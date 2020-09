Politisch Neunforn darf zwar keinen Steuerrabatt gewähren, aber eine Gutschrift zulasten des Gemeindesteuerertrags Eine Frage der Formulierung und zugleich ein Novum im Kanton Thurgau: Die Politische Neunforn will mit dem Gewinn aus der Rechnung einmalig zehn Prozent der Gemeindesteuereinnahmen 2019 als Gutschrift gewähren. Mathias Frei 17.09.2020, 04.30 Uhr

Blick von Westen auf Oberneunforn. (Bild: PD/www.neunforn.ch)

Wenn die Neunforner wollen, gibt’s mitten im Spätsommer ein erstes Mal Bescherung. Am Donnerstagabend steht die Rechnung 2019 der Politischen Gemeinde zur Diskussion. Und für die Verwendung des Gewinns – zum 25. Mal in Folge – beantragt der Gemeinderat unter anderem eine einmalige Gutschrift in Höhe von zehn Prozent auf die definitive Steuerrechnung 2019. Eine derartige Massnahme zu Lasten des Gemeindesteuerertrags wäre im Thurgau ein Novum – und steuerrechtlich auch zulässig.

Benjamin Gentsch, Gemeindepräsident Neunforn. (Bild: Donato Caspari)

Die letztjährigen Neunforner Steuereinnahmen betragen 1,207 Millionen Franken und liegen damit rund 18 Prozent über Budget. Für die Gutschrift würden entsprechend 120'000 Franken in eine Vorfinanzierung abgestellt. Dabei haben die Neunforner grad erst auf dieses Jahr den Gemeindesteuerfuss um drei Prozentpunkte auf 41 Prozent gesenkt.

«Uns kam schon der Vorwurf zu Ohren, wir würden Steuern auf Vorrat einziehen.»

Das sagt der Neunforner Gemeindepräsident Benjamin Gentsch. Aufgrund der kürzlichen Steuerfusssenkung habe der Gemeinderat eine weitere Reduktion aber als nicht angebracht betrachtet. Deshalb habe man sich für diesen «innovativen Ansatz» entschieden, sagt Gentsch.

Regierungsrat Urs Martin ist auch im Bilde

«Wir haben bereits im Frühling die Zulässigkeit dieser Massnahme beim Generalsekretariat des kantonalen Departements für Inneres und Volkswirtschaft sowie bei der Abteilung Gemeindefinanzen der kantonalen Finanzverwaltung abklären lassen.» Zudem habe er am Dienstagmorgen eine weitere positive Stellungnahme von Marcel Ruchet, Chef der kantonalen Steuerverwaltung, erhalten. Laut Ruchet war Regierungsrat Urs Martin als Departementsvorsteher Finanzen und Soziales im Cc dieses E-Mails.

Marcel Ruchet, Leiter kantonale Steuerverwaltung. (Bild: PD)

Die Idee hinter der Neunforner Idee: «Wer vergangenes Jahr zu den unerwartet guten Steuereinnahmen beigetragen hat, soll nun rückwirkend anteilhaft davon profitieren. So erklärt es Gentsch. Da das Thurgauer Steuergesetz keinen Steuerrabatt vorsieht, stellt der Neunforner Gemeinderat nun aber den Antrag auf Anpassung des Wortlauts. Statt eines «Steuerrabatts» soll es eine «Gutschrift» werden. Denn offenbar suggeriert der Begriff des Steuerrabatts, dass auf kommunaler Ebene ins kantonale Steuergesetz eingegriffen werden soll.

Was eine Politische Gemeinde mit ihren Steuereinnahmen macht, darf keinerlei Einfluss auf die Beiträge an oder aus dem kantonalen Finanzausgleich haben. Vielmehr ist dafür die Steuerkraft und damit der Steuerfuss relevant. Das bestätigt Marcel Ruchet. Gemeindepräsident Gentsch habe mit ihm in dieser Sache letzthin das Gespräch gesucht, sagt der Chef der Steuerverwaltung. Für sie beide sei klar gewesen, dass eine mögliche Massnahme keine Auswirkungen auf den kantonalen Finanzausgleich haben dürfe.

«Eine auf das vergangene Jahr rückwirkende Steuerfusssenkung wäre also steuerrechtlich nicht zulässig gewesen.»

So erklärt es Ruchet. Rechtlich unproblematisch sei dagegen die in Neunforn zur Diskussion stehende Lösung mit der angepassten Formulierung «Gutschrift». Diese wiederum muss versteuert werden.

Vorfinanzierung eigentlich nur für Ausgaben vorgesehen

Ein anderes Paar Schuh ist das Buchhalterische. In der Neunforner Botschaft liest man, dass aus Sicht der kommunalen Rechnungsprüfungskommission die vorgeschlagene Rückstellung zwar den Fachempfehlungen zum Rechnungslegungsmodell HRM2 widerspreche.

«Aber es liegt im Ermessen der Gemeindeversammlung, über die Verteilung des Ertragsüberschusses zu entscheiden.»

Das heisst es dazu in der Botschaft. Laut Eveline Metzger, Abteilungsleiterin Gemeindefinanzen bei der kantonalen Finanzverwaltung, fand zu diesem Thema ein Austausch mit Gentsch statt. Eine Vorfinanzierung oder Rückstellung sei an sich zur Tätigung einer Ausgabe zu verwenden, erklärt sie. «Und nicht zur Reduktion des Ertrags.» Deshalb rate man von der geplanten Verwendung ab.