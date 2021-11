Gemeindeversammlung: Fischingen senkt Steuern um 5 Prozentpunkte

Politik Tempo 30, Steuerfusssenkung, Strassenunterhalt: So verlief die erste Fischinger Gemeindeversammlung seit November 2019 Volles Haus in Fischingen: Nach zwei Jahren mit Urnenabstimmungen und Liveübertragungen freuen sich Herr und Frau Fischinger, wieder physisch am politischen Prozess teilhaben zu dürfen. Die wichtigsten Traktanden der Gemeindeversammlung in fünf Punkten. Miguel Lo Bartolo 19.11.2021, 16.35 Uhr

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger halten in der Hörnlihalle ihre Stimmkarten hoch. Bild: Miguel Lo Bartolo

Die Hörnlihalle ist am Donnerstagabend rappelvoll. Schul- und politische Gemeinde haben zur ersten Versammlung seit nunmehr zwei Jahren eingeladen. Das Bedürfnis nach physischer Teilnahme am politischen Prozess scheint gross. Immerhin folgen über 150 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Aufruf der Gemeinde.

Godi Siegfried, Schulpräsident. Bild: Olaf Kühne

Schulpräsident Godi Siegfried eröffnet die Schulgemeindeversammlung und führt routiniert durch die Traktandenliste. Aufreger gibt es nicht. In einer knappen Dreiviertelstunde ist alles gesagt, was gesagt werden muss. Inklusive wissenswerter Randnotizen (siehe Kasten). Das Budget und die Investitionsrechnung 2022 werden mit einer Enthaltung einstimmig angenommen.

Die Hörnlihalle ist bald abbezahlt Die Hörnlihalle wurde 1992 für 1,5 Millionen Franken gebaut. Damals lagen die Hypothekarzinsen noch im Bereich zwischen sechs und acht Prozent. Die Gemeinde Fischingen griff deshalb für die Finanzierung der Turnhalle auf ein zinsloses Darlehen der Zürcher Bergbahnen zurück. Im kommenden Jahr wird nun die letzte Rate fällig. Während 30 Jahren hat die Schulgemeinde Fischingen jährlich 50'000 Franken für die Rückzahlung budgetiert. (mlb)

Aufgeregter geht es indes bei der Versammlung der politischen Gemeinde zu und her. Fünf Geschäfte werden zur Abstimmung gebracht. Als heisse Eisen galten anfänglich die Einführung von Tempo 30 in Quartieren, der Bau einer Jubiläumswaldhütte und das Budget 2022.

Gemeindepräsident René Bosshart nimmt vorweg, dass es an der Gemeindeversammlung lediglich um einen Grundsatzentscheid geht:

René Bossart, Gemeindepräsident Fischingen. Bild: Olaf Kühne

«Wir behandeln heute die Frage: Wollen wir überhaupt Tempo 30 in den Quartieren?»

In dieser Angelegenheit wird sich die Fischinger Stimmbevölkerung indes partout nicht einig. Die Einwände gegen eine pauschale Einführung in fünf Wohnquartieren sind vielseitig. So zweifeln einzelne die Verkehrsberuhigung und den erhöhten Sicherheitsfaktor durch Tempo 30 generell an. Andere würden gerne jedes Quartier als separaten Antrag behandeln. Ein Oberwanger könne nicht abschätzen, ob in Vogelsang eine Verkehrsberuhigungsmassnahme angezeigt sei. Der Gemeinderat beharrt indes darauf, den Antrag in seiner vorliegenden, umfassenden Form zur Abstimmung zu bringen. Der Antrag, der ausserdem einen Kredit über 115'000 Franken für die Umsetzung von Tempo 30 vorsieht, wird trotz zahlreicher Gegenstimmen angenommen.

Im Vorfeld hat der Gemeinderat bereits konkrete Massnahmen erarbeitet, die im Falle einer Annahme des Antrags «Tempo 30 in Quartieren» zu tragen kommen könnten. Diese seien bereits durch den Kanton abgesegnet. Wie es weitergeht, steht also schon mehr oder weniger fest.

