr enthalten. Auch Lüdke/Clemens halten fest, dass sich nach Betrachtung des Forschungsstands die Frage aufdränge, «ob es sich beim Stockholm-Syndrom um eine Legende handelt, die in weiten Teilen mystifiziert wurde».

