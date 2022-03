Thurgau revidiert Polizeigesetz

Revidiertes Polizeigesetz Nach Verbot der Autonummern-Scanner durchs Bundesgericht: Der Kanton Thurgau startet neuen Versuch Verkehrsüberwachung, Gewaltprävention, Milieukontrollen: Die Kantonspolizei soll neue Kompetenzen erhalten. Behörden erhalten das Recht, Personen der Polizei zu melden, wenn Verdacht auf eine Gewalttat besteht. Thomas Wunderlin 11.03.2022, 05.15 Uhr

An der Hauptstrasse zwischen Frauenfeld und Matzingen hatte die Kantonspolizei einen Nummernschild-Scanner betrieben. Reto Martin

Das Bundesgericht zwang die Kantonspolizei Thurgau 2019, ihre acht Anlagen zur automatischen Erkennung von Kontrollschildern ausser Betrieb zu nehmen. Nun will sich der Regierungsrat die fehlende rechtliche Grundlage beschaffen. Bis Ende Mai schickt er das revidierte Polizeigesetz in die Vernehmlassung. Die Kantonspolizei erhält damit in verschiedenen Gebieten neue Kompetenzen.