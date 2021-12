Politikum Nach Druck aus Politik, von Anwohnern und Umweltverband: Kanton Thurgau zieht Baupläne für Parkplätze auf der Rüegerholzwiese in Frauenfeld zurück Die Einsprachen gegen das Baugesuch für 105 temporäre Parkplätze bei der Festhalle Rüegerholz sind gegenstandslos. Denn der Kanton Thurgau hat das Baugesuch auf Druck von Anwohnern und dem VCS Sektion Thurgau zurückgezogen. Eine Interpellation im Gemeinderat zu diesem Thema ist allerdings noch hängig. Samuel Koch Jetzt kommentieren 10.12.2021, 09.30 Uhr

Auf der Wiese zwischen der Festhalle Rüegerholz und dem Parkplatz hätte der temporäre Parkplatz gebaut werden sollen. Hätte, denn das Baugesuch ist mittlerweile zurückgezogen. Bild: Reto Martin (15.10.2021)

Das Thema ist vom Tisch. Der Kanton Thurgau hat das Baugesuch für 105 temporäre Parkplätze mit Schotteruntergrund und Rasengittersteinen auf der Wiese bei der Festhalle Rüegerholz zurückgezogen. So steht es im Entscheid des Departements für Bau und Umwelt (DBU), der dieser Zeitung vorliegt.

Über drei Dutzend Anwohnerinnen und Anwohner sowie der VCS Sektion Thurgau rekurrierten gegen die Pläne des Kantons, auf der grünen Parzelle im Eigentum der Stadt provisorische Parkplätze für Kantonsangestellte zu errichten, die während des Baus des vom Stimmvolk bewilligten Ergänzungsbaus des Regierungsgebäudes voraussichtlich ab Februar als Ersatz hätten genutzt werden sollen.

«Wir sind froh und erleichtert, dass die landschaftlich schöne Wiese nicht durch den Parkplatz verbaut wird und dass es ruhig bleibt im Wohnquartier.»

Peter Wildberger, Präsident VCS Sektion Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Das sagt Peter Wildberger, Präsident VCS Sektion Thurgau. Der grosse Widerstand aus der Bevölkerung und auf politischer Ebene zeige, dass die Wiese der falsche Standort sei für zusätzliche Parkplätze. Das Quartier würden viele als Naherholungsgebiet nutzen, wo es unter anderem eine Kita, ein Schulhaus und diverse Altersheime gibt. Da sei Mehrverkehr unerwünscht. «Es gibt genug alternative Möglichkeiten zum Parkieren», ergänzt Wildberger und erwähnt etwa den überwiegend leeren Parkplatz bei der Sia an der Ecke Schmidgasse/Mühlewiesenstrasse im Kurzdorf oder den Parkplatz Hintere Badiwiese, der während des Badineubaus überwiegend ungenutzt bleibe.

Interpellation und Erklärung der Fraktion CH/Grüne/GLP

Politisch ist die Parkplatzfrage in Frauenfeld seit Jahren ein heisses Eisen, hat aber Ende September mit dem Nein für 50 städtische Parkplätze für 1,75 Millionen Franken unter dem neuen Ergänzungsbau an der Staubeggstrasse neuen Zündstoff erhalten. Ende November reichte Grünen-Gemeinderat Michael Pöll für seine Fraktion CH/Grüne/GLP eine Interpellation mit dem Titel «Erstellung von 105 Parkplätzen nördlich der Rüegerholzhalle und Nutzungsverzicht Parkhaus Altstadt» ein, die von weiteren 19 Gemeinderäten mitunterzeichnet worden war. In einer Fraktionserklärung an der Gemeinderatssitzung von Mitte November äusserte sich CH-Gemeinderat Heinrich Christ dahin gehend, dass es in Frauenfeld «öffentliche Parkplätze im Überfluss» gebe und kritisierte den Stadtrat für die «Mär von der verunmöglichten Verlagerung».

