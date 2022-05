Politikum «Diktat der Strasse, abartige Belastung, ein ganz grosses Ärgernis»: Petition zur Seestrasse flattert ins Rathaus Steckborn Bea Petri und Thomas Feurer haben Unterschriften für eine Petition gesammelt, die sich für die Verbesserung von Sicherheit und Lebensqualität auf der Seestrasse im Altstadtbereich von Steckborn einsetzt. Die Stadt will weitere Schritte prüfen und mit dem Kanton das Gespräch suchen. Samuel Koch Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.20 Uhr

Immer mit viel Verkehr: Seestrasse durch die Altstadt des Unterseestädtchens Bild: Benjamin Manser

Die Seestrasse polarisiert seit jeher. Und jetzt bekommt der Abschnitt der Kantonsstrasse durch die Steckborner Altstadt neuen Diskussionsstoff. Denn im Stadthaus ist eine Petition mit dem Titel «Verbesserung von Sicherheit und Lebensqualität an der Seestrasse im Altstadtbereich» eingegangen, die über 100 Personen, etwas mehr die Hälfte davon Einwohnerinnen und Einwohner aus Steckborn, unterzeichnet haben.

Die Absender tragen klingende Namen, Bea Petri und Thomas Feurer. Der Schaffhauser alt Stadtpräsident ist mit der Gründerin der Schminkbar liiert. Petri wohnt seit über zehn Jahren an der Seestrasse in Steckborn. Und sie geizt nicht mit Kritik, wenn es um die dortige Lebensqualität geht. Sie sagt:

«Es ist furchtbar, dass nichts passiert. Die Belastung ist abartig, es kümmert sich niemand darum. Es ist ein ganz grosses Ärgernis.»

Bea Petri, Petitionärin. Bild: Andrea Stalder

Bereits 2017 sei der Stadtrat schriftlich auf die laute und gefährliche Situation an der Seestrasse im Bereich der Altstadt hingewiesen worden, die sich vor allem während der Sommermonate zuspitzt. Ausser der «leider kaum spürbaren» Temporeduktion sei seither nichts passiert. Seit 2019 gilt auf dem Abschnitt der Seestrasse durch die Altstadt Tempo 40.

«Die einstmals stolze Seestrasse wird in diesem engen, durchgehend bewohnten Quartier aus meist denkmalgeschützten Häusern, vornehmlich dem Durchgangsverkehr geopfert und zu einer seelenlosen Verkehrsmaschine degradiert», heisst es im Petitionsschreiben, das Ende April in den Briefkasten des Stadthauses geflattert ist.

Thomas Feurer, Petitionär und alt Stadtpräsident von Schaffhausen. Bild: Ralph Ribi

Mit aller Kraft beim Kanton einsetzen

Die Petitionäre sprechen von aufwendig restaurierten Gebäuden und vielen Familien als Zuzüger, die allerdings wie Läden, Restaurants, Gewerbe und Liegenschaften unter dem «Diktat der Strasse leiden». Gleichzeitig ist ihnen bewusst, dass es sich bei der Seestrasse um eine Kantonsstrasse handelt und die Stadt nur beschränkte Mittel zur Verfügung hat. Deshalb fordern die Petitionäre, dass sich die Stadt mit aller Kraft bei den zuständigen Stellen beim Kanton für die Anliegen der betroffenen Bevölkerung einsetzen soll.

Die Petition verlangt pragmatische und kostengünstige Vorschläge zur Verbesserung der Situation, etwa eine spürbare Temporeduktion. Tempo 40 werde sehr selten überprüft und in Berlingen gelte bereits Tempo 30. Zudem fordern die Petitionäre einen dringend nötigen Fussgängerstreifen östlich des «Löwen», den sie während der fünften Jahreszeit Ende Februar kurzerhand in Eigenregie auf die Seestrasse einzeichneten.

Der von den Fasnächtlern gelegte Fussgängerstreifen östlich des «Löwen». Bild: PD

Zusätzlich sollen Flüsterbeläge und weitere verkehrsberuhigende Massnahmen geprüft werden, die in Innenstädten und bewohnten Strassen derzeit in der ganzen Schweiz intensiv diskutiert und umgesetzt würden. «Auch das Bundesgericht kommt diesen Anliegen in den letzten Jahren fast immer entgegen», meinen die Petitionäre.

Forderung nach aktuellen Lärmmessdaten

Ihnen fehlt eine temporäre elektronische Anzeige, die den Auto- und Lastwagenfahrern die gefahrene Geschwindigkeit anzeigt. Ausserdem interessieren sie sich über aktuelle Lärmmessdaten, denn besonders beim Schwerverkehr dürften diese markant über den Grenzwerten für Wohngebiete liegen und geeignete Massnahmen gesetzlich einfordern.

Roland Toleti, Stadtpräsident Steckborn. Bild: Ralph Ribi

Beim Stadtrat nimmt man die Petition zur Kenntnis, wie es aus den aktuellen Mitteilungen des Stadtrates heisst. Stadtpräsident Roland Toleti betont, dass es sich bei der Seestrasse um eine Kantonsstrasse handelt. Und er sagt, dass er die Meinung seiner Stadtratskollegen nicht vorwegnehmen will. Weitere Schritte werden gegebenenfalls geprüft.

