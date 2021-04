Polizei Wegen Corona: Thurgauer Kantonspolizei nimmt 1,5 Millionen Franken weniger Bussgeld ein Im Coronajahr 2020 waren deutlich weniger Autos auf den Thurgauer Strassen unterwegs. Dadurch blitzten Radargeräte seltener. Das hinterlässt ein Loch in der Bussenkasse der Polizei. Auch die abgesagten Grossveranstaltungen schlagen negativ zu Buche.

Silvan Meile 19.04.2021, 05.10 Uhr

Der Aufruf war unmissverständlich: «Bleiben Sie zu Hause.» Vor allem während der ersten und der zweiten Pandemiewelle im Jahr 2020 rollte deutlich weniger Verkehr auf den Strassen. Das registrierten nicht nur die Messstellen, auch blitzten die Radaranlagen weniger. Vor allem deshalb klafft in der Bussenkasse der Polizei ein Loch. «Die budgetierten Einnahmen von 10 Millionen Franken bei den Ordnungsbussen wurden um 1,48 Millionen verpasst», steht im Geschäftsbericht des Kantons.



Die Polizei begründet diesen Rückgang im Geschäftsbericht hauptsächlich mit der Coronapandemie. «Zudem haben personelle Ausfälle im für die Messungen zuständigen Dienst sowie der Ausfall einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage zum Rückgang der Einnahmen geführt.»

Trotzdem viel zu tun beim Briefversand

Die mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen sowie solche zur Überwachung von Lichtsignalanlagen erfassten 2020 im Vergleich zum Vorjahr 26 Prozent weniger Fahrzeuge, deren Lenker mit einer Ordnungsbusse bestraft wurden. Das waren dennoch mehr als 90'000 automatisch registrierte Übertretungen, für welche die Kantonspolizei an die entsprechenden Fahrzeughalter einen Brief mit Einzahlungsschein verschickte.



Ebenfalls nach unten zeigt die Kurve der schweren Geschwindigkeitsübertretungen, die aufgrund massiver Tempoüberschreitungen nicht mehr mit einer einfachen Ordnungsbusse bestraft werden, sondern eine Anzeige zur Folge haben.

Abgesagte Grossanlässe führen ebenfalls zu Mindereinnahmen

Abgesehen von den rund 1,5 Millionen Franken, die wegen des Rückgangs an Bussen fehlen, sind die budgetierten Einnahmen der Kantonspolizei um eine weitere Million eingebrochen. «Da sämtliche Grossanlässe nicht durchgeführt werden konnten, fielen auch keine verrechenbaren Polizeieinsätze an», ist im Geschäftsbericht festgehalten. Besondere Präsenz markiert die Kantonspolizei Thurgau beispielsweise jeweils am Openair Frauenfeld – auch auf dem Festivalgelände.

Was den Veranstaltern solcher Anlässe für die Polizeieinsätze verrechnet wird, will Kommunikationschef Andy Theler nicht detailliert verraten. Er sagt lediglich: «Die Kantonspolizei stellt privaten Veranstaltern Einsätze in Rechnung, wenn für Sicherheit und Ordnung ein Aufwand geleistet werden muss, der mit den regulären Kräften wie etwa Patrouillendiensten nicht bewältigt werden kann.» Die Kosten würden sich nach Dauer und Umfang des Einsatzes richten.



Die meisten Aus- und Weiterbildungen mussten gestrichen werden

Einnahmen fehlen der Thurgauer Kantonspolizei auch für die Unterstützung innerhalb des Ostschweizer Polizeikonkordats. 600 Franken pro Person und Tag verrechnen sich die Korps gegenseitig, wenn sie auf ausserkantonale Unterstützung zählen. Dieser Tarif finde für planbare Ereignisse Anwendung, sagt Theler. Das sind etwa Fussballspiele des FC St.Gallen. Dort steht regelmässig auch Personal der Kantonspolizei Thurgau für die Sicherheit im Einsatz, ausser die Partien werden vor leeren Rängen ausgetragen, wie das 2020 oft der Fall war.



Aufgrund von Corona haben sich bei der Kantonspolizei Thurgau aber auch die Ausgaben gesenkt. «Durch die Massnahmen gegen die Pandemie musste ein grosser Teil der geplanten Aus- und Weiterbildungen gestrichen werden, sodass Kosten von rund 420'000 Franken nicht angefallen sind», heisst es im Geschäftsbericht. Dadurch hätten auch deutlich weniger Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten aufgewendet werden müssen.