Polizeiposten gezügelt: Neu wieder in Altnau Vergangene Woche haben vier Polizistinnen und Polizisten ihren renovierten alten Posten bezogen.

Mario Testa 27.01.2020, 04.20 Uhr

Postenchef Lukas Gansner im neuen Büro für seine drei Mitarbeiter in Altnau. (Bild: Reto Martin)

In den neuen lichten Räumen liesse es sich selig träumen. Aber dazu kommen die zwei Frauen und zwei Männer der Kantonspolizei, welche dem Posten Altnau zugeteilt sind, nicht. Nebst ihrer täglichen Arbeit als Gesetzeshüter, standen sie vergangene Woche auch im Zügel-Einsatz. Vom Übergangsstandort im Gemeindehaus Langrickenbach, wo sie die vergangenen drei Jahre lang stationiert waren (siehe Kasten), kehrten sie zurück an den Ausgangsort, nach Altnau in die Raiffeisen-Überbauung an der Bahnhofstrasse.