Den jetzigen Rückzug des Kantons für die temporären Parkplätze bezeichnet Michael Pöll als «vernünftigen Weg». Es brauche endlich eine Gesamtbetrachtung mit Zahlen und Fakten darüber, wo wann wie viele Parkplätze in der Stadt genutzt würden. Pöll sagt:

«Der Blindflug muss endlich stoppen.»

Michael Pöll, Gemeinderat Grüne und Interpellant. Bild: Tobias Garcia

Der Kanton als grosser Arbeitgeber müsse seine Verantwortung für ein professionelles Mobilitätsmanagement wahrnehmen und Alternativen wie Carsharing, Abovergünstigungen für den öffentlichen Verkehr oder genügend Veloabstellplätze bieten. Hingegen völlig unverständlich ist für Pöll, dass der Rückzug des Baugesuchs nicht begründet ist.

Kommunikative Schwierigkeiten

Eine Begründung steht auch nicht in einer Medienmitteilung, die koordiniert zwischen Stadt und Kanton zunächst auf den Montag angesagt war und dann plötzlich am Donnerstagnachmittag publik gemacht wurde. Auf Anfrage dieser Zeitung sagt Kantonsbaumeister Erol Doguoglu, dass die Pläne für den Bau eines temporären Parkplatzes kommunikativ von Anfang an Schwierigkeiten verursacht hätten.

Den Vorwurf, dem Kanton sei die Zeit für eine Lösung für seine Angestellten während der Bauphase des Ergänzungsbaus abgelaufen, lässt Doguoglu nicht gelten. «Wir brauchen eine Lösung bis im Mai», sagt er. Denn bis dann verliert der Kanton etappenweise Parkplätze im Stadtzentrum, die zumindest mit 50 Parkplätzen auf der Hinteren Badiwiese aufgefangen werden sollen. Ab Herbst fallen dann wegen des Baustartes im Zentrum alle bisherigen Parkplätze an der Staubeggstrasse weg. Doguoglu sagt:

«Bis dann können wir Erfahrungen sammeln und werden Schritt für Schritt nach Lösungen suchen.»

Erol Doguoglu, Kantonsbaumeister. Bild: Andrea Stalder

In der gemeinsam angekündigten Mitteilung von Kanton und Stadt heisst es, dass die Stadt den Entscheid des Kantons nachvollziehen könne, ihn jedoch bedauere, zumal der Platz auf der Rüegerholzwiese nach Abschluss der Bauarbeiten des Kantons für den Ergänzungsbau voraussichtlich im Jahr 2024 an die Stadt übergegangen wäre. «Wir hätten eine begrünte Fläche erhalten, welche die Stadt für vielfältige Zwecke hätte einsetzen können», sagt der zuständige Stadtrat Andreas Elliker. So wäre es etwa möglich gewesen, die Fläche als Zirkusgelände oder für einen regelmässigen Flohmarkt zu nutzen. Auch Schulklassen hätten neben der Festhalle Rüegerholz Projektwochen durchführen und kreative Ideen verwirklichen können. Elliker ergänzt:

«Ebenso hätte der Platz zusammen mit der Festhalle genutzt werden können, was den Standort Frauenfeld als ‹Feststadt› noch attraktiver gemacht hätte.»

Andreas Elliker, Stadtrat für Bau und Verkehr. Bild: Andrea Stalder

Stadtrat Elliker räumt auf Anfrage kommunikative Fehler ein. Den Vorschlag für die temporäre Parkplätze bei der Rüegerholzhalle hat die Stadt gemacht. Sie hätten allerdings nicht 250’000 Franken gekostet, wie es im öffentlichen Baugesuch hiess, sondern 110’000 Franken. Davon hätte die Stadt Differenzkosten für die definitive Einrichtung der Parkplätze übernommen. Das ist jetzt mit dem Entscheid des DBU allerdings obsolet. Noch nicht vom Tisch ist die Interpellation der Fraktion CH/Grüne/GLP, welche beim Departement Bau und Verkehr von Stadtrat Andreas Elliker noch hängig ist.