Weniger hitzig diskutiert wird überraschenderweise der Neubau einer Waldhütte im Hofholz Fischingen. Diese soll anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der politischen Gemeinde gebaut werden. 300'000 Franken will sich die Gemeinde das Jubiläumsprojekt kosten lassen. Gegen die Summe wendet niemand etwas ein. Nur gebe es in Fischingen doch bereits eine Waldhütte – und diese werde kaum genutzt. Mehrere Stimmbürger äussern diesen Vorbehalt. Es nützt nichts. Der Kreditantrag über 300'000 Franken wird mit wenigen Gegenstimmen angenommen.

810'000 Franken sollen die Steuerzahlenden in Fischingen für die Strassensanierung Äussere Schwendi – Dingetswil in die Hand nehmen. «Der fragliche Strassenabschnitt befindet sich heute in einem sehr schlechten Zustand», beteuert der Gemeinderat. Die umfangreichen Arbeiten sollen in zwei Etappen unterteilt werden. So soll die erste Teilstrecke von 410 Metern im Jahr 2023 ausgeführt werden, die zweite im darauffolgenden Jahr. Die Kosten setzen sich aus drei grösseren Posten zusammen: Strassensanierung (erster und zweiter Teil), Massnahmen Böschungssicherung, Kanalisationsunterhalt. Der Kreditantrag wurde mit grossem Mehr und ohne Diskussion angenommen.

Das Thema Strassenunterhalt soll auch beim Traktandum sieben nicht zu kurz kommen. Im Budget 2022 sticht zunächst eine für die Steuerzahlenden erfreuliche Nachricht hervor. Der Gemeinderat stellt an der Gemeindeversammlung den Antrag, den Steuerfuss – aktuell mit 66 Prozentpunkten der höchste in der Region – um fünf Prozentpunkte zu senken. Dabei lässt er nicht aus, dass mit diesem Antrag auch Bedenken einhergehen. «Sorgen bereitet dem Gemeinderat der Unterhalt der Gemeindestrassen», heisst es in den Versammlungsunterlagen. Es gilt hierbei noch zu bedenken, dass die Bereinigung des Kantonsstrassennetzes bis Anfang 2022 im Grossen Rat besprochen wird. Sollte diese von der Regierung befürwortet werden, würde die Gemeinde Fischingen mit der Verantwortung über zusätzliche 14 Kilometer Strasse betraut – ein Umstand, der zukünftig merklich zu Buche schlagen dürfte.

Stimmbürger Matthias Frei bringt sich nach den Erläuterungen von Gemeindepräsident René Bosshart mit einem Antrag in die Diskussion ein: Statt einer Reduktion um fünf Prozentpunkte soll der Steuerfuss lediglich um deren vier gesenkt werden. Den übrigen Prozentpunkt (umgerechnet zirka 50'000 Franken) will Frei in einen Fonds zur Förderung erneuerbarer Energien investiert wissen; und zwar jährlich. Einige Anwesende unterstützen Freis Antrag. Der Gemeinderat, der diesen bereits vorgängig erhalten und geprüft hat, hält dagegen.

«Ein derartiges Förderprogramm ohne feste Grundlagen ins Leben zu rufen, ist eine problematische Herangehensweise.»

Dem schliesst sich denn auch die Mehrheit der anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an. Der Antrag des Gemeinderats wird mit 27 Gegenstimmen angenommen.

Das letzte Traktandum geht auf die Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 zurück. Damals haben die Stimmberechtigten eine Änderung des Baureglements angenommen, was zur Einführung einiger neuer Artikel führte. Grob gesagt geht es um Kriterien, die für den (Aus-)Bau des Mobilfunknetzes erfüllt werden müssen. Konkreter kann es abends um viertel nach zehn auch der Gemeinderat nicht beschreiben. Die Anwesenden sind jedenfalls vom saloppen Eingeständnis des Gemeinderats amüsiert und stimmen auch diesem letzten Antrag noch zu. So schliesst die Versammlung mit einer positiven Note.