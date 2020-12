Politikum «Kein kontinuierlicher Abbau von Parkplätzen in der Frauenfelder Innenstadt»: Stadtrat teilt die Besorgnis aus dem Gemeinderat nicht Unter den Boden damit. Der Stadtrat widerspricht der Meinung, dass immer mehr öffentliche Parkplätze im Zentrum verschwinden. Als richtungsweisend bezeichnet er die Abstimmung nächsten November. Samuel Koch 15.12.2020, 16.30 Uhr

Auto um Auto um Auto parkiert auf dem Oberen Mätteli in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Eine Milchbüechlirechnung. Sie beinhaltet zwei Zwischenresultate, einerseits +27 für die Veränderung der öffentlichen Parkplätze in den vergangenen zehn Jahren in der Altstadt, andererseits -69 für jene in der restlichen Innenstadt. Wer diese beiden Zahlen subtrahiert, kommt auf das Ergebnis, dass zuletzt 42 innerstädtische Parkplätze verschwunden sind.

Das rechnet der Stadtrat in der Beantwortung der Einfachen Anfrage von Romeo Küng mit dem Titel «Ohne Parkplätze keine Kunden, ohne Kunden keine Gewerbetreibenden, ohne Gewerbetreibende keine belebte Innenstadt» vor. Trotzdem teilt er die Sorgen des SVP-Gemeinderates nicht und negiert, «dass ein kontinuierlicher Abbau von Parkplätzen erfolge».

Beteiligung an Tiefgarage beim neuen Regierungsgebäude

Romeo Küng, Gemeinderat SVP und Vorstösser. Bild: PD

Eine verkehrsfreie Innenstadt strebt die Stadt mit dem angestossenen Projekt «Miteinander Frauenfeld gestaltet» (MFG) nicht an, wie Küng befürchtet. Vielmehr verfolgt sie das Ziel, oberirdische Parkplätze zunehmendes unter den Boden zu bringen.

So hat der Stadtrat auf einen früheren parlamentarischen Vorstoss bereits einmal auf die städtischen Parkfelder im Parkhaus Altstadt verwiesen. Zudem will er sich für 1,75 Millionen Franken auch mit 50 Parkplätzen an der Tiefgarage des vom Stimmvolk bewilligten Erweiterungsbau des Regierungsgebäudes beteiligen.

Die Reduktion der zehn öffentlichen Parkplätze in der Zürcherstrasse in der Altstadt legitimiert der Stadtrat mit dem Wunsch aus der Bevölkerung nach Verweil-, Flanier- und Erholungsmöglichkeiten. Er schreibt:

«Für das Ziel, die Begegnungszone baulich auszuweiten, braucht es die Ergebnisse aus dem Innenstadtprojekt MFG.»

Diese würden die Grundlage für die Planung zur Umgestaltung der Freie Strasse bilden, wozu der Gemeinderat im Dezember 2017 zwei Planungskredite in der Höhe von 160'000 Franken für die Ausweitung der Begegnungszone in der Murg versenkte. Die Parkplatzfrage ist in Frauenfeld seit Jahren ein Politikum.

Mit dem Projekt MFG sieht die Stadt übrigens auch die von Gemeinderat Küng vermissten Anliegen der Petition «Begegnungszone Freie Strasse» berücksichtigt, die den Erhalt der Parkplätze in der Freie Strasse fordert. Dazu schreibt der Stadtrat: «In Zusammenarbeit mit der IG Fit wird eine Grundlage geschaffen, welche Nutzung in Zukunft angestrebt wird.»

Wegweisende Abstimmung im November 2021

Über die Details und den Verlauf des Projekts MFG, das auf dem vom Gemeinderat bewilligten Kredit zum von Bund und Kanton mitfinanzierten Projekt «Neue Regionalpolitik – Attraktivierung der Frauenfelder Innenstadt» fusst, will der Stadtrat dem Gemeinderat bis spätestens im Februar einen Bericht vorlegen.

Ausserdem bringt er die Veränderung der Freie Strasse im November als Teil der Abstimmung vors Volk, die den Namen «Infrastrukturmassnahmen und Temporegime auf Strassen der Innenstadt mit Unterstützung von Bund und Kanton» trägt. Sie gilt als wegweisend bei der offenen Frage zur zentrumsnahen Stadtentlastung. Der Stadtrat schreibt:

«Bei einem positiven Abstimmungsergebnis soll die Planung auf Basis der Erkenntnisse des ‹MFG›-Projekts mit dem seit geraumer Zeit im Budget eingestellten Projektierugnskredit zur Freie Strasse konkretisiert werden.»

Der Kritik, mit dem eingereichten Projekt Markt Thurgau auf dem Oberen Mätteli und mit dem geplanten Kulturpavillon auf dem Unteren Mätteli weitere öffentliche Parkplätze zu verlieren, entgegnet der Stadtrat die Schaffung von unterirdischen Angeboten, einerseits auf dem Oberen Mätteli selbst, andererseits unter dem Ersatzbau des Regierungsgebäudes.

Die Gefahr von Engpässen während grösserer Anlässe etwa auf dem Marktplatz sieht der Stadtrat nicht. Dank Beschilderungen würden Parkierende auf Alternativen wie beim Rüegerholz oder Unteren Mätteli umgeleitet. Ebenso wenig befürchtet er eine Abwanderung der regionalen Kundschaft. Er schreibt: «Im Gegenteil stellt der Stadtrat fest, dass ein erfreulicher Zustrom von regionaler Kundschaft in der Innenstadt feststellbar ist.»