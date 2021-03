POLITIKUM «Wie das Kaninchen vor der Schlange verharrt der Stadtrat vor einer Minderheit von Parkplatzfetischisten»: In Frauenfeld kritisiert CH das Vorgehen zur Freiestrasse Die Frauenfelder Gruppierung Chrampfe & Hirne (CH) nimmt den Stadtrat in die Pflicht, bei der «unendlichen Geschichte» Freiestrasse zu Gunsten von mehr Belebung vorwärtszumachen. 24.03.2021, 16.50 Uhr

Die Freiestrasse in der Altstadt in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

(23. März 2013)

(red) «Endloses Zaudern bei der Freiestrasse.» Diesen Titel trägt eine Medienmitteilung von Chrampfe & Hirne (CH) zum Thema Freiestrasse, um dessen Zukunft sich vergangene Woche in der Gemeinderatssitzung bei der kontrovers diskutierten Parkplatzfrage einmal mehr eine Blockade zeigte. Die Stadt wolle mit der aufgestellten Krizzelbox wissen, was die Bevölkerung über die Nutzung und Gestaltung der Freiestrasse denkt. «Seltsam allerdings: Im Frauenfelder Stadtrat scheint die linke Hand nicht zu wissen, was die rechte schon längst getan hat», heisst es in der CH-Mitteilung weiter.